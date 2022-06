Aujourd'hui, M. Majid Jowhari, député de Richmond Hill, a souligné l'importance historique nationale de l'Observatoire David Dunlap lors d'une cérémonie spéciale organisée pour le dévoilement d'une plaque. Cette annonce a été faite au nom de l'honorable Steven Guilbeault, ministre de l'Environnement et du Changement climatique et ministre responsable de Parcs Canada.

L'Université de Toronto a été la première université au Canada à offrir des diplômes d'études supérieures en astronomie, décernant son première doctorat en 1950. C'est, en partie, la construction de l'Observatoire David Dunlap qui a rendu le tout possible. Les installations de pointe ont attiré des étudiants, des astronomes et des universitaires reconnus dont les recherches et les percées ont mené à la production de centaines de publications. L'observatoire a été au cœur d'une percée majeure en astronomie en 1971, lorsque les recherches de Thomas Bolton ont confirmé l'existence des trous noirs. C'est aussi à l'observatoire qu'Helen Sawyer Hogg, une spécialiste renommée des amas d'étoiles et l'astronome la plus connue du Canada au milieu du XXe siècle, a mené ses recherches.

L'endroit s'appelle maintenant l'Observatoire David Dunlap de Richmond Hill. La Ville de Richmond Hill est propriétaire de l'endroit et conserve 40 hectares comme parcs municipaux. En investissant dans ce lieu historique, la Ville contribue à garantir l'accès continu du public à l'Observatoire David Dunlap de Richmond Hill afin que les générations à venir puissent elles aussi avoir la possibilité d'être inspirées par les étoiles.

Le gouvernement du Canada, par l'intermédiaire de la Commission des lieux et monuments historiques du Canada, met en valeur les personnages, les lieux et les événements d'importance historique nationale qui ont façonné notre pays afin d'aider la population canadienne, notamment les jeunes, à tisser des liens avec leur passé. Le processus de désignation mené dans le cadre du Programme national de commémoration historique de Parcs Canada repose en grande partie sur les candidatures présentées par le public. À ce jour, plus de 2 200 désignations ont été faites dans l'ensemble du pays.

Les désignations historiques nationales illustrent les moments déterminants de l'histoire du Canada. Ensemble, elles racontent qui nous sommes et permettent d'établir des liens avec notre passé, ce qui nous aide à acquérir une meilleure compréhension de nous-mêmes, des autres et de notre pays. Les lieux patrimoniaux procurent divers avantages culturels, sociaux, économiques et environnementaux aux collectivités dans lesquelles ils se trouvent.

« Au nom du gouvernement du Canada, je suis ravi de reconnaître l'importance historique nationale du lieu historique national de l'Observatoire-David-Dunlap. Pendant plus de 70 ans, l'observatoire a été un lieu de premier plan pour la recherche scientifique au Canada qui a contribué à modifier des concepts fondamentaux de l'Univers. Les désignations historiques reflètent le patrimoine riche et diversifié du Canada, et j'invite l'ensemble de la population canadienne à se renseigner sur l'Observatoire David Dunlap de Richmond Hill et ses importantes contributions à l'histoire de notre pays. »

« L'Observatoire David Dunlap de Richmond Hill est un lieu emblématique de la Ville de Richmond Hill qui a une grande valeur patrimoniale et revêt une grande importance historique. Je suis très fier que l'endroit soit reconnu à l'échelle nationale. Je me réjouis à l'idée que ce lieu devienne un parc de destination qui accueillera dans notre ville des visiteurs pour célébrer les étoiles et profiter de la beauté de ce vaste parc naturel. »

Le lieu historique national de l'Observatoire-David-Dunlap a ouvert ses portes en 1935 sous la direction de l'Université de Toronto .

. Clarence Chant, le visionnaire, et Jessie Dunlap ont joué un rôle déterminant dans son établissement. M me Dunlap a financé l'achat des terres ainsi que la planification et la construction des deux principaux bâtiments. L'endroit a été nommé en mémoire de son défunt mari, Donald Dunlap .

Dunlap a financé l'achat des terres ainsi que la planification et la construction des deux principaux bâtiments. L'endroit a été nommé en mémoire de son défunt mari, . L'Observatoire David Dunlap de Richmond Hill détient encore le titre de plus grand télescope optique au Canada .

détient encore le titre de plus grand télescope optique au . En 2021, Richmond Hill a effectué des travaux complets de conservation à l'extérieur des deux bâtiments de l'observatoire, soit le bâtiment administratif et le dôme du télescope, afin de remettre en valeur et de préserver les caractéristiques patrimoniales de ce lieu historique national.

a effectué des travaux complets de conservation à l'extérieur des deux bâtiments de l'observatoire, soit le bâtiment administratif et le dôme du télescope, afin de remettre en valeur et de préserver les caractéristiques patrimoniales de ce lieu historique national. Les visiteurs peuvent accéder au dôme de l'observatoire pour voir le télescope en s'inscrivant à des activités et des programmes offerts par la section de Toronto de la Société royale d'astronomie du Canada et les David Dunlap Observatory Defenders ou en participant à des visites privées pour les groupes.

de la Société royale d'astronomie du et les David Dunlap Observatory Defenders ou en participant à des visites privées pour les groupes. La conception architecturale du dôme conjugue des éléments modernes et néoclassiques du milieu du XX e siècle, alors que la conception du bâtiment administratif comprend d'élégants éléments de style Beaux-Arts qui cadrent avec les autres bâtiments de l'Université de Toronto .

siècle, alors que la conception du bâtiment administratif comprend d'élégants éléments de style Beaux-Arts qui cadrent avec les autres bâtiments de l'Université de . Fondée en 1919, la Commission des lieux et monuments historiques du Canada conseille le ministre de l'Environnement et du Changement climatique sur l'importance historique nationale des lieux, des personnages et des événements qui ont marqué l'histoire du Canada . En collaboration avec Parcs Canada, la Commission veille à ce que les sujets d'importance historique nationale soient reconnus et que ces histoires importantes soient transmises à la population canadienne.

conseille le ministre de l'Environnement et du Changement climatique sur l'importance historique nationale des lieux, des personnages et des événements qui ont marqué l'histoire du . En collaboration avec Parcs Canada, la Commission veille à ce que les sujets d'importance historique nationale soient reconnus et que ces histoires importantes soient transmises à la population canadienne. La grande majorité des candidatures soumises à l'examen de la Commission des lieux et monuments historiques du Canada proviennent de membres du public. Pour présenter une demande de désignation visant un personnage, un lieu ou un événement de votre collectivité et obtenir de plus amples renseignements sur le processus, veuillez visiter le site Web de Parcs Canada au https://www.pc.gc.ca/fr/culture/clmhc-hsmbc/ncp-pcn/application.

Document d'information : L'Observatoire David Dunlap

