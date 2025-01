L'accord améliorera l'accès aux médicaments pour les maladies rares et les rendra plus abordables

OTTAWA, ON, le 24 janv. 2025 /CNW/ - Au Canada, une personne sur douze vit avec une maladie rare, et pour la plupart des personnes souffrant de ces maladies, le coût du traitement est hors de portée. Les Canadiennes et les Canadiens ont droit à un système de soins de santé qui leur permet d'accéder rapidement à des services de santé et à des médicaments de qualité, quel que soit leur lieu de résidence ou leur capacité à payer.

Aujourd'hui, l'honorable Mark Holland, ministre de la Santé du Canada, et l'honorable Sylvia Jones, ministre de la Santé de l'Ontario, ont annoncé un accord bilatéral de plus de 535 millions de dollars pour améliorer l'accès à de nouveaux médicaments sélectionnés pour le traitement des maladies rares et pour soutenir l'amélioration de l'accès aux médicaments existants, au diagnostic précoce et au dépistage.

La première étape de cet accord bilatéral consistera à fournir un financement à la province afin de financer les cinq médicaments suivants dans le cadre de la Stratégie nationale visant les médicaments pour le traitement des maladies rares:

Poteligeo, pour le traitement du mycosis fongoïde ou du syndrome de Sézary;

Oxlumo, pour le traitement de l'hyperoxalurie de type 1;

Epkinly, pour le traitement du lymphome diffus à grandes cellules B récidivant ou réfractaire;

Welireg, pour le traitement de la maladie de von Hippel-Lindau (VHL); et,

Yescarta, pour le traitement du lymphome folliculaire, du lymphome à grandes cellules B (LGCB), du lymphome diffus à grandes cellules B (LDGCB), et du lymphome à cellules B de haut grade.

Les noms des autres médicaments figurant sur la liste commune seront publiés en ligne, un par un, au fur et à mesure que l'Alliance pharmaceutique pancanadienne conclura ses négociations sur les prix de chaque médicament. De plus, l'Ontario s'engage par cet accord à collaborer avec le Canada et d'autres provinces et territoires à la mise au point et à la mise en œuvre d'un plan d'amélioration du dépistage et du diagnostic des maladies rares.

Le gouvernement du Canada reste déterminé à collaborer avec les provinces et les territoires pour améliorer les soins de santé pour toute la population canadienne, y compris l'accès à des médicaments sur ordonnance abordables et de meilleurs résultats en matière de santé pour tous.

« La conclusion de cet accord constitue une nouvelle étape dans la mise en place d'un système de santé publique plus solide pour la population ontarienne. En investissant dans les médicaments pour le traitement des maladies rares, cet accord améliorera l'accessibilité financière et l'accès aux médicaments, au diagnostic précoce et au dépistage, afin que les personnes atteintes de maladies rares en Ontario bénéficient des meilleurs résultats possibles en matière de santé. »

L'honorable Mark Holland

Ministre de la Santé

« L'Ontario simplifie et accélère le processus permettant aux personnes de tous âges vivant avec une maladie rare d'accéder aux traitements dont elles ont besoin, au moment et à l'endroit où elles en ont besoin. Alors que l'Ontario continue de jouer un rôle de chef de file au Canada dans le financement du traitement et du dépistage des maladies rares, cette entente viendra appuyer les mesures audacieuses et novatrices prises par notre gouvernement pour aider les personnes atteintes de maladies rares et leurs familles à trouver des options de traitement encore plus innovante et capable de transformer des vies, et ce, pour les générations à venir. »

Sylvia Jones

Vice-première ministre et ministre de la Santé de l'Ontario

En mars 2023, le gouvernement du Canada a annoncé un investissement pouvant atteindre 1,5 milliard de dollars sur trois ans pour soutenir la Stratégie nationale visant les médicaments pour le traitement des maladies rares, dont 1,4 milliard de dollars pour des accords bilatéraux avec les provinces et les territoires afin d'aider les patients atteints de maladies rares à avoir accès aux traitements le plus tôt possible, pour une meilleure qualité de vie.

a annoncé un investissement pouvant atteindre 1,5 milliard de dollars sur trois ans pour soutenir la Stratégie nationale visant les médicaments pour le traitement des maladies rares, dont 1,4 milliard de dollars pour des accords bilatéraux avec les provinces et les territoires afin d'aider les patients atteints de maladies rares à avoir accès aux traitements le plus tôt possible, pour une meilleure qualité de vie. Les traitements innovants pour le traitement des maladies rares coûtent entre 100 000 et plus de 4 millions de dollars par an.

plus de 4 millions de dollars par an. L'accord de l' Ontario sur les médicaments pour le traitement des maladies rares a été publié en ligne.

