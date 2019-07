Le gouvernement du Canada s'emploie à améliorer la connectivité des collectivités rurales

Le ministre Bains annonce des décisions qui visent à étendre la couverture des réseaux et à offrir des forfaits plus abordables

OTTAWA, le 23 juill. 2019 /CNW/ - L'accès à des services de téléphonie sans fil abordables et à Internet haute vitesse est essentiel au dynamisme et au succès continus du Canada rural. Le gouvernement du Canada s'est engagé à améliorer la connectivité des régions rurales et à permettre le déploiement rapide de la technologie 5G, tout en augmentant la concurrence pour faire baisser le prix des forfaits offerts aux Canadiens.

Aujourd'hui, le ministre de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique, l'honorable Navdeep Bains, a annoncé la création de zones de service plus petites, dont les licences d'accès au spectre seront moins coûteuses pour les fournisseurs de services de télécommunications, surtout les petits fournisseurs des régions rurales.

Le fait de pouvoir accéder au spectre permettra aux petits fournisseurs d'offrir de nouveaux services habilités par les technologies 5G, y compris une meilleure connectivité dans les parcs industriels et les chantiers en région éloignée.

De plus, le ministre Bains a annoncé la décision de moderniser le modèle des droits de licence applicables aux systèmes radio point à point fixes. Cette décision vise à favoriser le déploiement de la 5G et à aider les collectivités rurales, où l'accès à Internet haute vitesse est tributaire des liaisons de télécommunications point à point. Le nouveau modèle des droits de licence est conçu pour favoriser une meilleure utilisation du spectre et pour réduire les droits de licence, ce qui rendra plus rentable l'offre de services aux Canadiens.

Citations

« L'avenir du Canada dépend de la connectivité, et aucun Canadien ne devrait être laissé pour compte, peu importe sa localité. Nos décisions de créer des zones de service plus petites et de moderniser le modèle des droits de licence applicables aux systèmes radio point à point fixes contribueront à faire en sorte que tous les Canadiens puissent profiter des avantages des réseaux de télécommunications à haute vitesse tant en ce qui concerne l'économie et la société que la sécurité. »

- Le ministre de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique, l'honorable Navdeep Bains

« Les décisions annoncées aujourd'hui permettront aux petits fournisseurs de services, y compris ceux des régions, d'acquérir plus facilement des licences de spectre et d'offrir des services de télécommunications dans les régions rurales. Voilà un autre exemple de la façon dont notre gouvernement s'efforce d'améliorer la connectivité des collectivités rurales et de veiller à ce que les Canadiens de toutes les régions du pays aient accès aux technologies les plus récentes, y compris la 5G. »

- La ministre du Développement économique rural, l'honorable Bernadette Jordan

Les faits en bref

Le spectre des radiofréquences est une ressource limitée qui fait partie intégrante de l'infrastructure des télécommunications du Canada .

. Ces initiatives appuient La haute vitesse pour tous : la stratégie canadienne pour la connectivité, qui est un engagement à offrir à tous les Canadiens l'accès abordable à Internet haute vitesse, peu importe où ils vivent, et à améliorer l'accès à la téléphonie cellulaire d'un océan à l'autre.

Ces initiatives cadrent également avec la nouvelle Charte numérique du Canada , dont le premier principe vise à donner à tous les Canadiens des chances égales de participer au monde numérique et les outils nécessaires pour ce faire, y compris l'accès et la connectivité.

