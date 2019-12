Le gouvernement du Canada publie des projections d'émissions qui montrent une progression vers la cible climatique

OTTAWA, le 20 déc. 2019 /CNW/ - Qu'il s'agisse de feux de forêt, d'inondations, de vagues de chaleur ou d'érosion côtière, les Canadiens subissent chaque jour les effets du réchauffement climatique. La lutte contre les changements climatiques représente une occasion formidable d'allier la protection de la santé et de la sécurité des Canadiens et le positionnement du pays sur la trajectoire d'une réussite économique, dans un contexte où la demande pour les technologies propres s'accélère partout dans le monde.

Aujourd'hui, le ministre de l'Environnement et du Changement climatique, l'honorable Jonathan Wilkinson, a publié les conclusions relatives aux projections annuelles d'émissions de gaz à effet de serre au Canada. L'analyse montre qu'en 2030, les émissions du Canada devraient être inférieures de 227 millions de tonnes à celles prévues en 2015. Il s'agit d'un niveau historique de réduction des émissions. Les politiques et mesures déjà en place, y compris celles de la dernière année, devraient permettre d'atteindre, d'ici 2030, un niveau d'émissions réduit de 28 millions de tonnes par rapport aux prévisions de l'année dernière.

Ce mois-ci, le gouvernement du Canada a annoncé des engagements afin de renforcer davantage les mesures de réduction des gaz à effet de serre existantes et d'en adopter de nouvelles pour dépasser l'objectif actuel de réduction des émissions du Canada fixé pour 2030. De plus, le Canada établira un plan pour atteindre des émissions nettes nulles d'ici 2050. Le Canada établira des jalons juridiquement contraignants tous les cinq ans, pour la réduction des émissions, en se fondant sur les conseils d'experts et les consultations des Canadiens.

Le gouvernement s'est engagé à accroître la production d'électricité propre, à investir dans des bâtiments et des collectivités plus écologiques, à accélérer l'électrification des transports et à adopter des solutions pour le climat axées sur la nature - notamment au moyen de la protection de 25 p. 100 des terres et de 25 p. 100 des océans du Canada d'ici 2025 et de la plantation de deux milliards d'arbres d'ici 2030.

Une fois mises en œuvre dans les années à venir, ces mesures supplémentaires permettront de réaliser les réductions prévues pour atteindre et dépasser l'objectif que le Canada s'est fixé au titre de l'Accord de Paris. Ces mesures, énoncées dans les nouvelles lettres de mandat, représentent des mégatonnes supplémentaires en réductions d'émissions. Qui plus est, les projections actuelles ne tiennent pas encore compte des retombées de la mise en œuvre de nouveaux projets de transport en commun et des percées dans les technologies propres.

Les projections des émissions du Canada seront présentées avec le quatrième rapport biennal à la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques d'ici le 1er janvier 2020. Le rapport portera également sur les récentes mesures d'atténuation prises par le Canada et l'aide financière que le pays apporte aux pays en développement pour favoriser la lutte contre les changements climatiques. Le rapport se trouvera à l'adresse www.canada.ca.

Citations

« Notre plan pour lutter contre les changements climatiques et assurer la croissance de l'économie fonctionne. Il est en voie de rendre possible la plus grande réduction des émissions du Canada jamais enregistrée, grâce à notre décision de mettre un prix sur la pollution, d'investir dans l'énergie propre, de doubler la superficie des aires naturelles protégées et d'assainir notre air en éliminant progressivement la production d'électricité à partir du charbon.

Bien que nous ayons fait beaucoup de progrès au cours des quatre dernières années, nous savons qu'il reste encore beaucoup à faire. Nous sommes résolus à dépasser l'objectif que nous nous sommes fixé pour 2030 au titre de l'Accord de Paris et à atteindre des émissions nettes nulles d'ici 2050, ainsi qu'à inscrire dans la loi notre cible de zéro émission nette d'ici 2050. Pour nous aider à y parvenir, nous avons pris l'engagement de mettre en œuvre de nouvelles mesures qui réduiront la pollution plus rapidement, comme par la plantation de deux milliards d'arbres et l'adoption d'autres solutions axées sur la nature, la réduction du gaspillage d'énergie et des factures énergétiques, l'accroissement de la disponibilité de l'énergie propre, la protection et la conservation d'une superficie record de terres et d'océans du Canada, l'appui aux entreprises de technologie propre à émissions zéro, et plus encore.

Nous continuons à chercher des façons d'être encore plus ambitieux pour assurer un avenir plus respectueux de l'environnement et plus prospère à nos enfants et à nos petits-enfants. »

- L'honorable Jonathan Wilkinson, ministre de l'Environnement et du Changement climatique

Faits en bref

Publié en avril 2019, le Rapport sur le climat changeant du Canada indique que le pays se réchauffe deux fois plus vite que la moyenne mondiale. Le Nord canadien, lui, se réchauffe trois fois plus vite que la moyenne mondiale.

indique que le pays se réchauffe deux fois plus vite que la moyenne mondiale. canadien, lui, se réchauffe trois fois plus vite que la moyenne mondiale. La Société pour la nature et les parcs du Canada a estimé que les solutions axées sur la nature pour lutter contre les changements climatiques peuvent réduire les émissions d'environ 20 mégatonnes en 2030.

Produits connexes

