Le financement accordé soutient les chaires de recherche du Canada, nouvelles et renouvelées, l'excellence en matière d'équité en recherche et les coûts indirects de la recherche.

OTTAWA, ON, le 14 nov. 2024 /CNW/ - Investir dans les établissements postsecondaires canadiens de calibre mondial et dans leurs équipes diversifiées de chercheuses et chercheurs permet de réaliser des découvertes et des innovations révolutionnaires. Ces investissements encouragent les chercheuses et chercheurs à approfondir et à développer les connaissances qui éclairent et influencent les politiques publiques dans les secteurs de la santé, de l'environnement, de l'économie et de la société, au Canada et à l'étranger.

Aujourd'hui, Yasir Naqvi, secrétaire parlementaire du ministre de la Santé, au nom de l'honorable François-Philippe Champagne, ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie, a annoncé un investissement du gouvernement de plus de 638 millions de dollars dans les sciences et la recherche.

Plus de 452 millions de dollars seront distribués par l'entremise du Fonds de soutien à la recherche afin que les chercheuses et chercheurs et les établissements puissent répondre aux nouvelles exigences de l'environnement de recherche actuel et être compétitifs à l'échelle mondiale. Les projets financés consisteront notamment à :

créer des plateformes écoresponsables pour réduire les impacts environnementaux des activités de recherche;

établir des outils numériques pour soutenir la recherche et la cybersécurité;

soutenir la recherche inclusive et autochtone.

Plus de 182 millions de dollars serviront à financer 224 chaires de recherche du Canada, nouvelles ou renouvelées. Ce financement permettra aux chercheuses et chercheurs de faire progresser des connaissances essentielles dans des domaines tels que la santé des personnes noires et racisées, les réponses d'urgence à l'épidémie de surdoses d'opioïdes, les technologies portables de détection des lésions cérébrales, les changements dans les écosystèmes des Grands Lacs, et bien plus encore.

En tant que partenaire du Programme des chaires de recherche du Canada, la Fondation canadienne pour l'innovation s'engage aussi à verser près de 3,3 millions de dollars à 17 projets dans 12 établissements par l'intermédiaire de son Fonds des leaders John-R.-Evans.

Enfin, la somme de 300 000 dollars sera remise à part égale aux trois lauréats et lauréates du prix Robbins-Ollivier d'excellence en matière d'équité 2023 pour les aider à faire progresser leurs initiatives audacieuses et novatrices qui suscitent le changement et s'attaquent aux obstacles systémiques au sein de leur établissement d'enseignement postsecondaire et au-delà.

Dans le cadre du Budget 2024, le gouvernement a dévoilé un ensemble de mesures d'une valeur de plus de 4,6 milliards de dollars pour renforcer la recherche et l'innovation au Canada. Grâce à ces investissements, les chercheuses et chercheurs et les établissements pourront relever les plus grands défis mondiaux et ouvrir la voie à un avenir plus prospère et plus durable pour toutes et tous.

Citations

« En soutenant nos établissements postsecondaires de classe mondiale et leurs diverses équipes de chercheuses et chercheurs, nous alimentons les innovations qui stimulent le progrès et la compétitivité. Ce financement permet non seulement de renforcer la science et les découvertes, mais aussi d'éclairer les politiques publiques, de favoriser l'équité et de veiller à ce que le Canada reste à l'avant-garde des questions mondiales telles que la santé, l'environnement et la justice sociale. »

--François-Philippe Champagne, ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie

« Les chercheuses et chercheurs canadiens continuent d'ouvrir la voie et de proposer des solutions à certains des problèmes les plus complexes du monde. L'investissement d'aujourd'hui dans nos chercheuses et chercheurs et dans les établissements d'enseignement postsecondaire qui les accueillent favorisera les découvertes révolutionnaires, éliminera les obstacles systémiques et entraînera des avantages sociaux et économiques qui auront une incidence sur les Canadiennes et Canadiens d'aujourd'hui et sur les générations futures. »

--Ted Hewitt, président du Comité directeur du Secrétariat des programmes interorganismes à l'intention des établissements et président du Conseil de recherches en sciences humaines du Canada

« Grâce à ce financement, la Fondation canadienne pour l'innovation renforce la capacité du Canada à attirer et à retenir les meilleurs chercheurs et chercheuses. Le Fonds des leaders John-R.-Evans aide à construire et à équiper les espaces vitaux des établissements postsecondaires où ces brillants esprits font des découvertes et conduisent des innovations qui améliorent la vie des gens. »

--Sylvain Charbonneau, président-directeur général, Fondation canadienne pour l'innovation

Faits en bref

Le Fonds de soutien à la recherche vise à aider les établissements d'enseignement postsecondaire canadiens à couvrir les dépenses engagées dans la gestion de leurs travaux de recherche et à maintenir un milieu de recherche de calibre mondial. Cent-cinquante-trois (153) établissements se partageront plus de 369 millions de dollars du montant total de 452 millions de dollars.

Pour ce qui est du reste du financement du Fonds de soutien à la recherche, la somme de 58 millions de dollars proviendra du volet Subventions de projet supplémentaires alors que la somme de 25 millions de dollars sera consacrée à la sécurité de la recherche.

Le volet Subventions de projet supplémentaires du Fonds de soutien à la recherche vient bonifier le soutien apporté aux coûts indirects de la recherche, tout en soutenant des projets dans cinq domaines prioritaires du volet. Une somme de 58 millions de dollars sera accordé à 33 établissements dans quatre domaines prioritaires du volet : activités d'innovation et de commercialisation; réfection d'installations, y compris l'entretien reporté; ressources d'information, y compris les ressources numériques, le libre accès et les bases de données; équité, diversité et renouvellement du corps professoral (dans le contexte d'une augmentation de l'équité, de la diversité et de l'inclusion).

La sécurité de la recherche est le cinquième domaine prioritaire du volet. Il contribue à renforcer la capacité des établissements postsecondaires admissibles à cerner, à évaluer et à atténuer les risques pour la sécurité de la recherche. Cinquante-et-un (51) se partageront la somme de 25 millions de dollars.

Dans le cadre du Budget 2024 , le gouvernement du Canada affecte 353,6 millions de dollars supplémentaires sur cinq ans, et 149,7 millions de dollars en continu, au volet Subventions de projet supplémentaires du Fonds de soutien à la recherche, à compter de 2024-2025. Ce financement compense les coûts indirects associés à l'augmentation du financement direct de la recherche.

Le Programme des chaires de recherche du Canada investit jusqu'à 311 millions de dollars par an pour attirer et retenir certains des chercheurs et chercheuses les plus accomplis et le plus prometteurs du monde. Le programme vise à faire progresser la recherche qui mène à des découvertes et à des innovations révolutionnaires dans les domaines de la santé, du génie, des sciences, des sciences humaines.

La Fondation canadienne pour l'innovation (FCI) investit dans l'infrastructure de recherche des universités, collèges, hôpitaux de recherche et établissements de recherche à but non lucratif du Canada , dotant ainsi les chercheuses et chercheurs des outils dont ils ont besoin pour devenir des leaders mondiaux. Grâce au Fonds John-R.-Evans pour les leaders, la FCI soutient l'infrastructure de recherche dont les Chaires de recherche du Canada ont besoin pour mener à bien leurs travaux.

Le prix Robbins-Ollivier d'excellence en matière d'équité est destiné aux membres admissibles du corps professoral ou à une équipe de membres admissibles du corps professoral pour des initiatives audacieuses et potentiellement transformatrices qui défient le statu quo, provoquent le changement et contrent les obstacles systémiques persistants dans l'écosystème de recherche et le milieu universitaire.

Le Conseil de recherches en sciences humaines du Canada (CRSH), par l'intermédiaire de son Secrétariat des programmes interorganismes à l'intention des établissements, administre tous les programmes susmentionnés au nom des trois organismes fédéraux de financement de la recherche du Canada : les Instituts de recherche en santé du Canada , le Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie du Canada et le CRSH.

