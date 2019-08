Le gouvernement du Canada soutient la croissance rapide du secteur de la technologie de la Colombie-Britannique

VANCOUVER, le 28 août 2019 /CNW/ - Le secteur de la technologie en plein essor de la Colombie-Britannique et son écosystème dynamique d'entreprises en démarrage contribuent de façon importante à la solidité de notre économie et offrent des emplois de classe moyenne de bonne qualité. Malgré la prospérité de ce secteur durant la dernière décennie, il est important de veiller à ce que ses entreprises puissent croître au-delà du stade de démarrage et demeurer compétitives dans un monde numérique.

C'est dans ce contexte que l'honorable Jonathan Wilkinson, ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne et député de North Vancouver, a annoncé aujourd'hui, au nom de l'honorable Navdeep Bains, ministre de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique et ministre responsable de Diversification de l'économie de l'Ouest Canada (DEO), une aide financière de 2,25 millions de dollars de DEO au profit de la BC Tech Association (BC Tech) pour la mise en œuvre de programmes et de services d'incubateur à l'intention des entreprises du secteur de la technologie.

Cette aide financière permettra à la BC Tech de réaliser deux de ses priorités. La première consiste à élaborer et à mettre en œuvre un ensemble de programmes pour accélérer la mise à l'échelle d'entreprises de technologie et soutenir l'adoption de technologies par des entreprises d'autres secteurs. Cette initiative répond à un besoin reconnu, soit d'aider les entrepreneurs qui souhaitent prendre de l'expansion à relever des défis commerciaux, tels qu'un accès insuffisant à des conseils, à du financement et à de nouveaux marchés.

La deuxième priorité de la BC Tech consiste à assurer l'accès continu des entreprises de technologie au Hub. Établi en 2014, le Hub offre aux entreprises un environnement de soutien qui leur permet de se concentrer sur la mise en marché de leurs produits et l'accroissement de leurs revenus. Il procure au milieu de la technologie un espace d'événements organisé pour se rassembler, créer des réseaux, collaborer et apprendre. La contribution fédérale permettra à la BC Tech de continuer à gérer le Hub et à aider les entreprises en démarrage à se transformer en entreprises d'attache qui renforceront le réseau fédérateur du dynamique milieu de la technologie de la Colombie-Britannique.

Le Plan pour l'innovation et les compétences du Canada vise à créer une économie où les Canadiens ont accès à des emplois de haute qualité et où les entreprises canadiennes sont bien placées pour participer à un marché mondial concurrentiel qui évolue rapidement.

« En renforçant notre écosystème technologique par la collaboration de BC Tech, nous aidons les entreprises à accéder plus facilement à de nouvelles possibilités, à attirer les talents et à échanger les idées nécessaires pour faire croître ce secteur ici, dans notre province. Ces projets augmenteront la valeur à long terme de l'écosystème de la technologie de la Colombie-Britannique et contribueront à propulser le Canada en tant que leader de l'innovation numérique. »

- L'honorable Navdeep Bains, ministre de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique, et ministre responsable de Diversification de l'économie de l'Ouest Canada

« En renforçant notre écosystème de la technologie à l'aide de la BC Tech Association, nous aidons les entreprises à profiter de nouvelles possibilités et à attirer des gens talentueux, et soutenons la pollinisation croisée des idées essentielles à leur croissance. Nous prenons les mesures nécessaires pour stimuler l'innovation et faire en sorte que nos talents nationaux demeurent compétitifs dans le marché numérique. »

- L'honorable Jonathan Wilkinson, ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne et député de North Vancouver

« BC Tech s'engage à faire de la Colombie-Britannique le meilleur endroit où permettre à une entreprise spécialisée dans la technologie à prendre de l'expansion et à accélérer l'adoption de la technologie dans l'ensemble de l'économie de la province. L'investissement annoncé aujourd'hui par le gouvernement du Canada renforce l'écosystème technologique de la Colombie-Britannique en nous permettant d'offrir aux entreprises les programmes, le soutien, l'espace et les services dont elles ont besoin pour prendre de l'expansion, exporter, étendre leurs activités et prospérer sur la scène mondiale. »

- Jill Tipping, présidente et chef de la direction, BC Tech Association

