OTTAWA, ON, le 15 sept. 2023 /CNW/ - Chaque année, bien des Canadiennes et des Canadiens subissent des greffes d'organes qui leur sauvent la vie, alors que des milliers attendent encore et que des centaines meurent parce qu'il n'y a pas assez d'organes pour répondre à la demande. Malgré des progrès importants en matière de taux de dons d'organes, le Canada n'est toujours pas en mesure de répondre aux besoins de tous les patients en attente d'un organe. En date de décembre 2022, 3 777 personnes étaient en attente d'une greffe au Canada, et seulement un petit nombre de Canadiennes et de Canadiens sont inscrits comme donneurs d'organes, le besoin de donneurs est donc urgent.

À l'occasion de la Semaine du don vivant, l'honorable Mark Holland, ministre de la Santé, a annoncé aujourd'hui les principales étapes franchies dans le cadre du projet de système pancanadien de données et de mesure de la performance pour les dons d'organes et transplantations qui aideront le Canada à devenir un chef de file mondial en ce qui concerne les services de dons et de greffes d'organes (DGO).

De nombreux fournisseurs de services de DGO au Canada utilisent une technologie ancienne dans leurs activités : ils ont encore recours aux documents papier et utilisent le télécopieur et le téléphone pour communiquer avec d'autres fournisseurs et hôpitaux. L'Institut canadien d'information sur la santé (ICIS) et Inforoute Santé du Canada (Inforoute) ont collectivement reçu un financement de 40,4 millions de dollars sur 5 ans, dans le but de faire progresser le système canadien de DGO grâce à des technologies de données modernes.

En date de septembre 2023, des progrès importants ont été réalisés grâce à cette initiative, notamment :

La mise au point et le lancement d'un outil numérique qui relie les organismes de dons d'organes de la Colombie-Britannique, de l' Ontario et du Québec afin d'améliorer l'échange des organes provenant de personnes décédées, ce qui aide à réduire le nombre d'occasions manquées de dons d'organes pour les personnes en attente d'une greffe;

et du Québec afin d'améliorer l'échange des organes provenant de personnes décédées, ce qui aide à réduire le nombre d'occasions manquées de dons d'organes pour les personnes en attente d'une greffe; La collaboration avec ces provinces pour amorcer l'intégration des systèmes de DGO (dont certains servent les trois territoires) en Alberta , en Saskatchewan , au Manitoba , en Nouvelle-Écosse, au Nouveau-Brunswick, à l'Île-du-Prince-Édouard et à Terre-Neuve-et- Labrador afin que toutes les personnes au Canada , quel que soit leur lieu de résidence, aient accès aux mêmes soins avancés lorsqu'il est question d'organes provenant de personnes décédées;

, en , au , en Nouvelle-Écosse, au Nouveau-Brunswick, à l'Île-du-Prince-Édouard et à Terre-Neuve-et- afin que toutes les personnes au , quel que soit leur lieu de résidence, aient accès aux mêmes soins avancés lorsqu'il est question d'organes provenant de personnes décédées; L'élaboration de normes nationales de données pour les dons d'organes provenant de personnes décédées et les greffes et les dons d'organes provenant de personnes vivantes, lesquelles seront intégrées aux solutions numériques afin de recueillir rapidement des données comparables de grande qualité permettant de mieux comprendre le rendement du système de santé.

Ce projet aidera à réduire les occasions manquées de dons d'organes, ce qui réduira le nombre de Canadiennes et de Canadiens qui meurent en attente d'un organe. De plus, ce projet favorise les améliorations technologiques qui, à leur tour, permettront une meilleure gestion du système d'approvisionnement en organes, faciliteront la gestion du volume accru de donneurs et l'appariement des organes, en plus de faciliter l'échange d'organes entre les provinces et les territoires.

En investissant dans des projets comme celui-ci, le gouvernement du Canada est en mesure de tirer parti de partenariats clés, notamment avec les patients et les organisations de patients, pour améliorer le système de santé et veiller à ce que les Canadiennes et les Canadiens aient un accès rapide et efficace à des services de DGO de qualité, quel que soit l'endroit où ils vivent au pays.

Citations

« Le don d'organes sauve des vies, et il est essentiel d'accroître le nombre de donneurs d'organes au Canada. La modernisation du système pancanadien de données et de mesure de la performance pour les dons d'organes et transplantations favorise une meilleure prise de décisions et améliore l'accès, l'efficacité et les résultats pour les patients partout au pays. Ces progrès montrent que nous avançons dans la bonne direction pour augmenter le nombre et la qualité des greffes réussies dans l'ensemble du pays. »

L'honorable Mark Holland

Ministre de la Santé

« Les données de grande qualité sont le fondement de systèmes de santé qui fonctionnent bien, et nous accueillons favorablement ces investissements. Nous sommes fiers de travailler avec Inforoute pour faire avancer ce travail au nom de la population canadienne et de mettre à profit notre expertise en matière de normes de données, de mesure et de production de rapports pour appuyer les capacités d'Inforoute Santé du Canada en matière de solutions et d'intégration en santé numérique. »

David O'Toole

Président-directeur général, Institut canadien d'information sur la santé (ICIS)

« Dans de nombreuses régions du Canada, les programmes de dons et de greffes d'organes reposent encore sur des approches sur papier désuètes et fragmentées pour ce qui est de la gestion des données sur les patients. Inforoute est fière de collaborer avec l'Institut canadien d'information sur la santé à la mise en œuvre de solutions numériques pancanadiennes modernes et interopérables qui amélioreront l'efficacité, ce qui contribuera à augmenter le nombre de donneurs d'organes, à réduire les occasions manquées de dons d'organes et à améliorer les résultats pour les receveurs de greffes. »

Michael Green

Président et chef de la direction, Inforoute Santé du Canada (Inforoute)

« Cette initiative, qui est réalisée en étroite collaboration avec les organismes fédéraux, provinciaux et territoriaux, améliorera l'uniformité et la qualité des données sur les DGO à l'échelle du Canada et élargira leur utilisation pour la prise de décisions. Les nouveaux systèmes de données et de production de rapports permettront d'améliorer l'approvisionnement en organes pleins, l'accès aux services de greffes et les résultats pour la santé des donneurs vivants et des receveurs de greffes. »

Dr Joseph Kim

Directeur du programme de transplantation rénale au Toronto General Hospital et coprésident du Groupe de travail sur les systèmes de données de la Collaboration en matière de dons et de greffes d'organes de Santé Canada

Faits en bref

Au total, 2 936 greffes d'organes pleins (rein, cœur, poumon, foie, etc.) ont été réalisées au Canada en 2022. Il s'agit d'une augmentation de 6,8 % par rapport à 2021 et de 31,4 % par rapport à il y a 10 ans. Au 31 décembre 2022, 3 777 Canadiennes et Canadiens étaient inscrits sur des listes d'attente pour recevoir une greffe.

en 2022. Il s'agit d'une augmentation de 6,8 % par rapport à de 31,4 % par rapport à il y a 10 ans. Au 31 décembre 2022, 3 777 Canadiennes et Canadiens étaient inscrits sur des listes d'attente pour recevoir une greffe. Depuis 2018, Santé Canada a mis en place une initiative intitulée Collaboration en matière de dons et de greffes d'organes (la Collaboration) avec les provinces et les territoires (le Québec conserve son statut d'observateur), la Société canadienne du sang et de nombreux autres intervenants, notamment des patients, des cliniciens et des chercheurs.

a mis en place une initiative intitulée Collaboration en matière de dons et de greffes d'organes (la Collaboration) avec les provinces et les territoires (le Québec conserve son statut d'observateur), la Société canadienne du sang et de nombreux autres intervenants, notamment des patients, des cliniciens et des chercheurs. L'objectif de la Collaboration est d'améliorer les dons et les greffes d'organes afin d'obtenir de meilleurs résultats pour les patients et d'augmenter le nombre et la qualité des greffes réussies.

Dans le cadre de la Collaboration, Santé Canada appuie des projets ciblés visant à combler les lacunes persistantes du système de dons et de greffes d'organes. Ces projets visent à rendre le système plus performant et à améliorer l'équité d'accès aux dons et aux greffes d'organes provenant de personnes vivantes et décédées.

SOURCE Santé Canada (SC)

