VANCOUVER, BC, le 1er avril 2022 /CNW/ - Cette semaine, l'honorable Steven Guilbeault, ministre de l'Environnement et du Changement climatique, l'honorable Jonathan Wilkinson, ministre des Ressources naturelles, l'honorable François-Philippe Champagne, ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie, l'honorable Seamus O'Regan Jr., ministre du Travail, et des représentants du gouvernement ont participé au forum GLOBE 2022, une conférence réunissant des chefs d'entreprise et des innovateurs œuvrant pour la transition vers une économie axée sur la croissance propre.

Un fait saillant de la conférence a été l'annonce, mardi dernier, du Plan de réduction des émissions pour 2030 : Prochaines étapes du Canada pour un air pur et une économie forte par le premier ministre Justin Trudeau et le ministre Guilbeault. Important résultat attendu de la Loi canadienne sur la responsabilité en matière de carboneutralité, le plan constitue une feuille de route secteur par secteur présentant les mesures que le Canada doit prendre pour atteindre ses cibles ambitieuses de réduction des émissions d'au moins 40 p. 100 en deçà des niveaux de 2005 d'ici 2030 et de carboneutralité d'ici 2050. La feuille de route du Plan de réduction des émissions pour 2030 aidera le Canada à atteindre ses objectifs climatiques de manière équitable et abordable, et ce, en collaboration avec ses partenaires des provinces et des territoires. Tous les secteurs de l'ensemble des régions, que ce soit celui des transports, du pétrole et du gaz, de l'industrie lourde, de l'agriculture, des immeubles ou des déchets, ont un rôle à jouer dans l'atteinte des cibles du Canada en matière de changements climatiques pour 2030. Le plan prévoit 9,1 milliards de dollars en nouveaux investissements ainsi qu'un ensemble de nouvelles mesures pour aider le Canada à bâtir une économie réellement durable et à devenir un acteur concurrentiel de premier ordre de la transition mondiale vers des industries et des technologies propres.

Mercredi, le ministre Guilbeault a participé à une discussion informelle sur le besoin urgent de renforcer l'adaptation et la préparation aux changements climatiques, compte tenu de l'évolution rapide du climat au Canada. Le ministre a également pris part à une table ronde menée par le Bureau d'assurance du Canada, qui réunissait notamment des représentants de l'industrie des assurances, des associations professionnelles, des organisations autochtones nationales et des représentants du gouvernement. La table ronde portait sur l'élaboration de la première stratégie nationale d'adaptation du Canada, laquelle décrira comment l'économie et la société canadiennes peuvent être plus résilientes et mieux préparées afin de faire face aux répercussions des changements climatiques.

En marge du forum GLOBE, le député Patrick Weiler a fait l'annonce de l'installation, par le Service canadien d'information sur les risques de Ressources naturelles Canada, de la première série de quelques centaines de capteurs qui composeront le système national d'alerte sismique précoce au terminal de traversiers de Horseshoe Bay, en Colombie-Britannique. En sonnant l'alerte de quelques secondes à quelques dizaines de secondes avant le début des fortes secousses, ce système peut aider à limiter les blessures, les décès et les pertes matérielles. Il servira à générer des alertes pour les infrastructures essentielles, l'industrie et le public, ce qui aidera à protéger la population, les collectivités, les infrastructures et l'environnement dans les situations où chaque seconde compte.

En outre, le ministre Wilkinson s'est entretenu de façon informelle avec l'ambassadeur des États-Unis au Canada, David L. Cohen, au sujet de la transition vers un avenir énergétique carboneutre. Le ministre a également rencontré plusieurs grandes entreprises canadiennes de technologies propres, dont celles figurant sur la liste Global Cleantech 100 de 2022. Un investissement de plus de 12 millions de dollars a été annoncé dans le cadre de programmes d'innovation énergétique et de croissance propre de Ressources naturelles Canada. Cet investissement soutiendra les travaux continus de sept organisations mettant de l'avant des technologies propres novatrices. Enfin, les grands gagnants de trois défis distincts d'Impact Canada relevant de Ressources naturelles Canada - défi Visez haut!, défi Plein potentiel et défi Branchés sur l'avenir - ont été annoncés. Ils ont reçu un total de 7 millions de dollars pour développer leurs solutions durables en matière de carburant d'aviation, de batterie et de réseau intelligent.

D'autre part, au forum GLOBE, le ministre Champagne a annoncé que Technologies du développement durable Canada investira plus de 27 millions de dollars dans les technologies propres et climatiques et a lancé un appel à l'action à l'industrie pour qu'elle fasse la promotion de projets à forte incidence favorisant la décarbonisation de secteurs clés de l'économie canadienne, avec l'appui de l'initiative Accélérateur net zéro .

Le ministre O'Regan Jr. a participé à une discussion informelle portant sur le cheminement vers la création d'emplois durables partout au Canada et sur la possibilité de miser sur les compétences, l'expertise et l'ingéniosité des travailleurs du secteur de l'énergie alors que nous réduisons les émissions et augmentons le recours aux sources d'énergie renouvelable. Il s'est aussi adressé aux délégués jeunesse de Leading Change Canada et a participé à une table ronde de Canadian Business for Social Responsibility portant sur la création de chaînes d'approvisionnement durables visant à aider le Canada à atteindre ses objectifs sur le plan climatique et à faire respecter les droits de la personne partout dans le monde.

« Pour parvenir à un monde carboneutre, nous devons tous mettre la main à la pâte et faire notre juste part d'efforts. Cela commence par des partenariats solides entre l'industrie, les chefs d'entreprise et tous les ordres de gouvernement. Grâce à l'abondance de ses ressources naturelles, à une main-d'œuvre hautement qualifiée et à un système financier solide, le Canada est particulièrement bien placé pour être un chef de file mondial au cours de ce siècle d'atténuation des changements climatiques et d'adaptation à ces changements. Dans le cadre du Plan de réduction des émissions pour 2030 qui est en place et d'une stratégie nationale d'adaptation qui sera lancée à l'automne, le gouvernement s'efforce de rendre le Canada plus propre et plus résilient, aujourd'hui et pour les générations à venir. »

- L'honorable Steven Guilbeault, ministre de l'Environnement et du Changement climatique

« La collaboration et l'innovation sont essentielles pour faire progresser la transition du Canada vers un avenir énergétique propre. Nous continuons d'établir des partenariats solides avec les chefs de file du gouvernement et de l'industrie afin d'appuyer les objectifs du Canada en matière de changements climatiques et d'atteindre la carboneutralité d'ici 2050. »

- L'honorable Jonathan Wilkinson, ministre des Ressources naturelles

« Pour atteindre les objectifs climatiques du Canada, nous devons être ambitieux et saisir les occasions qui se présentent. C'est pourquoi notre gouvernement travaille de concert avec le secteur privé pour réduire considérablement les émissions de gaz à effet de serre et assurer un avenir carboneutre. Grâce à des initiatives comme l'Accélérateur net zéro et aux plus récents investissements de Technologies du développement durable Canada dans les technologies propres, les mesures que nous prenons aujourd'hui façonneront l'économie verte de l'avenir et amélioreront la qualité de vie de tous les Canadiens. »

- L'honorable François-Philippe Champagne, ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie

« Les travailleurs du secteur de l'énergie du Canada ont la lourde tâche de réduire les émissions et d'augmenter le recours aux sources d'énergie renouvelable. Il s'agit d'un défi énorme, mais les possibilités le sont tout autant. »

- L'honorable Seamus O'Regan Jr., ministre du Travail

Sur la voie menant à l'atteinte de l'objectif de la carboneutralité dans le cadre du Plan de réduction des émissions pour 2030 : Prochaines étapes du Canada pour un air pur et une économie forte , le Canada fera ce qui suit et bien plus encore :

, le fera ce qui suit et bien plus encore : rendre les villes et les collectivités plus propres;



rendre les industries plus vertes;



rendre la vie plus abordable pour les Canadiens;



favoriser la croissance de l'économie et offrir des possibilités aux travailleurs canadiens.

La stratégie nationale d'adaptation établira une vision commune de la préparation et de la résilience aux changements climatiques au Canada . Elle permettra de cerner les possibilités de collaboration accrue entre tous les ordres de gouvernement afin d'améliorer les résultats liés à la santé, de construire et d'entretenir nos infrastructures, d'assurer l'intendance de l'environnement, d'appuyer une économie forte et de réduire le risque de catastrophes attribuables aux changements climatiques.

. Elle permettra de cerner les possibilités de collaboration accrue entre tous les ordres de gouvernement afin d'améliorer les résultats liés à la santé, de construire et d'entretenir nos infrastructures, d'assurer l'intendance de l'environnement, d'appuyer une économie forte et de réduire le risque de catastrophes attribuables aux changements climatiques. Le Programme de croissance propre (PCP) a fourni 155 millions de dollars pour faire avancer les projets de recherche, de développement et de démonstration visant les technologies propres dans les secteurs des ressources naturelles du Canada . Le Programme d'innovation énergétique (PIE) fournit 24 millions de dollars par année pour faire progresser les technologies d'énergie propre qui aideront le Canada à atteindre ses objectifs en matière de changements climatiques, tout en appuyant la transition vers un avenir carboneutre. Il permet de financer des projets de recherche, de développement et de démonstration ainsi que d'autres activités scientifiques connexes.

. Le Programme d'innovation énergétique (PIE) fournit 24 millions de dollars par année pour faire progresser les technologies d'énergie propre qui aideront le à atteindre ses objectifs en matière de changements climatiques, tout en appuyant la transition vers un avenir carboneutre. Il permet de financer des projets de recherche, de développement et de démonstration ainsi que d'autres activités scientifiques connexes. Impact Canada est une initiative menée à l'échelle du gouvernement du Canada qui utilise un financement fondé sur des prix pour aider à trouver des solutions à certains des défis les plus urgents auxquels le pays fait face.

est une initiative menée à l'échelle du gouvernement du qui utilise un financement fondé sur des prix pour aider à trouver des solutions à certains des défis les plus urgents auxquels le pays fait face. Technologies du développement durable Canada est une fondation fédérale indépendante qui aide les entreprises canadiennes à mettre au point et à déployer des solutions technologiques propres et concurrentielles pour contribuer à résoudre certains des défis environnementaux mondiaux les plus urgents, notamment ceux liés aux changements climatiques, à la qualité de l'air, à l'eau propre et à un sol non contaminé.

est une fondation fédérale indépendante qui aide les entreprises canadiennes à mettre au point et à déployer des solutions technologiques propres et concurrentielles pour contribuer à résoudre certains des défis environnementaux mondiaux les plus urgents, notamment ceux liés aux changements climatiques, à la qualité de l'air, à l'eau propre et à un sol non contaminé. L'initiative Accélérateur net zéro appuie les projets menés par des sociétés canadiennes qui visent à réduire considérablement les émissions nationales de gaz à effet de serre au cours de la prochaine décennie, et elle contribue aussi à transformer l'économie en faveur d'une croissance propre et à long terme afin d'atteindre les objectifs liés à la carboneutralité du Canada d'ici 2050.

