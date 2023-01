Les enchères permettront de déployer plus de spectre, y compris dans les régions rurales et éloignées

OTTAWA, ON, le 25 janv. 2023 /CNW/ - Les Canadiens accordent plus d'importance que jamais à l'abordabilité, à la concurrence et à la fiabilité dans le secteur des télécommunications. Afin d'atteindre ces objectifs, le gouvernement du Canada s'est engagé à rendre disponible plus de spectre.

Aujourd'hui, le ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie, l'honorable François-Philippe Champagne, a annoncé que les Canadiens profiteraient de services de télécommunications de meilleure qualité à la suite des enchères de licences de spectre restantes qui ont pris fin le 17 janvier. Au total, 27 licences ont été attribuées à 6 entreprises canadiennes, dont plusieurs desservent des régions rurales et éloignées. En outre, 13 licences ont été octroyées à des fournisseurs de petite taille ou régionaux.

En plus de stimuler la concurrence, les résultats de ces enchères permettront d'améliorer les réseaux de haute qualité déjà en place dans les régions couvertes par ces licences.

« Notre gouvernement reconnaît que les services sans fil de haute qualité sont essentiels pour connecter les Canadiens et pour faire croître notre économie. Nous sommes déterminés à rendre disponible plus de spectre et à nous assurer que les fournisseurs l'utilisent de manière judicieuse. Les résultats annoncés aujourd'hui se traduiront par des services de meilleure qualité dans une plus grandre partie de notre grand pays, particulièrement dans les régions rurales. »

- Le ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie, l'honorable François-Philippe Champagne

« L'exploitation du spectre non utilisé fait partie intégrante des efforts de notre gouvernement pour améliorer la connectivité dans les communautés rurales et éloignées. Les résultats de ces enchères représentent une autre étape vers un accès universel pour les Canadiens, peu importe où ils vivent. »

- La ministre du Développement économique rural, l'honorable Gudie Hutchings

Innovation, Sciences et Développement économique Canada tient des enchères de licences de spectre restantes pour vendre des licences qui n'ont pas trouvé preneur lors d'enchères précédentes ou qui ont été retournées au Ministère.

tient des enchères de licences de spectre restantes pour vendre des licences qui n'ont pas trouvé preneur lors d'enchères précédentes ou qui ont été retournées au Ministère. En tout, 42 licences étaient mises aux enchères dans les bandes de 600 MHz, de 2500 MHz et de 3500 MHz.

Les revenus de ces enchères ont atteint 29,97 millions de dollars. Ces fonds seront versés au Trésor, qui est administré par le receveur général du Canada .

. Les licences attribuées sont assorties d'exigences de déploiement, ce qui fera en sorte que les fournisseurs utilisent ce spectre en temps opportun pour offrir des services aux Canadiens.

