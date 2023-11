EDMONTON, AB, le 3 nov. 2023 /CNW/ - Le travail visant à éliminer l'itinérance chez les Autochtones à Edmonton sera soutenu par un investissement de plus de 6,9 millions de dollars, comme l'ont annoncé aujourd'hui le ministre Randy Boissonnault et Joanne Pompana, directrice de la Red Road Healing Society.

La Red Road Healing Society (RRHS) est le plus nouvel organisme communautaire autochtone créé dans le cadre du programme Vers un chez-soi : la stratégie canadienne de lutte contre l'itinérance. Dans le cadre de son initiative Restoring Home Fires, l'organisme propose des programmes et des services aux enfants, aux jeunes, aux adultes et aux familles autochtones en situation d'itinérance ou qui courent un risque imminent de le devenir.

Répondre aux besoins des personnes les plus vulnérables au Canada est l'un des objectifs de la stratégie Vers un chez-soi. Le financement annoncé aujourd'hui pour l'initiative Restoring Home Fires de la RRHS est utilisé pour lutter contre l'itinérance dans la population autochtone d'Edmonton avec des logements sûrs, solidaires, fiables et stables dans la ville, mais aussi en reconnaissant le besoin d'espaces d'urgence, de soutien et de transition.

La Red Road Healing Society est un centre de ressources sans but lucratif qui offre des services sociaux, éducatifs, juridiques et sanitaires professionnels dans la région de l'ouest d'Edmonton. Fondée en 1997, la RRHS soutient et crée des changements pour les enfants, les jeunes, les adultes et leurs familles. Le gouvernement du Canada s'est engagé à prévenir et à réduire le nombre de sans-abri dans tout le pays, dans les communautés urbaines, autochtones, rurales et éloignées. Le financement alloué à cette initiative provient du volet Itinérance chez les Autochtones de la stratégie Vers un chez-soi.

Tout le monde mérite d'avoir un endroit sûr et stable à appeler son chez soi. Pourtant, beaucoup trop de Canadiens sont confrontés à la réalité quotidienne inacceptable de l'itinérance. Le gouvernement du Canada et ses partenaires reconnaissent la responsabilité collective d'élaborer et de mettre en œuvre des plans communautaires assortis de résultats clairs, qui répondent aux priorités locales conçues pour répondre aux besoins de populations spécifiques.

« En investissant dans l'initiative Restoring Home Fires de la Red Road Healing Society, nous remplissons le mandat de la Stratégie nationale sur le logement. Ces 6,9 millions de dollars aideront certains des membres les plus vulnérables de notre communauté en rendant les logements plus accessibles à Edmonton. Nous travaillerons toujours avec les partenaires autochtones, les dirigeants et les organismes communautaires pour lutter contre l'itinérance et réduire l'itinérance partout au pays. »

L'honorable Randy Boissonnault, ministre de l'Emploi, du Développement de la main-d'œuvre et des Langues officielles, également député d'Edmonton-Centre, au nom de l'honorable Sean Fraser, ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités

« Aucun Autochtone ne devrait être sans abri sur son propre territoire. Il faut répondre aujourd'hui aux besoins de notre communauté en matière de logement. »

Conseil consultatif communautaire autochtone, Red Road Healing Society

Faits en bref

Vers un chez-soi est un programme communautaire visant à prévenir et à réduire l'itinérance au Canada . Ce programme fournit du financement et du soutien aux communautés urbaines, autochtones, territoriales, rurales et éloignées pour les aider à répondre à leurs besoins locaux en matière d'itinérance.

. Ce programme fournit du financement et du soutien aux communautés urbaines, autochtones, territoriales, rurales et éloignées pour les aider à répondre à leurs besoins locaux en matière d'itinérance. Dans le cadre de ce programme, les fonds sont alloués à 64 collectivités désignées (centres urbains), à trois capitales territoriales, à 30 communautés autochtones ainsi qu'à des communautés rurales et éloignées de l'ensemble du Canada . Le programme met également des fonds à la disposition des partenaires autochtones pour soutenir les approches fondées sur les distinctions en matière de services aux sans-abri.

. Le programme met également des fonds à la disposition des partenaires autochtones pour soutenir les approches fondées sur les distinctions en matière de services aux sans-abri. En identifiant et en documentant les obstacles persistants, les succès et les défis, l'initiative recherche-action sur l'itinérance chronique mettra en œuvre des stratégies pilotes visant à éliminer l'itinérance chronique et qui pourront être adaptées pour être utilisées dans tout le Canada .

. Dans le cadre de l'initiative Vers un chez-soi, le gouvernement du Canada a engagé près de 4 milliards de dollars sur 9 ans pour lutter contre l'itinérance. Cela comprend les investissements annoncés dans les budgets de 2021 et de 2022

