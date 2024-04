OTTAWA, ON, le 10 avril 2024 /CNW/ - L'année dernière, le Canada a été le théâtre d'une saison historique pour les feux de forêt. Notre climat change et, d'année en année, nous constatons une augmentation des phénomènes météorologiques extrêmes. Les changements climatiques provoquent des températures extrêmes à une fréquence plus élevée que par le passé, augmentant l'intensité des vagues de chaleur et contribuant à des conditions sèches, des feux de forêt et des risques de fortes précipitations. Le gouvernement du Canada a publié ses prévisions et ses premières modélisations des tendances météorologiques pour 2024. Ces données indiquent que nous risquons d'être confrontés à nouveau à une saison catastrophique en matière de feux de forêt.

Lors d'une urgence, il est important que les Canadiens sachent qu'il existe un régime d'intervention d'urgence solide englobant tous les ordres de gouvernement. Au Canada, les urgences sont d'abord gérées au niveau local, soit par les hôpitaux, les services d'incendie, les services de police et les municipalités. Si de l'aide est nécessaire au niveau local, une demande est faite à la province ou au territoire concerné. Si une situation d'urgence dépasse les capacités d'une province ou d'un territoire, ces derniers peuvent demander l'aide du gouvernement fédéral en présentant une demande d'aide fédérale (DAF).

Depuis la saison historique des feux de forêt de l'an dernier, le gouvernement du Canada a travaillé en étroite collaboration avec les Premières Nations, les provinces, les territoires et d'autres partenaires de la gestion des urgences afin de mener à bien un solide examen des leçons apprises. Par conséquent, nous nous sommes engagés plus tôt dans la planification de la préparation aux situations d'urgence liée aux feux de forêt et dans l'évaluation des risques. Les partenaires des Premières Nations, du gouvernement fédéral et des gouvernements provinciaux et territoriaux sont pleinement engagés et assurent des liens et des communications solides. Le gouvernement étudie le potentiel de mettre en place une capacité d'intervention civile dans l'ensemble des administrations afin de mieux tirer parti de ces capacités pendant et après les situations d'urgence de grande envergure au Canada.

Un groupe de travail autochtone sur la gestion des urgences s'est réuni en février 2024. Le groupe servira de table permanente de dialogue sur les enjeux et les besoins des Autochtones en matière de gestion des urgences.

Les partenaires des Premières Nations, du gouvernement fédéral, des provinces et des territoires sont pleinement mobilisés et veillent à ce que les relations, la communication et l'état de préparation soient solides. Nous avons amélioré l'état de préparation pour cette saison des feux de forêt en aidant les services d'incendie à travers le Canada à se procurer de l'équipement spécialisé de lutte contre les incendies grâce au fonds doté de 256 millions de dollars de Ressources naturelles Canada intitulé « Combattre et gérer les feux de forêt dans un climat en changement : Fonds d'équipement », et en formant 630 pompiers et 125 garde-feu dans le cadre du fonds de Ressources naturelles Canada intitulé « Combattre et gérer les feux de forêt dans un climat en changement : Fonds de formation ». Nous avons discuté avec nos partenaires chargés de la main-d'œuvre humanitaire de leur capacité à soutenir les provinces et les territoires au cours de cette saison.

Nous travaillons également en étroite collaboration avec nos partenaires des Premières Nations afin d'intégrer leurs connaissances dans nos stratégies de préparation, et nous soutenons les initiatives menées par les Premières Nations pour renforcer les capacités de gestion des feux de forêt au sein des collectivités.

Nous versons également des paiements anticipés à des collectivités à travers le pays. Au lieu de rembourser les coûts, cette nouvelle approche permettra aux Premières Nations de mieux préparer leurs collectivités, de protéger leurs infrastructures, et même de planifier des évacuations.

Nous soutenons les initiatives de préparation aux feux de forêt, notamment l'acquisition d'équipements de lutte contre les incendies et de protection individuelle, la formation en matière de feux de forêt et les projets de gestion de la végétation dans les zones prioritaires.

Cet hiver, les Canadiens ont connu des températures supérieures à la normale et des conditions de sécheresse généralisées dans tout le pays, ce qui a aggravé les conditions de sécheresse et d'étiage existantes. Les dernières prévisions météorologiques saisonnières indiquent que des températures supérieures à la normale sont prévues pour le printemps et l'été, en raison des conditions météorologiques d'El Niño. Ces conditions favorisent la probabilité d'une nouvelle saison active de feux de forêt et d'autres incidents météorologiques extrêmes. Les températures hivernales plus chaudes que la normale et les conditions plus sèches que d'habitude pourraient entraîner dans certaines régions -- en particulier dans l'ouest du Canada, dans l'est de l'Ontario et dans le sud du Québec -- l'apparition précoce de feux de forêt et un niveau d'activité supérieur à la normale en avril et en mai.

Ce printemps, nous continuons à nous concentrer sur les conditions dangereusement sèches et la menace de la reprise des feux de forêt auxquelles les Canadiens pourraient être confrontés. Toutefois, les conditions de sécheresse peuvent également entraîner des risques de ruissellement et d'inondation extrêmes lorsque la neige et la glace fondent ou qu'il y a de fortes pluies locales.

Les changements climatiques sont réels et nous y sommes confrontés. Nous avons un plan, nous coordonnons nos actions entre tous les ordres de gouvernement et nous réalisons des investissements importants. Ensemble, nous traverserons cette épreuve.

« Alors que les effets des changements climatiques augmentent la fréquence des catastrophes, nous nous efforcerons d'appliquer les leçons que nous avons tirées de la saison historique des feux de forêt de l'année dernière. Nous nous engageons à soutenir les Canadiens et à les protéger. Nous travaillerons en étroite collaboration avec les provinces, les territoires, les collectivités autochtones et nos alliés internationaux pour lutter contre les feux de forêt tout en protégeant les vies, les habitations et les moyens de subsistance. Nous continuerons de surveiller toutes les conditions météorologiques extrêmes et de mettre à jour les Canadiens lorsque de nouveaux renseignements seront disponibles. »

- L'honorable Harjit S. Sajjan, président du Conseil privé du roi du Canada, ministre de la Protection civile et ministre responsable de l'Agence de développement économique du Pacifique Canada

« La saison des feux de forêt de 2023 nous a montré à quoi ressemblera le monde si nous ne parvenons pas à lutter contre les changements climatiques et à nous préparer à des saisons d'incendies de plus en plus intenses. La priorité de tout gouvernement est de protéger les vies et les moyens de subsistance. Pour ce faire, il faut de plus en plus prendre conscience de la réalité scientifique des changements climatiques et investir dans des mesures d'atténuation et d'adaptation à l'évolution du climat. C'est pourquoi le gouvernement fédéral travaille d'arrache-pied pour former davantage de pompiers, fournir plus d'équipement de sauvetage et établir des partenariats avec les provinces et les territoires en prévision de la saison des feux de forêt de 2024 et de celles à venir. »

- L'honorable Jonathan Wilkinson, ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles

« À mesure que les effets des changements climatiques se font sentir dans nos collectivités, les Canadiens sont de plus en plus confrontés à des phénomènes météorologiques extrêmes. Ces événements coûtent des milliards de dollars aux Canadiens et à leurs gouvernements. Nous devons redoubler d'efforts pour nous préparer à faire face aux conséquences des changements climatiques, et nous devons accélérer nos efforts collectifs pour mettre un terme à la pollution par le carbone, laquelle aggrave cette crise mondiale. Après la terrible saison des feux de forêt de 2023, nous sommes à nouveau confrontés au risque d'une nouvelle saison active de feux de forêt cette année. C'est un rappel brutal que nous devons travailler ensemble pour réduire les risques liés aux changements climatiques afin d'assurer la sécurité des collectivités canadiennes. »

- L'honorable Steven Guilbeault, ministre de l'Environnement et du Changement climatique et ministre responsable de Parcs Canada

« Les Premières Nations sont aux premières loges des conséquences des changements climatiques. 80 % des collectivités sont dans des zones présentant un risque de feux de forêt. Les collectivités savent mieux que quiconque ce dont elles ont besoin pour gérer les feux de forêt. Nous travaillons donc avec elles pour renforcer leurs capacités de manière autonome, et nous intégrons leurs connaissances traditionnelles dans nos stratégies. Notre message aujourd'hui est clair : nous serons aux côtés des Premières Nations, et nous soutiendrons leurs efforts avant la saison des feux de forêt, pendant et après celle-ci. »

- L'honorable Patty Hajdu, ministre des Services aux Autochtones et ministre responsable de l'Agence fédérale de développement économique pour le Nord de l'Ontario

Le gouvernement du Canada a créé la page Web Feux de forêt 2024. Sur cette page se trouve de l'information sur les programmes, les politiques et les initiatives visant à tenir les Canadiens informés de la situation des feux de forêt et à appuyer les efforts provinciaux et territoriaux de lutte contre les feux de forêt.







Le Centre des opérations du gouvernement (COG) agit au nom du gouvernement du Canada pour assurer la coordination des interventions fédérales dans les situations d'urgence qui mettent en jeu les intérêts nationaux et travaille en étroite collaboration avec les organisations fédérales, les organisations non gouvernementales et les partenaires provinciaux de la gestion des urgences.







Le Centre des opérations du gouvernement a les rôles suivants :





Conscientiser les partenaires et les décideurs de haut niveau à la situation à l'échelle nationale;





Assurer une surveillance 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 pour le gouvernement et en appui aux mandats des partenaires;





Assurer une capacité d'intervention pangouvernementale;





Assurer l'utilisation efficace des actifs stratégiques fédéraux et, lorsqu'elles sont offertes, des ressources du gouvernement provincial/territorial;





Être un atout clé pour les hauts fonctionnaires en leur fournissant un mécanisme pour la mise en œuvre de leurs directives.







Pour accéder aux renseignements les plus récents sur les conditions météorologiques, les prévisions et les alertes, les Canadiens peuvent télécharger l'application MétéoCAN et recevoir des avis partout au Canada.







Pour aider les Canadiens à s'adapter aux changements climatiques et aux conditions météorologiques extrêmes, le gouvernement du Canada a élaboré la Stratégie nationale d'adaptation avec les gouvernements provinciaux et territoriaux, des partenaires autochtones, le secteur privé, des organisations non gouvernementales, des experts en adaptation et des jeunes.







Il est difficile de déterminer les tendances à long terme en matière de feux de forêt au début de la saison, et il est impossible de prédire précisément l'activité des incendies. En revanche, les prévisions saisonnières nous aident à identifier les zones à risque. La certitude de ces projections augmentera à l'approche des mois d'été. Ces prévisions permettent d'anticiper les risques et ne sont pas des indicateurs de l'activité réelle des incendies.







La Stratégie nationale d'adaptation est un plan pansociétal visant à réduire le risque de catastrophes liées au climat, à améliorer les résultats en matière de santé, à protéger la nature et la biodiversité, à construire et à maintenir des infrastructures résilientes et à soutenir une économie et des travailleurs solides.







Une analyse du gouvernement du Canada révèle que les conséquences des changements climatiques coûtent aujourd'hui 720 dollars par an aux ménages canadiens moyens, et que ce montant atteindra environ 2 000 dollars par an d'ici 2050. En 2023, les conditions météorologiques extrêmes au Canada ont causé plus de 3,1 milliards de dollars en dommages assurés.

