Il s'agit d'un tournant qui créera des milliers d'emplois canadiens pour l'économie carboneutre de demain

OTTAWA, ON, le 23 mars 2022 /CNW/ - L'avenir du secteur canadien des transports sera vert. Ainsi, pour créer des emplois pour la classe moyenne et assurer la prospérité de notre économie au sein d'un monde à faibles émissions de carbone, le gouvernement attire au Canada des investissements internationaux clés qui vont favoriser l'établissement d'une chaîne robuste d'approvisionnement en batteries de véhicules électriques (VE).

Le ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie, l'honorable François-Philippe Champagne, le premier ministre de l'Ontario, l'honorable Doug Ford, et le maire de Windsor, Drew Dilkens, ont déclaré aujourd'hui se réjouir de l'investissement majeur effectué par LG Energy Solution (anglais) et Stellantis N.V. (anglais) pour mettre en œuvre une initiative conjointe au Canada. LG Energy Solutions est une entreprise de fabrication de batteries de renommée mondiale, et Stellantis est un fabricant de véhicules. Les deux entreprises vont investir au total plus de 5 milliards CAD (4,1 milliards USD) pour construire une usine de fabrication de batteries de VE au pays. Le Canada va ainsi devenir un chef de file mondial de la chaîne d'approvisionnement du secteur de la fabrication de VE. L'usine de fabrication de batteries sera située à Windsor, en Ontario. Elle approvisionnera les usines de Stellantis à Windsor et dans toute l'Amérique du Nord. L'installation entrera en activité d'ici 2025.

Le gouvernement du Canada a travaillé en étroite collaboration avec les deux entreprises pour que cet investissement voie le jour. Ce projet est tout à fait conforme à la volonté du gouvernement de développer un écosystème canadien de fabrication de batteries capable d'appuyer les technologies propres et la transformation industrielle. L'annonce d'aujourd'hui est un pas de plus vers l'avant à cet égard. Ce projet devrait permettre de créer environ 2 500 emplois bien rémunérés.

Cet investissement permettra non seulement au Canada de se positionner en tant que leader mondial de la production de batteries pour VE, mais aussi d'appuyer le développement au pays du secteur de la fabrication de batteries.

Citations

« L'établissement d'une installation de calibre mondial de fabrication de batteries de véhicules électriques à Windsor que nous annonçons aujourd'hui représente un investissement dans nos travailleurs, nos communautés et notre avenir. Les partenariats de ce genre sont essentiels pour créer des emplois et placer le Canada à la fine pointe de l'économie propre. En travaillant ensemble, nous pouvons créer des milliers d'emplois, contribuer dès maintenant à améliorer la vie de la population et nous assurer que les générations futures pourront jouir d'un environnement plus propre. »

- Le premier ministre du Canada, le très honorable Justin Trudeau

« L'annonce d'aujourd'hui est une excellente nouvelle pour les emplois au Canada et l'avenir de l'économie canadienne. Cet investissement est le plus important jamais effectué dans le secteur canadien de l'automobile. Il est clair que les entreprises reconnaissent la position stratégique du Canada dans l'industrie mondiale de la fabrication de batteries pour VE. Nous continuerons de travailler d'arrache-pied pour inciter d'autres entreprises à s'établir au Canada et ainsi, créer des emplois, générer des retombées économiques et bâtir un avenir carboneutre. »

- Le ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie, l'honorable François-Philippe Champagne

« Cette initiative est un grand pas en avant pour l'avenir du Canada en matière d'écologie et d'électrification. Elle prouve que nous sommes à l'avant-garde de l'établissement, ici même au pays, d'une solide chaîne d'approvisionnement en batteries pour véhicules électriques en Amérique du Nord. Elle nous préparera non seulement à un avenir à faibles émissions de carbone, mais elle permettra aussi de créer des emplois, de générer une croissance économique percutante et de constituer un investissement durable à long terme dans nos collectivités. »

- La ministre du Commerce international, de la Promotion des exportations, de la Petite Entreprise et du Développement économique, l'honorable Mary Ng

« Le Canada peut jouer un rôle déterminant dans l'avenir de l'énergie propre en renforçant la chaîne d'approvisionnement canadienne des minéraux critiques - de la production au traitement, en passant par la fabrication de technologies propres. L'annonce d'aujourd'hui va certainement nous aider à poursuivre notre lutte contre les changements climatiques à l'échelle mondiale et à demeurer à l'avant-plan des efforts visant à bâtir un avenir carboneutre. »

- Le ministre des Ressources naturelles, l'honorable Jonathan Wilkinson

« Par l'entremise de notre plan Piloter la prospérité pour l'avenir du secteur de l'automobile, nous avons prévu effectuer des investissements stratégiques dans nos chaînes d'approvisionnement intégrées et réduire le coût de faire des affaires en Ontario de près de 7 milliards de dollars par année. Notre gouvernement a ainsi prouvé qu'il était un véritable chef de file de l'industrie émergente de la fabrication de batteries pour véhicules électriques en Amérique du Nord. En mettant à profit les processus avancés de fabrication et les technologies émergentes, ainsi que l'abondance des minéraux critiques du Nord de l'Ontario, notre province a ce qu'il faut pour mettre au point et construire les voitures de demain, et les batteries qui les alimenteront. »

- Le ministre du Développement économique, de la Création d'emplois et du Commerce de l'Ontario, l'honorable Vic Fedeli

« Nous avons réussi à attirer dans la province un investissement de plusieurs milliards de dollars qui permettra à l'Ontario de jouer un rôle de plaque tournante nord-américaine de la fabrication des voitures et des batteries de l'avenir. Pendant que nous obtenons des investissements transformateurs, nous nous employons à établir des liens entre les ressources, les industries et les travailleurs du Nord de l'Ontario et le puissant secteur de la fabrication du Sud de l'Ontario en vue de faire croître les chaînes d'approvisionnement ontariennes. Chaque région de l'Ontario bénéficiera des milliers d'emplois qui seront créés et d'une économie plus forte qui fonctionne pour tous. »

- Le premier ministre de l'Ontario, l'honorable Doug Ford

« Stellantis est le plus gros employeur de Windsor. L'histoire de cette entreprise au sein de cette communauté est on ne peut plus riche. Chrysler a lancé ses activités dans cette même collectivité en 1928 et a employé des générations de travailleurs de Windsor-Essex dans ses installations. Avec cette annonce, nous garantissons l'avenir de milliers d'autres travailleurs locaux, et nous nous assurons que Windsor demeurera un emplacement stratégique de premier choix pour l'avenir des véhicules électriques du Canada. Maintenant que le monde se tourne de plus en plus vers les véhicules électriques, Windsor accueillera bientôt la nouvelle installation de fabrication des batteries qui contribueront à les alimenter. »

- Le maire de Windsor, Drew Dilkens

« Cette annonce démontre que le Canada peut attirer des investissements de calibre mondial dans l'industrie dynamique des VE en pleine croissance. C'est aussi un témoignage de la proposition de valeur unique de ce secteur. Investir au Canada a travaillé en étroite collaboration avec LGES dès le début du processus de prise de décisions, et tous les ordres de gouvernement ont convenu de saisir l'occasion qui se présentait pour créer une réelle chaîne d'approvisionnement de bout en bout de batteries de VE au Canada. »

- La présidente-directrice générale par intérim, Investir au Canada, Katie Curran

« LG Energy Solution (LGES) veut devenir le plus important fabricant au monde pour ce qui est des batteries qui alimenteront les véhicules électriques en Amérique du Nord, et c'est une aspiration que partagent le gouvernement du Canada et Stellantis. LGES entend se démarquer en mettant en place une chaîne de valeur dans le domaine des batteries dans la région. Nous continuerons de fournir des solutions à nos clients potentiels grâce à nos compétences techniques uniques et collectives et à nos capacités de production de masse. L'établissement de cette usine conjointe de fabrication de batteries au Canada, qui est chef de file en matière de ressources énergétiques renouvelables, est essentiel pour LG Energy Solution, car notre objectif est d'alimenter encore plus de véhicules électriques dans le monde. »

- Le président-directeur général de LG Energy Solution, Youngsoo Kwon

« Notre initiative conjointe avec LG Energy Solution est un jalon de plus dans la feuille de route ambitieuse que nous avons adoptée en matière d'électrification des véhicules. Nous devrions ainsi pouvoir mettre la main sur 50 % des ventes de véhicules électriques à batteries aux États-Unis et au Canada d'ici la fin de la décennie. Nous sommes reconnaissants des divers ordres de gouvernement pour leur soutien et leur engagement à positionner le Canada en tant que chef de file nord-américain de la production de batteries de véhicules électriques. »

- Le président-directeur général de Stellantis, Carlos Tavares

Faits en bref



LG Energy Solution est un leader mondial de la fabrication de batteries. L'entreprise produit des batteries de pointe au lithium-ion pour les systèmes de mobilité, les applications de la TI et les systèmes de stockage de l'énergie des véhicules électriques (VE). Elle possède 30 ans d'expérience en production de batteries à la fine pointe de la technologie et est plus déterminée que jamais à mettre au point des technologies novatrices qui permettront de faire avancer cette énergie du futur. L'entreprise possède un solide réseau mondial aux États-Unis, en Asie et en Australie, et détient 23 % des parts du marché mondial des batteries de VE.

Stellantis est un leader mondial en matière de fabrication d'automobiles et de mobilité. L'entreprise offre des solutions de mobilité propres, connectées, abordables et sécuritaires. L'entreprise s'est dotée de stratégies ambitieuses en matière d'électrification et de logiciels, et d'un écosystème innovant de partenariats stratégiques et transformateurs. Elle a ainsi pu se tailler une place enviable au sein des entreprises spécialisées en technologies de mobilité durables.

En février 2021, le Conseil de la Ville de Windsor a adopté une stratégie intitulée Windsor Works - An Economic Development Strategy for the City's Future Growth , dans laquelle il est proposé que les efforts de développement économique de la municipalité soient axés sur la rétention de talents, les partenariats avec les établissements d'enseignement et l'avenir du secteur de l'automobile, et plus précisément sur la production de pièces de véhicules électriques. La mise en œuvre de cette stratégie a donné lieu à la création d'un nouveau bureau à l'hôtel de ville qui a pour mission d'attirer les investissements et de créer de bons emplois à Windsor; et c'est ce qui a contribué à attirer les investissements de LG et de Stellantis.

a adopté une stratégie intitulée , dans laquelle il est proposé que les efforts de développement économique de la municipalité soient axés sur la rétention de talents, les partenariats avec les établissements d'enseignement et l'avenir du secteur de l'automobile, et plus précisément sur la production de pièces de véhicules électriques. La mise en œuvre de cette stratégie a donné lieu à la création d'un nouveau bureau à l'hôtel de ville qui a pour mission d'attirer les investissements et de créer de bons emplois à Windsor; et c'est ce qui a contribué à attirer les investissements de LG et de Stellantis. Les détails de cette entente sont soumis à une clause de confidentialité commerciale et ne peuvent être divulgués en ce moment. De plus amples renseignements pourront être communiqués une fois qu'un exercice de diligence raisonnable aura été effectué à cet égard.

La construction de l'usine devrait commencer à la fin de l'année, et les opérations de production devraient commencer d'ici la fin du premier trimestre de 2024. L'usine devrait être pleinement opérationnelle d'ici 2025.

Cet investissement s'harmonise bien avec le plan renforcé du gouvernement du Canada en matière de climat : Un environnement sain et une économie saine.

Le gouvernement du Canada veut que d'ici 2035 tous les véhicules neufs vendus soient des véhicules zéro émission (VZE). Les mesures qui permettent d'accélérer l'atteinte de cet objectif pour les VZE contribuent à appuyer l'engagement qu'a pris le Canada d'atteindre la carboneutralité d'ici 2050, ainsi que l'engagement qu'il a pris à l'occasion du Sommet des Nations Unies sur les changements climatiques en 2019.

Liens connexes

Personnes-ressources



Laurie Bouchard

Gestionnaire principale, Communications

Cabinet du ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie

[email protected]

Relations avec les médias

Innovation, Sciences et Développement économique Canada

343-291-1777

[email protected]

Sally Seung Yeon Lee

Équipe des communications mondiales, LG Energy Solution

[email protected]

+82 2 3773 6571

Ashlee Semin Shin

Équipe des communications mondiales, LG Energy Solution

[email protected]

+ 82 2 3773 4381

Fernão Silveira

Global Communications / Stellantis

[email protected]

+31 6 43 25 43 41

Shawn Morgan

North America Communications / Stellantis

[email protected]

248-760-2621

Kwok Wong

Direction générale des communications

Ministère du Développement économique, de la Création d'emplois et du Commerce de l'Ontario

[email protected]

647-504-2774

Restez branchés

Suivez Innovation, Sciences et Développement économique Canada sur les médias sociaux.

Twitter : @ISDE_CA ; Facebook : @innovationcanadienne ; Instagram : @innovationcdn ; et LinkedIn

SOURCE Innovation, Sciences et Développement économique Canada