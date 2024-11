OTTAWA, ON, le 13 nov. 2024 /CNW/ - Au nom de l'honorable François-Philippe Champagne, ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie, Yasir Naqvi, secrétaire parlementaire du ministre de la Santé, dévoilera les nouveaux bénéficiaires de financement en appui à la science et à l'innovation au Canada.

L'annonce commencera par une brève présentation de Carmen Robertson, titulaire de la Chaire de recherche du Canada sur la culture visuelle et matérielle des peuples autochtones de l'Amérique du Nord à la Carleton University, et se conclura par une table ronde réunissant quatre chercheuses d'établissements de la région de la capitale nationale et de l'Université York qui nous parleront de leurs projets de recherche ambitieux.

Un point de presse suivra l'annonce. Les médias sont invités à assister à la présentation de Carmen Robertson ainsi qu'à l'activité de réseautage, où ils pourront s'entretenir avec les chercheuses.

Date : Jeudi 14 novembre 2024

Heure :

Présentation : 10 h 40 (heure de l'Est)

Annonce : 11 h 15 (heure de l'Est)

Lieu : Ottawa (Ontario)

Remarque à l'intention des médias :

On demande aux membres des médias de communiquer avec l'équipe des relations avec les médias du SPIIE, à l'adresse [email protected], pour confirmer leur présence et recevoir l'information sur le lieu de l'événement.

SOURCE Secrétariat des programmes interorganismes à l’intention des établissements

Personnes-ressources: Michelle Paradis, Conseillère en communications, Secrétariat des programmes interorganismes à l'intention des établissements hébergé au Conseil de recherches en sciences humaines du Canada, [email protected]; Audrey Milette, Attachée de presse, Cabinet du ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie, [email protected]; Relations avec les médias, Innovation, Sciences et Développement économique Canada, [email protected]