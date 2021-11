L'investissement dans BIOVECTRA, qui vise à faire croître le secteur des sciences de la vie, constitue un autre jalon de la Stratégie en matière de biofabrication et de sciences de la vie du Canada

CHARLOTTETOWN, PE, le 18 nov. 2021 /CNW/ - Le Canada possède une feuille de route impressionnante dans le domaine de la biofabrication et des sciences de la vie. Cependant, le secteur ayant subi un déclin pendant plusieurs décennies, le Canada s'est retrouvé sans la capacité de biofabrication souple et à grande échelle nécessaire pour produire rapidement un vaccin contre la COVID-19 lorsque la pandémie a frappé. C'est pourquoi le gouvernement du Canada a travaillé sans relâche afin de rebâtir le secteur canadien de la biofabrication en optant à la fois pour des mesures stratégiques rapides et une vision à long terme. Depuis le début de la pandémie, plus de 1,2 milliard de dollars ont été investis pour permettre au Canada de restituer sa capacité de production de vaccins et de thérapeutiques ainsi que de biofabrication.

Aujourd'hui, le ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie, l'honorable François-Philippe Champagne, et le ministre des Anciens Combattants et ministre associé de la Défense nationale, l'honorable Lawrence MacAulay, ont annoncé un investissement de 39,8 millions de dollars à l'appui d'un projet de BIOVECTRA (anglais) estimé à 79,5 millions de dollars. Cette contribution aidera l'entreprise à construire une installation de pointe à l'Île-du-Prince-Édouard et à réaménager celles qui se trouvent en Nouvelle-Écosse. Le Canada pourra ainsi augmenter son approvisionnement en vaccins et en thérapeutiques.

Ce projet concorde avec la Stratégie en matière de biofabrication et de sciences de la vie du Canada. Une fois terminé, il permettra une production équivalant à 160 millions de doses d'un vaccin à ARNm par année. Cet investissement vient appuyer l'essor de l'écosystème canadien des sciences de la vie tout en stimulant l'innovation et en créant de bons emplois bien rémunérés à l'Île-du-Prince-Édouard et en Nouvelle-Écosse. Grâce à cette contribution, BIOVECTRA pourra maintenir ou créer dans les deux provinces 675 emplois à temps plein et 225 postes pour étudiants inscrits à un programme d'alternance travail-études.

Citations

« Les vaccins sauvent des vies, et les vaccins contre la COVID-19 nous aident à reprendre une vie normale. Le projet de BIOVECTRA d'établir ici même à l'Île-du-Prince-Édouard une installation de pointe pour la production de vaccins et de moderniser ses installations actuelles en Nouvelle-Écosse représente un élément clé de notre stratégie visant à bâtir un secteur solide et concurrentiel des sciences de la vie, doté d'une capacité d'avant-garde en biofabrication. Ainsi, le Canada sera préparé en cas de pandémie future ou autre urgence sanitaire, notre économie sera renforcée et de bons emplois seront créés au Canada atlantique. »

- Le ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie, l'honorable François-Philippe Champagne

« C'est une bonne journée pour l'Île-du-Prince-Édouard et pour l'ensemble du Canada. En renforçant la chaîne d'approvisionnement de vaccins, nous serons mieux préparés pour l'avenir. Et en investissant dans le secteur de la biotechnologie, nous créerons de l'emploi et de la croissance économique, au profit des résidents de l'Île. C'est avec fierté que je peux affirmer que cette province deviendra un véritable centre pour l'industrie mondiale de la biotechnologie et de la biofabrication. »

- Le ministre des Anciens Combattants et ministre associé de la Défense nationale, l'honorable Lawrence MacAulay

« Véritable chef de file dans le domaine des biosciences, BIOVECTRA entretient de solides relations avec l'industrie pharmaceutique. Nous sommes fiers qu'elle ait choisi de s'établir sur la côte est. La construction d'une nouvelle installation ici même, à l'Île-du-Prince-Édouard, nous procurera de nombreux avantages. De bons emplois seront offerts aux Prince-Édouardiens, nous serons préparés en vue d'une urgence sanitaire et la réputation de notre province comme leader de la recherche et de l'innovation en biosciences sera renforcée. Investir dans cette installation est une décision judicieuse qui nous permettra de stimuler l'économie de notre province et de favoriser la croissance de nos secteurs. »

- Le premier ministre de l'Île-du-Prince-Édouard, l'honorable Dennis King

« BIOVECTRA est enthousiaste à l'idée de construire une nouvelle installation de biofabrication et de production de vaccins à ARNm. Cette installation fera partie de la solution canadienne visant à établir au pays la capacité de production de vaccins essentielle pour assurer la santé de la population lors des prochaines crises sanitaires. En tant qu'entreprise canadienne phare reconnue à l'échelle mondiale dans le domaine des sciences de la vie, BIOVECTRA possède l'expérience et le savoir-faire en biofabrication nécessaires pour produire des vaccins à ARNm et à ADN plasmidique. L'investissement combiné effectué aujourd'hui donnera de l'élan au secteur en pleine croissance des biosciences du Canada atlantique et renforcera l'écosystème canadien de la biofabrication. »

- Le président-directeur général de BIOVECTRA, Oliver Technow

Faits en bref

BIOVECTRA est une organisation contractuelle de développement et de fabrication qui œuvre à l'échelle mondiale dans le domaine de la biotechnologie et des produits pharmaceutiques. Elle se spécialise dans les capacités de production, tant à l'échelle clinique que commerciale, de produits biologiques, de bioréactifs, de petites molécules fermentées, de petites molécules synthétiques et d'ingrédients pharmaceutiques actifs. L'entreprise compte plus de 550 employés et cinq installations de pointe à l'Île-du-Prince-Édouard et en Nouvelle-Écosse. Le financement alloué par le gouvernement du Canada aujourd'hui provient du Fonds stratégique pour l'innovation.

Le 28 juillet dernier, le gouvernement a lancé la Stratégie en matière de biofabrication et de sciences de la vie du Canada, qui présente une vision à long terme pour protéger la population canadienne contre de futures épidémies et pandémies.

La contribution de 39,8 millions de dollars accordée par le gouvernement fédéral à BIOVECTRA s'accompagne d'un investissement de 10 millions de dollars de la part du gouvernement de l'Île-du-Prince-Édouard.

BIOVECTRA s'est engagée à adopter un plan pour favoriser l'égalité des genres et la diversité en milieu de travail ainsi qu'un plan de durabilité écologique énonçant des objectifs et des résultats à atteindre mesurables et comprenant des données de référence.

Grâce à cet investissement, BIOVECTRA pourra produire de l'ARNm et de l'ADN plasmidique, des éléments clés pour fabriquer des vaccins à ARNm. Le financement permettra également à BIOVECTRA d'ajouter une capacité de remplissage et de finition et d'ainsi offrir une solution de fabrication intégrale à ses clients.

La croissance du secteur canadien des sciences de la vie et de la biofabrication est une priorité qui va au-delà de la réponse à la COVID-19. Les investissements du gouvernement dans ce secteur en croissance soutiennent des milliers de bons emplois pour la classe moyenne, tout en donnant au pays les moyens de réagir devant les pandémies qui pourraient avoir lieu dans l'avenir.

Le budget de 2021 prévoit au total 2,2 milliards de dollars sur sept ans pour favoriser la croissance d'un secteur national des sciences de la vie dynamique et pour mieux préparer le pays en cas de pandémie. Les investissements de base permettront de bâtir une réserve de talents et de renforcer les systèmes de recherche du Canada, mais aussi de favoriser la croissance des entreprises canadiennes des sciences de la vie.

