LÉVIS, QC, le 15 janv. 2021 /CNW/ - Les Canadiens s'attendent à vivre dans une société où le système de justice pénale est équitable et impartial et répond aux besoins des victimes. Le gouvernement du Canada est déterminé à protéger les droits de tous les Canadiens et à offrir aux personnes vulnérables un meilleur accès à la justice.

Aujourd'hui, l'honorable David Lametti, ministre de la Justice et procureur général du Canada, et l'honorable Jean-Yves Duclos, président du Conseil du Trésor, ont annoncé que le gouvernement du Canada soutiendra l'organisme Alliance-Jeunesse Chutes-de-la-Chaudière et les travaux qu'il mène avec la Maison Marie-Frédéric et d'autres partenaires communautaires en vue d'offrir un éventail de services et activités destinés aux jeunes âgés de 16 à 30 ans qui sont victimes d'exploitation sexuelle ou de la traite de personnes à des fins d'exploitation sexuelle, dans la région de Lévis/Rive-Sud et Québec. Le ministère de la Justice accordera une aide financière totale de 340 447 $ dans le cadre du Fonds d'aide aux victimes.

Le projet vise à offrir de l'aide aux victimes d'exploitation sexuelle et de la traite de personnes, y compris un hébergement sécuritaire et une aide psychosociale. En partenariat avec la Maison Marie-Frédéric et des fournisseurs de services communautaires, Alliance-Jeunesse Chutes-de-la-Chaudière accompagnera les victimes les plus vulnérables, principalement des jeunes femmes, en leur offrant des services personnalisés adaptés à leurs besoins particuliers.

« Les victimes d'exploitation sexuelle et de la traite de personnes à des fins sexuelles ont besoin de notre soutien, surtout les jeunes femmes qui sont particulièrement vulnérable. Le financement accordé par notre gouvernement à l'organisme Alliance-Jeunesse Chutes-de-la-Chaudière et à la Maison Marie-Frédéric pour leur importante initiative aidera les victimes d'exploitation sexuelle et de la traite de personnes à s'en sortir. »

L'honorable David Lametti, C.P., c.r., député

Ministre de la Justice et procureur général du Canada

« Je me réjouis que le gouvernement annonce l'apport d'un soutien aux organismes qui offrent des services aux victimes d'exploitation sexuelle et de la traite de personnes dans la région de Lévis/Rive-Sud et Québec. Ces victimes méritent de recevoir tous les services et le soutien dont elles ont besoin pour s'en sortir et réduire leur degré de vulnérabilité et les risques encourus. »

L'honorable Jean-Yves Duclos

Président du Conseil du Trésor et député de Québec

« Les personnes qui travaillent dans l'industrie du sexe, qu'elles le fassent de façon volontaire ou non, ont besoin de soutien psychosocial plus que jamais. Les bars de danseuses et les salons de massages érotiques ayant temporairement fermé leur porte, plusieurs des femmes qui y travaillaient ont commencé à offrir des services d'escortes ; cette activité représente plus de risque pour leur santé physique et sexuelle, mais surtout pour leur sécurité. »

Anne-Marie Roy

Directrice générale, Alliance-Jeunesse Chutes-de-la-Chaudière

« Nous sommes heureux que le gouvernement du Canada soutienne financièrement des organismes communautaires de la région de Québec, qui viennent en aide à de jeunes adultes (18-30 ans) qui veulent quitter le milieu de la prostitution. Cette aide financière permet entre autres à la Maison Marie-Frédéric d'offrir à ces jeunes adultes en difficulté un hébergement sécuritaire et un soutien psychosocial qui répondent à leurs besoins. »

Sylvain Gervais

Directeur général, Maison Marie-Frédéric

Faits en bref

Le Fonds d'aide aux victimes fournit un financement au moyen de subventions et de contributions pour appuyer des projets et des activités qui visent à favoriser la mise au point de nouvelles approches, facilitent l'accès à la justice, améliorent la capacité des fournisseurs de services, favorisent l'établissement de réseaux d'aiguillage et font mieux connaître les services offerts aux victimes d'actes criminels et aux membres de leur famille.

Le Fonds d'aide aux victimes vise soutient les projets menés par des organismes communautaires, des organismes d'application de la loi et les gouvernements provinciaux et territoriaux dans le but de venir en aide aux victimes d'exploitation sexuelle et de la traite de personnes.

