Un accord supplémentaire améliorera l'accès aux médicaments pour le traitement des maladies rares et leur abordabilité

WINNIPEG, MB, le 27 févr. 2025 /CNW/ - Personne ne devrait avoir à choisir entre payer ses médicaments d'ordonnance et payer son épicerie. Dans cette optique, le gouvernement du Canada prend des mesures pour s'assurer que les Canadiennes et les Canadiens peuvent obtenir les médicaments dont ils ont besoin, peu importe leur capacité de payer.

Aujourd'hui, l'honorable Mark Holland, ministre de la Santé du Canada, a annoncé un investissement fédéral de 267 millions de dollars sur quatre ans dans le cadre de deux accords bilatéraux visant à améliorer l'accès de la population manitobaine à des médicaments abordables.

Grâce à ce tout premier accord national sur l'assurance médicaments, le gouvernement du Canada versera plus de 219 millions de dollars sur quatre ans pour la couverture universelle d'une gamme de contraceptifs et de médicaments contre le diabète pour les Manitobaines et les Manitobains. Cet accord historique permettra aux résidents du Manitoba de bénéficier de cette couverture pour le diabète à un coût direct faible, voire nul. Le financement de cet accord améliorera également l'accès aux dispositifs et fournitures pour le diabète.

Ainsi, près de 350 000 Manitobains bénéficieront d'une plus grande liberté de choix en matière de reproduction, et plus de 149 000 Manitobains atteints de diabète pourront accéder aux médicaments indispensables afin de réduire le risque de complications graves et améliorer leur qualité de vie.

Dans le cadre de cet accord, le Manitoba fournira également une couverture publique gratuite de l'hormonothérapie substitutive à ses résidents. Cette couverture supplémentaire constitue une étape importante vers l'amélioration des soins de santé pour les femmes et les personnes de genre divers tout au long de leur vie.

Les résidents du Manitoba peuvent s'attendre à ce que la couverture de la majorité de ces produits entre en vigueur en juin 2025.

De plus, le gouvernement du Canada fournira plus de 48 millions de dollars pour améliorer l'accès aux médicaments pour le traitement des maladies rares, le diagnostic précoce et le dépistage afin d'aider la province dans le cadre de la Stratégie nationale visant les médicaments pour le traitement des maladies rares.

Dans le cadre de cet accord, le Manitoba travaillera avec le Canada et les autres provinces et territoires à l'élaboration et à la mise en œuvre d'un plan visant à améliorer le dépistage et le diagnostic des maladies rares.

C'est un jour mémorable pour les soins de santé publique au Canada, ainsi qu'une importante avancée vers l'amélioration de l'équité en matière de santé, de l'abordabilité et des résultats pour la santé de la population canadienne. Le gouvernement du Canada poursuivra sa collaboration avec les provinces et territoires, les peuples autochtones, ses partenaires et les intervenants pour s'assurer que les Canadiennes et les Canadiens disposent des médicaments et des instruments médicaux dont ils ont besoin.

« Ce premier accord national sur l'assurance médicaments avec le Manitoba est une étape marquante dans la construction du système de santé public que la population canadienne mérite. Il s'agit de bâtir un Canada plus fort et plus sain afin que, peu importe où vous vivez ou combien vous gagnez, vous soyez couvert. »

L'honorable Mark Holland

Ministre de la Santé

« Les soins de santé devraient être basés sur les besoins, et non sur la capacité de payer. Les Manitobaines et les Manitobains se battent depuis longtemps pour ce principe, depuis les débuts de l'assurance maladie jusqu'à l'élargissement de l'accès et la réduction des coûts pour les familles. Cet accord s'appuie sur cet héritage. Il rend gratuits les contraceptifs et les médicaments contre le diabète et élargit l'accès aux traitements vitaux pour le traitement des maladies rares, en veillant à ce que le coût ne soit jamais un obstacle aux soins. »

L'honorable Terry Duguid

Ministre responsable de PrairiesCan

En 2021, Statistique Canada a constaté qu'un adulte sur cinq au Canada n'avait pas l'assurance nécessaire pour couvrir le coût de ses médicaments.

n'avait pas l'assurance nécessaire pour couvrir le coût de ses médicaments. Le 10 octobre 2024, la Loi concernant l'assurance médicaments a reçu la sanction royale et est entrée en vigueur immédiatement. Le ministre de la Santé continuera de collaborer avec les provinces et les territoires pour conclure des accords bilatéraux visant à fournir un accès universel, à payeur unique et au premier dollar à une gamme de médicaments contraceptifs et contre le diabète, dans le cadre de la première phase du régime national d'assurance médicaments universel.

a reçu la sanction royale et est entrée en vigueur immédiatement. Le ministre de la Santé continuera de collaborer avec les provinces et les territoires pour conclure des accords bilatéraux visant à fournir un accès universel, à payeur unique et au premier dollar à une gamme de médicaments contraceptifs et contre le diabète, dans le cadre de la première phase du régime national d'assurance médicaments universel. En mars 2023, le gouvernement du Canada a annoncé un investissement pouvant atteindre 1,5 milliard de dollars sur trois ans pour soutenir la Stratégie nationale visant les médicaments pour le traitement des maladies rares, dont jusqu'à 1,4 milliard de dollars pour des accords bilatéraux avec les provinces et territoires afin d'aider les patients atteints de maladies rares à avoir accès aux traitements le plus tôt possible, pour une meilleure qualité de vie.

a annoncé un investissement pouvant atteindre 1,5 milliard de dollars sur trois ans pour soutenir la Stratégie nationale visant les médicaments pour le traitement des maladies rares, dont jusqu'à 1,4 milliard de dollars pour des accords bilatéraux avec les provinces et territoires afin d'aider les patients atteints de maladies rares à avoir accès aux traitements le plus tôt possible, pour une meilleure qualité de vie. Les traitements innovants pour les maladies rares peuvent coûter entre 100 000 et plus de 4 millions de dollars par an.

plus de 4 millions de dollars par an. Depuis juillet 2024, le gouvernement du Canada a annoncé sept accords bilatéraux pour les médicaments pour le traitement des maladies rares d'une valeur de plus d'un milliard de dollars sur trois ans.

a annoncé sept accords bilatéraux pour les médicaments pour le traitement des maladies rares d'une valeur de plus d'un milliard de dollars sur trois ans. Les cinq médicaments couverts par l'accord du Manitoba dans le cadre de la Stratégie nationale visant les médicaments pour le traitement des maladies rares sont les suivants : Poteligeo, pour le traitement du mycosis fongoïde ou syndrome de Sézary; Oxlumo, pour le traitement de l'hyperoxalurie primaire de type 1; Epkinly, pour le lymphome diffus à grandes cellules B récidivant ou réfractaire; Welireg, pour le traitement de la maladie de von Hippel-Lindau (VHL); Yescarta, pour le traitement du lymphome folliculaire, du lymphome à grandes cellules B (LGCB), du lymphome diffus à grandes cellules B (LDGCB) et du lymphome à lymphocytes B de haut grade (LLBHG).

dans le cadre de la Stratégie nationale visant les médicaments pour le traitement des maladies rares sont les suivants : Les noms des autres médicaments figurant sur la liste commune sont publiés en ligne, médicament par médicament, à l'issue des négociations de l'Alliance pharmaceutique pancanadienne sur les prix pour chaque médicament.

