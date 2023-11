Les agences de développement régional du Canada administreront une enveloppe de 108 millions de dollars sur trois ans pour soutenir des projets de tourisme partout au pays

VANCOUVER, BC, le 20 nov. 2023 /CNW/ - Le tourisme est l'une des pierres angulaires de l'économie du Canada, car il génère des possibilités dans les communautés d'un océan à l'autre, ayant fourni de l'emploi à près de deux millions de travailleurs et contribué pour quelque 38 milliards de dollars au produit intérieur brut (PIB) du Canada en 2022. Après avoir connu quelques-unes des pires années de son histoire, l'industrie canadienne du tourisme se trouve dans une bonne position pour croître de façon notable. Selon des experts, son apport à l'économie du pays continuera d'augmenter considérablement. L'ambitieuse Stratégie fédérale pour la croissance du tourisme vise une augmentation de 40 % de sa contribution au PIB d'ici la fin de la décennie. C'est pourquoi le gouvernement du Canada s'efforce d'aider l'industrie canadienne du tourisme à croître et à attirer davantage de visiteurs chez nous.

Aujourd'hui, la ministre du Tourisme et ministre responsable de l'Agence de développement économique du Canada pour les régions du Québec, l'honorable Soraya Martinez Ferrada, a annoncé le lancement du Programme pour la croissance du tourisme. Doté d'un financement fédéral de 108 millions de dollars, ce programme investira dans les communautés, les petites entreprises et les organismes sans but lucratif autochtones et non autochtones pour les aider à prendre de l'expansion et à faire du Canada une destination de premier choix.

Au cours des trois prochaines années, les sept agences de développement régional du Canada alloueront le financement du programme directement à des entreprises et à des organismes pour soutenir des projets qui visent à attirer au pays davantage de touristes canadiens et étrangers en vue de leur faire découvrir ses plus beaux attraits. Ces projets cadreront avec la nouvelle Stratégie fédérale pour la croissance du tourisme et appuieront le tourisme durable, les expériences en plein air, le tourisme autochtone, l'allongement de la saison touristique ainsi que le tourisme dans les régions rurales et éloignées. L'objectif est de diversifier les économies régionales et de stimuler la croissance économique.

La promotion du tourisme autochtone est un élément important du Programme pour la croissance du tourisme, 15 % de ses fonds y étant alloués. Le tourisme autochtone permet de créer des emplois et des possibilités dans les communautés partout au pays, et c'est pourquoi le gouvernement du Canada travaille avec des membres des Premières Nations, des Inuits et des Métis à favoriser son essor. Le tourisme autochtone permet également au Canada de se démarquer en tant que destination touristique auprès des visiteurs du monde entier. Qui plus est, le tourisme autochtone joue un rôle de premier plan en accélérant l'autodétermination des communautés et en faisant progresser la réconciliation.

Le Programme pour la croissance du tourisme est l'une des nombreuses mesures prises par le gouvernement du Canada pour aider l'industrie du tourisme à croître et à prospérer. La semaine dernière, la ministre Ferrada a annoncé le lancement du volet micro et petites entreprises du Fonds pour le tourisme autochtone, qui permettra d'offrir un soutien direct de 10 millions de dollars aux exploitants d'entreprises touristiques autochtones. Parmi les autres mesures de soutien destinées à l'industrie, mentionnons le Fonds d'aide au tourisme, doté d'une enveloppe de 500 millions de dollars et lancé pendant la pandémie, la majoration du financement consenti à Destination Canada, l'appui à des événements internationaux majeurs comme la Coupe du monde de la FIFA de 2026, les investissements réalisés dans le Sentier Transcanadien et la conclusion de partenariats avec d'autres gouvernements et le secteur privé pour améliorer l'offre touristique et accueillir davantage de visiteurs au pays.

« Il n'est pas surprenant que le Canada soit une superpuissance du tourisme, car il possède des atouts qui sont recherchés par les visiteurs de partout dans le monde. Nous avons donc la responsabilité, en tant que gouvernement, d'aider cette industrie à croître et à prospérer pour qu'elle puisse continuer à enrichir le Canada. Le nouveau Programme pour la croissance du tourisme aidera cette industrie à saisir les occasions qui se présentent et à créer des emplois, et j'ai hâte de voir les retombées qu'il procurera dans les communautés partout au pays. »

- La ministre du Tourisme et ministre responsable de l'Agence de développement économique du Canada pour les régions du Québec, l'honorable Soraya Martinez Ferrada

« Grâce à ses expériences artistiques et culturelles uniques, à ses attractions naturelles à couper le souffle et à tous ses autres attraits, la Colombie-Britannique est une destination de renommée mondiale pour les visiteurs. Dans le cadre du Programme pour la croissance du tourisme, PacifiCan investira dans des projets visant à stimuler l'industrie du tourisme en Colombie-Britannique, une industrie qui offre déjà plus de 80 000 emplois et qui comporte 16 000 entreprises dans l'ensemble de la province. Développer le tourisme en Colombie-Britannique signifie créer plus d'emplois sur lesquels les Britanno-Colombiens peuvent compter et attirer plus de visiteurs dans notre belle province. »

- Le président du Conseil privé du Roi pour le Canada et ministre de la Protection civile et ministre responsable de l'Agence de développement économique du Pacifique Canada, l'honorable Harjit S. Sajjan

Le Programme pour la croissance du tourisme, doté d'une enveloppe de 108 millions de dollars, a été annoncé dans le budget de 2023.

Le Programme pour la croissance du tourisme s'ajoute aux mesures de soutien offertes à l'industrie du tourisme par l'intermédiaire d'autres programmes fédéraux, provinciaux et territoriaux.

Au cours des huit premiers mois de 2023, le Canada a accueilli 12,6 millions de touristes étrangers, ce qui représente une augmentation de 34 % par rapport à la même période en 2022 1 .

. En 2022, l'industrie du tourisme était à l'origine de 1,87 million d'emplois, ce qui correspond à 90 % du nombre d'emplois dans ce domaine en 2019, alors que l'industrie fournissait de l'emploi à 2,07 millions de travailleurs 2 .

. En 2022, le tourisme a contribué pour près de 38 milliards de dollars au produit intérieur brut du Canada3, a généré près de 94 milliards de dollars en revenus pour les entreprises4 et a été à l'origine de près de 13 % des exportations de services5.

_________ 1 Statistique Canada. Tableau 24-10-0055-01 Visiteurs non-résidents entrant au Canada selon le pays de résidence, le mode de transport, le type d'arrivée et le type de voyageur 2 Statistique Canada. 2019-2022. Enquête sur la population active 3 Statistique Canada. Tableau 36-10-0234-01 Produit intérieur brut touristique, prix constants (x 1 000 000) 4 Statistique Canada. Tableau 36-10-0230-01 Demande touristique au Canada, prix constants (x 1 000 000) 5 Statistique Canada. Tableau 12-10-0134-01 Exportations et importations de biens et services, trimestriel, Canada, (SCPAN 2017) (x 1 000 000)

