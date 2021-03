Aujourd'hui, l'honorable Ahmed Hussen, ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social et ministre responsable de la Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL), ainsi que l'honorable Daniel Vandal, ministre des Affaires du Nord, Michael V. McLeod, député fédéral des Territoires du Nord-Ouest, et l'honorable Paulie Chinna, ministre responsable de la Société d'habitation des Territoires du Nord-Ouest, ont annoncé que la totalité des 60 millions de dollars réservés pour le Nord dans le cadre du Fonds national de co-investissement pour le logement (FNCIL), soutiendra la construction de 126 logements abordables.

En vertu de cette entente, environ 25,5 millions de dollars seront administrés directement par la Société d'habitation des Territoires du Nord-Ouest, pour la construction de 60 logements abordables dans 16 communautés éloignées. Le reste du financement, soit environ 34,5 millions de dollars, servira à soutenir les gouvernements et les organisations autochtones pour appuyer la création de 66 logements abordables par le biais de la réparation et de la construction de logements à revenus, à modes d'occupation et à usages mixtes.

Cela représente l'investissement le plus important en matière de logement sur une seule année dans les Territoires du Nord-Ouest effectué par un gouvernement fédéral dans l'histoire récente du Canada.

« Notre gouvernement prend, chaque jour, toutes les mesures nécessaires afin que tous aient un chez-soi sûr et abordable. Il se concentre tout particulièrement sur les groupes les plus vulnérables, notamment les familles qui habitent dans les communautés éloignées du Nord. Cet investissement, par l'intermédiaire du Fonds national de co-investissement pour le logement, aidera à la construction de nouveaux logements abordables, accessibles et éconergétiques. Nous sommes fiers de collaborer avec le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest et d'autres partenaires afin qu'un plus grand nombre de gens ait un chez-soi abordable. » - L'honorable Ahmed Hussen, ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social et ministre responsable de la Société canadienne d'hypothèques et de logement

« Notre gouvernement comprend qu'augmenter le nombre de logements sûr. Abordables et de qualité est une priorité pour la population du Nord. Depuis que j'ai été nommé ministre des Affaires du Nord, j'entends ces inquiétudes de la part des partenaires nordiques et autochtones. Cet investissement au titre de la Stratégie nationale sur le logement constitue une étape importante en vue de répondre à ces besoins. Je suis persuadé que la Société d'habitation des Territoires du Nord-Ouest et ses partenaires sauront choisir des projets qui auront des répercussions positives à long terme sur ces collectivités et la population. » - L'honorable Daniel Vandal, ministre des Affaires du Nord



« Le gouvernement reconnaît les besoins et les défis en matière de logement qui sont propres aux Territoires du Nord-Ouest et à l'ensemble du Nord du pays. Une allocation spéciale a ainsi été prévue pour le Nord au titre du Fonds national de co-investissement pour le logement, en vue d'atténuer les coûts de construction élevés des nouveaux logements. L'investissement annoncé aujourd'hui permettra de construire plus de 120 nouveaux logements auxquels auront accès des ménages à l'échelle du territoire, en plus d'améliorer la qualité de vie des gens dans le besoin, de favoriser la création d'emplois et de stimuler l'économie locale. » - Michael McLeod, député fédéral des Territoires du Nord-Ouest

« Le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest s'est engagé à réduire les besoins impérieux en matière de logement sur tout le territoire, son mandat étant notamment d'établir des partenariats pour créer au moins 100 logements abordables. Nous sommes heureux de pouvoir compter sur la collaboration du gouvernement du Canada pour régler les problèmes de logement de la population des T.N.-O., et ce partenariat nous aide à respecter notre engagement. Le gouvernement des T.N.-O. continuera de chercher des occasions d'investissement en vue de répondre aux besoins importants et urgents de ses résidents en matière de logement. » - L'honorable Paulie Chinna, ministre responsable de la Société d'habitation des Territoires du Nord-Ouest

Faits en bref

Le financement réservé pour le Nord, versé sous forme de contribution dans le cadre du Fonds national de co-investissement, est disponible pour compenser les coûts de construction élevés causés par les défis uniques que pose la construction dans le Nord.

Avec un budget de 13,2 milliards de dollars, le FNCIL accorde la priorité aux projets qui aident les gens qui en ont le plus besoin : les femmes et les enfants fuyant la violence familiale, les aînés, les Autochtones, les personnes handicapées, les personnes aux prises avec des problèmes de santé mentale ou de toxicomanie, les anciens combattants et les jeunes adultes.

Par l'entremise du FNCIL, le gouvernement du Canada collaborera avec des partenaires pour bâtir jusqu'à 60 000 logements abordables et réparer jusqu'à 240 000 logements abordables et communautaires.

Aux termes du FNCIL, on prévoit aussi des investissements pour la création ou la remise en état d'au moins 4 000 places dans des refuges pour victimes de violence familiale ainsi que pour la création d'au moins 7 000 logements abordables pour aînés et 2 400 logements abordables pour personnes ayant des déficiences développementales.

La Stratégie nationale sur le logement (SNL) du Canada est un plan de plus de 70 milliards de dollars sur 10 ans qui permettra à un plus grand nombre de Canadiens d'avoir un chez-soi; plus de 13 milliards de dollars ont été engagés dans le cadre de l'Énoncé économique de l'automne de 2020.

En tant qu'autorité en matière d'habitation au Canada, la SCHL contribue à la stabilité du marché de l'habitation et du système financier, vient en aide aux Canadiens dans le besoin et fournit des résultats de recherches et des conseils impartiaux à tous les ordres de gouvernement, aux consommateurs et au secteur de l'habitation du pays.

Pour en savoir plus sur la Stratégie nationale sur le logement, veuillez consulter le site www.chezsoidabord.ca.

DOCUMENT D'INFORMATION

Utilisation du financement réservé dans le cadre du Fonds national de co-investissement pour le logement pour les Territoires du Nord-Ouest

Société d'habitation des Territoires du Nord-Ouest (SHTNO) et Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL) alloueront la totalité des 60 millions de dollars réservés pour le Nord par l'entremise du Fonds national de co-investissement pour le logement (FNCIL), une initiative dans le cadre de la Stratégie nationale sur le logement.





Ce financement soutiendra un portefeuille de 17 projets mis en œuvre par la SHTNO, et six projets dirigés par la communauté.





Le financement devrait être alloué à temps pour la prochaine saison de construction de 2021. La construction des 60 unités de la SHTNO débutera cette année.





Ces nouvelles unités de logement abordables aideront à respecter l'engagement du mandat du gouvernement des Territoires du Nord-Ouest, qui consiste à "augmenter de 100 unités les logements de qualité, éconergétiques et abordables d'ici quatre ans, en particulier pour les personnes vulnérables."





Il s'agit d'un partenariat fédéral-territorial historique qui représente l'investissement le plus important en matière de logement sur une seule année dans les Territoires du Nord-Ouest effectué par un gouvernement fédéral dans l'histoire récente du Canada .





. Par ailleurs, les proposants admissibles dans les Territoires du Nord-Ouest peuvent faire une demande sous le volet général du FNCIL. En octobre 2020, un investissement de 33,7 millions de dollars a été annoncé pour la construction du Avens Pavilion à Yellowknife , qui inclut 102 unités de logements sûrs et abordables pour les aînés.





, qui inclut 102 unités de logements sûrs et abordables pour les aînés. Depuis 2015, le gouvernement fédéral a investi 185 millions de dollars dans le cadre de la Stratégie nationale sur le logement et d'autres programmes pour adresser les besoins en matière de logement des Territoires du Nord-Ouest.

Sommaire de l'allocation - Portefeuille SHTNO

Lieu Type de projet Unités Fort Resolution Nouvelle Construction 4 Kakisa Nouvelle Construction 4 Fort Providence Nouvelle Construction 4 Łutselk'e Nouvelle Construction 4 Behchokǫ̀ 1 Nouvelle Construction 4 Behchokǫ̀ 2 Nouvelle Construction 2 Ndılǫ and Dettah Nouvelle Construction 2 Sambaa k'e Nouvelle Construction 2 Nahanni Butte Nouvelle Construction 4 Fort Liard Nouvelle Construction 4 Délı̨nę Nouvelle Construction 4 Tulita Nouvelle Construction 4 Fort Good Hope Nouvelle Construction 4 Colville Lake Nouvelle Construction 2 Tsiigehtchic Nouvelle Construction 4 Tuktoyaktuk Nouvelle Construction 4 Paulatuk Nouvelle Construction 4 Total

60

