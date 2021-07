TORONTO, le 29 juill. 2021 /CNW/ -Grâce à l'investissement dans les infrastructures, notre économie peut progresser et nos collectivités peuvent prospérer. Le gouvernement du Canada s'efforce de faire en sorte que chaque dollar dépensé dans les infrastructures procure des triples bénéfices, c'est-à-dire qu'il permet de faire croître notre économie et de créer des emplois, de lutter contre les changements climatiques et de contribuer à bâtir un pays plus résilient et plus inclusif pour tous. L'Évaluation nationale des infrastructures du Canada est essentielle à cette fin et fournira des conseils indépendants fondés sur des données ainsi qu'une expertise variée tout en assurant une vaste mobilisation relativement à la façon dont les investissements dans les infrastructures peuvent le mieux atteindre ces objectifs.

Aujourd'hui, l'honorable Catherine McKenna, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités, Catherine McKenna, accompagnée de Tamara Vrooman, présidente de la Banque de l'infrastructure du Canada, et de Jan De Silva, président et chef de la direction de la Chambre de commerce de la région de Toronto, a publié les recommandations pour aller de l'avant avec l'Évaluation nationale des infrastructures du Canada qui résument les résultats des consultations menées dans le cadre de l'Évaluation nationale des infrastructures. Lancée en mars dernier, la consultation intitulée « Bâtir le Canada que nous voulons avoir en 2050 » visait à recueillir les commentaires du public, des communautés et organisations autochtones, des provinces, des territoires, des municipalités et des intervenants sur les trois grandes priorités de l'évaluation :

évaluer les besoins en infrastructures du Canada et établir une vision à long terme;

améliorer la coordination entre les propriétaires des infrastructures et les bailleurs de fonds;

déterminer les meilleurs moyens de financer les infrastructures

Plus de 300 organisations et personnes ont fait part de leurs points de vue et de leurs idées. Elles ont fourni d'importants renseignements sur la façon dont l'Évaluation nationale des infrastructures pourrait aborder ces trois priorités.

Leurs présentations étaient claires. La création d'un organisme consultatif indépendant chargé de diriger un processus fondé sur des données probantes pour déterminer les besoins du Canada en matière d'infrastructures à court, moyen et long terme afin d'atteindre des résultats économiques, sociaux et environnementaux essentiels reçoit un fort appui. Cette initiative devrait tirer parti des pratiques exemplaires mondiales et de l'expertise nationale, définir les besoins et les lacunes en matière d'infrastructure du Canada et élaborer une feuille de route stratégique pour les investissements dans les infrastructures qui répondent à nos besoins et nous conduisent à la carboneutralité.

La pandémie a provoqué des difficultés économiques, ce qui rend encore plus critiques la création d'emplois et l'accélération de la croissance. Si l'on ajoute à cela la nécessité de faire face à la crise climatique et de s'attaquer aux inégalités de manière à promouvoir l'inclusion et la résilience, les investissements à long terme et bien coordonnés dans les infrastructures sont devenus encore plus importants.

Nous avons maintenant l'occasion de bâtir le Canada que nous voulons en investissant dans notre rétablissement. Le moment est venu de bâtir ensemble un Canada plus prospère, plus inclusif et plus résilient, et cette évaluation nous aidera à y parvenir grâce à une approche plus stratégique et à plus long terme des décisions relatives aux infrastructures.

« Notre bien-être, notre prospérité et notre réussite dans la lutte contre les changements climatiques au cours des prochaines décennies dépendront de nombreux éléments, notamment des investissements intelligents dans les infrastructures du XXIe siècle qui appuient une économie carboneutre et une meilleure qualité de vie pour tous les Canadiens. Grâce aux recommandations formulées dans le cadre du processus d'évaluation des infrastructures nationales, nous travaillons ensemble pour atteindre cet objectif. »

L'honorable Catherine McKenna, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités

« Les infrastructures constituent un puissant levier de changement positif. Elles renforcent notre économie, préparent l'avenir de nos communautés et sont au cœur de nos actions en matière de changements climatiques. En réfléchissant dès maintenant à l'infrastructure de demain, nous pouvons faire des investissements qui auront un impact positif sur les générations à venir. La Banque de l'infrastructure du Canada est impatiente de contribuer à des idées d'investissement novatrices pour appuyer l'Évaluation nationale des infrastructures du Canada et renforcer le leadership mondial du Canada en matière d'infrastructures. »

Tamara Vrooman, présidente de la Banque de l'infrastructure du Canada

« L'infrastructure du Canada est un élément fondamental de la prospérité économique du pays, mais elle doit être renouvelée pour être concurrentielle en ce début de 21e siècle. Alors que notre pays amorce sa reprise économique, les investissements publics et privés doivent être guidés par un plan stratégique à long terme. L'évaluation nationale des infrastructures donne à nos collectivités l'occasion d'aller au-delà de la réflexion à court terme, de tirer le meilleur parti des investissements et de jeter les bases d'une économie vigoureuse. »

Jan De Silva, président et chef de la direction de la Chambre de commerce de la région de Toronto

Faits en bref

Le gouvernement du Canada a annoncé son intention de procéder à une Évaluation nationale des infrastructures en décembre 2020, dans le cadre du plan climatique renforcé du Canada - Un environnement sain et une économie saine et a renforcé cette intention dans la lettre de mandat supplémentaire du premier ministre au ministre de l'Infrastructure et des Collectivités en janvier 2021.

a annoncé son intention de procéder à une Évaluation nationale des infrastructures en décembre 2020, dans le cadre du et a renforcé cette intention dans la lettre de mandat supplémentaire du premier ministre au ministre de l'Infrastructure et des Collectivités en janvier 2021. L'évaluation nationale des infrastructures fait partie du budget de 2021 du gouvernement du Canada : une relance axée sur les emplois, la croissance et la résilience dans le but de terminer la lutte contre la COVID-19 et assurer une relance économique solide favorisant la création d'emplois et la croissance pour les Canadiens.

