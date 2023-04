OTTAWA, ON, le 19 avril 2023 /CNW/ - En 2017 et 2018, les collectivités du sud de la Colombie-Britannique ont été victimes d'inondations printanières généralisées qui ont causé d'importants dommages aux maisons, aux entreprises et aux infrastructures privées et publiques.

Aujourd'hui, l'honorable Bill Blair, président du Conseil privé du Roi pour le Canada et ministre de la Protection civile, a annoncé deux paiements provisoires totalisant 152 696 125 $ à la Colombie-Britannique dans le cadre du programme des Accords d'aide financière en cas de catastrophe (AAFCC) pour aider à couvrir les coûts de rétablissement associés aux inondations printanières de 2017 et de 2018.

En cas de catastrophe de grande envergure, le gouvernement du Canada fournit une aide financière par le biais des AAFCC aux provinces et aux territoires, à leur demande, pour les dépenses admissibles d'intervention et de rétablissement en cas de catastrophe qui dépassent ce qu'ils pourraient raisonnablement assumer par eux-mêmes. Les dépenses admissibles en vertu des AAFCC comprennent, sans s'y limiter, les opérations d'évacuation, le rétablissement des travaux publics et des infrastructures dans leur état antérieur à la catastrophe, ainsi que le remplacement ou la réparation des biens personnels essentiels des particuliers, des petites entreprises et des fermes.

Citations

« Alors que les effets des changements climatiques augmentent la fréquence des catastrophes naturelles telles que les inondations, nous nous engageons à soutenir les Canadiens et à assurer leur sécurité. Ce paiement soutiendra la province de la Colombie-Britannique dans ses efforts de reconstruction alors que nous travaillons ensemble pour nous adapter aux répercussions des changements climatiques. En accordant la priorité à notre résilience face aux catastrophes naturelles récurrentes, nous renforcerons notre capacité d'adaptation et notre aptitude à mieux nous rétablir. »

- L'honorable Bill Blair, président du Conseil privé du Roi pour le Canada et ministre de la Protection civile

« Les importantes inondations survenues dans les régions de Cariboo et d'Okanagan en 2017 et 2018 ont touché des milliers de personnes et causé des dommages généralisés aux maisons et aux infrastructures publiques. En réponse, notre province est rapidement passée à l'action pour soutenir les personnes dans le besoin et, depuis, nous avons continué d'améliorer notre résilience aux répercussions qu'entraînent les changements climatiques. Nous sommes reconnaissants envers le gouvernement fédéral pour ce financement qui aide à réduire les coûts extraordinaires liés à l'intervention et au rétablissement à la suite de telles situations d'urgence de grande envergure. »

- L'honorable Bowinn Ma, ministre de la gestion des urgences et de la préparation aux changements climatiques de la Colombie-Britannique

Faits en bref

En 2017, d'importantes crues printanières ont provoqué des inondations localisées et généralisées dans plusieurs districts au sud de la Colombie-Britannique. Au cours de cette période, de nombreuses routes et ponts ont été emportés, laissant des communautés entières inaccessibles. Le lac Okanagan a également atteint des niveaux d'inondation historiques. Plus de 1 200 résidents ont été touchés et deux personnes ont perdu la vie en raison des inondations. Le gouvernement du Canada verse un paiement provisoire de 46 137 882 dollars pour cet événement.

verse un paiement provisoire de 46 137 882 dollars pour cet événement. En 2018, d'importantes crues printanières ont provoqué des inondations localisées et généralisées dans plusieurs districts au sud de la Colombie-Britannique. La ville de Grand Forks a été la plus durement touchée : près de 500 maisons ont été inondées et gravement endommagées. Environ 6 000 personnes provenant de plus de 30 collectivités ont été évacuées. Le gouvernement du Canada verse un paiement provisoire de 106 558 243 dollars pour cet événement.

a été la plus durement touchée : près de 500 maisons ont été inondées et gravement endommagées. Environ 6 000 personnes provenant de plus de 30 collectivités ont été évacuées. Le gouvernement du verse un paiement provisoire de 106 558 243 dollars pour cet événement. Les gouvernements provinciaux ou territoriaux conçoivent, élaborent et fournissent une aide financière en cas de catastrophe et décident des montants et des types d'aide qui seront fournis aux personnes ayant subi des pertes.

aux personnes ayant subi des pertes. Les provinces et les territoires fournissent un soutien financier aux collectivités touchées en fonction des critères des plans et des politiques de rétablissement de leur propre programme provincial d'aide en cas de catastrophe.

En vertu des AAFCC, les provinces et les territoires disposent de six mois après la fin d'une catastrophe pour demander une aide financière au gouvernement fédéral. Une fois qu'un événement a été qualifié en vertu des AAFCC, les provinces et les territoires ont jusqu'à cinq ans pour soumettre leur demande finale.

En 2022, le ministre Blair a nommé un comité consultatif externe chargé d'examiner le programme des AAFCC afin de s'assurer que les provinces et les territoires disposent d'un système complet et actualisé pour la reprise après sinistre et pour soutenir la sécurité et le bien-être des Canadiens.

Le rapport final du comité consultatif, intitulé « Bâtir l'avenir ensemble : vers un Canada plus résilient », contient des recommandations sur la manière d'améliorer l'efficacité et la viabilité à long terme du programme des AAFCC. Les recommandations contribueront à orienter l'approche renouvelée du Canada en matière d'aide financière en cas de catastrophe, de manière à ce qu'elle reste une source durable de soutien pour les provinces et les territoires.

plus résilient », contient des recommandations sur la manière d'améliorer l'efficacité et la viabilité à long terme du programme des AAFCC. Les recommandations contribueront à orienter l'approche renouvelée du en matière d'aide financière en cas de catastrophe, de manière à ce qu'elle reste une source durable de soutien pour les provinces et les territoires. Comme indiqué dans le budget de 2023, le gouvernement du Canada investit 48,1 millions de dollars sur cinq ans, à partir de 2023-2024, pour identifier les zones à haut risque d'inondation et pour mettre en œuvre un programme modernisé des AAFCC qui encouragerait les efforts d'atténuation.

investit 48,1 millions de dollars sur cinq ans, à partir de 2023-2024, pour identifier les zones à haut risque d'inondation et pour mettre en œuvre un programme modernisé des AAFCC qui encouragerait les efforts d'atténuation. Le Fonds d'atténuation et d'adaptation en matière de catastrophes (FAAC) est un programme compétitif doté de 3,8 milliards de dollars visant à soutenir les projets d'infrastructure publique qui atténuent les catastrophes et les risques actuels et futurs liés au climat. Depuis 2018, le gouvernement du Canada a investi plus de 217 millions de dollars dans des projets d'atténuation des inondations en Colombie-Britannique par l'entremise du FAAC afin d'accroître la résilience de ses collectivités. En janvier 2023, le FAAC a lancé son nouvel appel de projets. Plus d'un milliard de dollars de financement fédéral sont actuellement disponibles.

