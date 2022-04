OTTAWA, ON, le 22 avril 2022 /CNW/ - Aujourd'hui, le secrétaire parlementaire du ministre du Travail et député de Sault Ste. Marie, Terry Sheehan, au nom de la ministre du Développement économique rural, l'honorable Gudie Hutchings, ainsi que le secrétaire parlementaire de la ministre des Langues officielles et député de Nickel Belt, Marc G. Serré, et le député de Nipissing-Timiskaming, l'honorable Anthony Rota, ont souligné que les gouvernements du Canada et de l'Ontario avaient investi près de 15,5 millions de dollars pour soutenir deux projets visant à brancher 3 659 foyers à Internet haute vitesse dans des régions rurales de l'Ontario.

Les détails du financement de ces projets précédemment annoncés sont les suivants :

12 900 000 $ à Bell Canada pour améliorer l'accès à Internet de 2 459 foyers dans les collectivités de Astorville , Bonfield , Calvin, East Ferris, Kiosk, Mattawa et Rutherglen .

pour améliorer l'accès à Internet de 2 459 foyers dans les collectivités de , , Calvin, East Ferris, Kiosk, et . 2 590 000 $ à Bell Canada pour améliorer l'accès à Internet de 1 200 foyers dans les collectivités de Batchawana Bay , Cartier , Ella Lake , Foleyet , Glendale , Island Lake , Northland Station, Searchmont et Trout Lake .

Ce financement est le fruit d'une collaboration entre les gouvernements de l'Ontario et du Canada. Le 29 juillet 2021, ces gouvernements ont annoncé qu'ils s'associaient pour soutenir des projets de réseaux à fibre optique à grande échelle qui fourniront un accès à Internet haute vitesse à plus de 280 000 foyers de régions rurales et éloignées de la province. Cette entente sans précédent a été rendue possible grâce à un investissement fédéral-provincial de plus de 1,2 milliard de dollars.

Cet investissement permettra au gouvernement du Canada de faire de nouveaux progrès vers l'atteinte de son objectif, qui est de brancher 98 % des Canadiens à Internet haute vitesse d'ici 2026, et 100 % d'ici 2030. En cette période de relance postpandémique et économique, les gouvernements fédéral et provinciaux continuent de faire des investissements dans l'infrastructure pour bâtir des communautés plus dynamiques, plus compétitives et plus résilientes en Ontario et ailleurs au pays.

Dans le cadre de son initiative d'Internet haut débit, la Banque de l'infrastructure du Canada collabore avec le gouvernement du Canada et la province de l'Ontario pour rehausser la viabilité commerciale des projets.

Citations

« Nous devons combler le fossé de connectivité et nous assurer que tous les coins et recoins de l'Ontario sont desservis par des services Internet haute vitesse fiables, d'Oil Springs à Carlsbad Springs, en passant par les rives du lac Supérieur. Avec ce financement de près de 15,5 millions de dollars pour brancher 3 659 foyers ruraux de la province, nous franchissons une étape importante au profit des Ontariens. Les investissements de ce type permettent de créer des emplois, d'améliorer l'accès aux services de santé et d'apprentissage en ligne, et de faciliter les contacts entre les gens. Le gouvernement du Canada continuera de faire des investissements comme celui-ci afin d'atteindre son objectif de brancher 98 % des citoyens d'ici 2026, et tous les Canadiens d'ici 2030. »

- La ministre du Développement économique rural, l'honorable Gudie Hutchings

« La pandémie a entraîné un véritable virage de nos activités en ligne et a transformé nos façons de vivre, de travailler, d'apprendre et de faire des affaires. Mais ce qui pose encore plus problème, c'est que des collectivités rurales de l'Ontario n'ont pas accès à Internet haute vitesse et sont laissées pour compte. Grâce aux investissements faits par le gouvernement aujourd'hui, un plus grand nombre de Canadiens auront accès à Internet haute vitesse. »

- Le secrétaire parlementaire du ministre du Travail et député de Sault Ste. Marie, Terry Sheehan

« C'est une excellente nouvelle pour les régions rurales de l'Ontario. L'accès à Internet haute vitesse est un service essentiel dont l'importance a été multipliée en raison de la pandémie. Notre gouvernement est conscient qu'il est urgent et nécessaire de brancher les régions rurales et éloignées au Canada, y compris dans la région de Nickel Belt et du Grand Sudbury. »

- Le secrétaire parlementaire de la ministre des Langues officielles et député de Nickel Belt, Marc G. Serré

« C'est une excellente nouvelle pour les résidents de Mattawa, de Rutherglen, de Kiosk et de Bonfield. Internet à large bande est un outil essentiel au quotidien, et la pandémie de COVID-19 a montré à quel point tout le monde avait besoin, maintenant plus que jamais, d'un accès fiable à Internet haute vitesse. Le service à large bande qui sera amélioré grâce à cet investissement dans l'infrastructure profitera grandement aux résidents et aux entreprises dans le cadre de leurs activités quotidiennes. »

- Le député de Nipissing-Timiskaming, l'honorable Anthony Rota

Faits en bref

Le 19 avril 2022, les gouvernements du Canada et de l' Ontario ont annoncé un financement conjoint pour appuyer toute une gamme de projets visant à brancher de nombreuses collectivités à Internet haute vitesse dans les régions rurales de l' Ontario . Les projets soulignés aujourd'hui en font partie.

ont annoncé un financement conjoint pour appuyer toute une gamme de projets visant à brancher de nombreuses collectivités à Internet haute vitesse dans les régions rurales de l' . Les projets soulignés aujourd'hui en font partie. La Stratégie canadienne pour la connectivité vise à ce que tous les Canadiens aient accès à la large bande à des vitesses d'au moins 50 mégabits par seconde (Mbps) en téléchargement et à des vitesses d'au moins 10 Mbps en téléversement.

Le Fonds pour la large bande universelle du gouvernement du Canada est doté d'une enveloppe de 2,75 milliards de dollars. Ce fonds a été conçu pour aider à brancher 98 % des Canadiens à Internet haute vitesse d'ici 2026 et 100 % de la population d'ici 2030. L'échéance de 2030 s'applique aux foyers les plus difficiles à brancher.

100 % de la population d'ici 2030. L'échéance de 2030 s'applique aux foyers les plus difficiles à brancher. Le 29 juillet 2021, un partenariat Canada- Ontario pour la large bande a été annoncé. Cette entente permettra de brancher plus de 280 000 foyers de l' Ontario à Internet haute vitesse grâce à un investissement totalisant plus de 1,2 milliard de dollars, financé à parts égales par les deux ordres de gouvernement.

