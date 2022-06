Aujourd'hui l'honorable Ahmed Hussen, ministre du Logement et de la Diversité et de l'Inclusion, ainsi que Chandra Arya, député fédéral de Nepean, lea conseillèr·e Catherine McKenney, liaison du Conseil en matière de logement et d'itinérance, et le très révérend Shane Parker, évêque de l'Archidiocèse anglican d'Ottawa, ont annoncé un investissement fédéral de plus de 6,6 millions de dollars pour construire un nouvel immeuble sur le site de l'ancien presbytère Christ Church Bells Corners. La Ville d'Ottawa accorde à l'ensemble 740 000 dollars de plus en exonération de droits d'aménagement et d'autres droits ainsi que la somme de 4 millions de dollars dans le cadre de l'Initiative liée aux priorités en matière de logement de l'Ontario (IPLO).

Situé au 3865, chemin Old Richmond, l'immeuble, nommé Hollyer House, comprendra des logements locatifs de différentes tailles et de différents degrés d'abordabilité afin de créer une collectivité diversifiée et de répondre aux besoins des populations vulnérables, dont les personnes âgées, les personnes handicapées et les familles à faible revenu. Parmi les 35 logements de l'immeuble et 10 seront destinés aux femmes seules et aux femmes avec enfants. Le rez-de-chaussée de l'immeuble accueillera également un carrefour de services communautaires comprenant une banque alimentaire et un centre de ressources communautaires.

L'immeuble appartient au diocèse anglican d'Ottawa et sera exploité en partenariat avec la Christ Church Bells Corners Parish, avec le soutien d'un certain nombre d'organismes communautaires.

Cet investissement du gouvernement du Canada a été rendu possible grâce au Fonds national de co-investissement pour le logement (FNCIL) de la Stratégie nationale sur le logement et au Programme de financement initial administrés par la Société canadienne d'hypothèque et de logement (SCHL).

Citations :

« Tous les Canadiens méritent d'avoir un chez-soi sûr et abordable. Grâce à ce financement, notre gouvernement aide les personnes les plus vulnérables en leur offrant un logement ici même, à Ottawa. C'est la Stratégie nationale sur le logement à l'œuvre, et nous continuons de veiller à ce que personne ne soit laissé pour compte. » - L'honorable Ahmed Hussen, ministre du Logement et de la Diversité et de l'Inclusion

« L'ensemble Hollyer House est un autre exemple de ce qui peut être accompli lorsque nous travaillons ensemble. Grâce à cette collaboration avec la Ville, nous contribuons à ce que toutes les personnes vivant à Ottawa et dans notre province aient accès à des logements sûrs et abordables qui leur permettent de s'épanouir. » - Chandra Arya, député fédéral de Nepean

« Grâce à l'exonération des droits et à la combinaison des fonds de la Ville aux contributions de nos partenaires, la Ville d'Ottawa est en mesure d'aider à combler un besoin criant en matière de logement. Nous serons en mesure d'améliorer la qualité de vie des gens de la collectivité et de veiller à ce que les personnes et les familles à risque aient bientôt la possibilité d'avoir accès à un logement sûr et abordable. » - Jim Watson, maire d'Ottawa

« Le diocèse anglican d'Ottawa est un ardent défenseur du logement abordable et s'emploie activement à fournir des logements neufs. Pour ce faire, nous collaborons et concluons des partenariats avec de nombreuses autres organisations. Nous apprécions aussi le soutien de la SCHL, sans lequel l'ensemble Hollyer House n'aurait pu voir le jour. » - Le très révérend Shane Parker, évêque de l'archidiocèse anglican d'Ottawa

Faits en bref :

Le Fonds national de co-investissement pour le logement (FNCIL) est un programme dans le cadre de la Stratégie nationale sur le logement (SNL) qui accorde la priorité aux ensembles qui aident les gens qui en ont le plus besoin : les femmes et les enfants fuyant la violence familiale, les personnes âgées, les Autochtones, les personnes handicapées, les personnes aux prises avec des problèmes de santé mentale ou de toxicomanie, les anciens combattants et les jeunes adultes.

Doté d'un budget de 13,2 milliards de dollars, le FNCIL prévoit :

Créer jusqu'à 60 000 nouveaux logements.



Réparer jusqu'à 240 000 logements.



Créer ou réparer au moins 4 000 places dans des maisons d'hébergement pour les victimes de violence familiale.



Créer au moins 7 000 logements pour les personnes âgées.



Créer au moins 2 400 nouveaux logements pour les personnes ayant une déficience intellectuelle.

Le budget de 2022 propose d'avancer 2,9 milliards de dollars dans le cadre du FNCIL en vue d'accélérer la création d'un maximum de 4 300 logements et la réparation d'un maximum de 17 800 logements.

La SNL du gouvernement fédéral est un plan ambitieux de plus de 72 milliards de dollars sur 10 ans qui donnera un chez-soi à un plus grand nombre de personnes au Canada .

Liens connexes :

En tant qu'autorité en matière d'habitation au Canada , la SCHL contribue à la stabilité du marché de l'habitation et du système financier, vient en aide aux Canadiens dans le besoin et fournit des résultats de recherches et des conseils impartiaux à tous les ordres de gouvernement, aux consommateurs et au secteur de l'habitation du pays. La SCHL vise à faire en sorte que, d'ici 2030, tout le monde au Canada pourra se payer un logement qui répond à ses besoins. Pour en savoir davantage, suivez-nous sur Twitter, Instagram, YouTube, LinkedIn et Facebook.

, la SCHL contribue à la stabilité du marché de l'habitation et du système financier, vient en aide aux Canadiens dans le besoin et fournit des résultats de recherches et des conseils impartiaux à tous les ordres de gouvernement, aux consommateurs et au secteur de l'habitation du pays. La SCHL vise à faire en sorte que, d'ici 2030, tout le monde au pourra se payer un logement qui répond à ses besoins. Pour en savoir davantage, suivez-nous sur Twitter, Instagram, YouTube, LinkedIn et Facebook. Consultez la carte des initiatives de financement de la Stratégie nationale sur le logement pour voir les ensembles de logements abordables qui ont été aménagés au Canada .

Représentation de Hollyer House par l'Archidiocèse anglican d'Ottawa

SOURCE Société canadienne d'hypothèques et de logement

Renseignements: Personnes-ressources pour les médias : Arevig Afarian, Cabinet du ministre du Logement et de la Diversité et de l'Inclusion, mailto:[email protected] ; Relations avec les médias, Société canadienne d'hypothèques et de logement, [email protected]