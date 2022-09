PITTSBURGH, Pa., le 21 sept. 2022 /CNW/ - Les jeunes Canadiens sont au cœur de la réussite actuelle et future de notre pays; ils sont les leaders d'aujourd'hui et de demain. Les organismes jeunesse au pays entreprennent d'importants travaux visant notamment à amplifier la voix des jeunes et à outiller la prochaine génération de leaders pour qu'ils puissent élaborer des solutions énergétiques propres dans diverses collectivités au pays.

Aujourd'hui, dans le cadre du forum mondial d'action pour l'énergie propre (Global Clean Energy Action Forum), le ministre des Ressources naturelles, l'honorable Jonathan Wilkinson, a annoncé l'octroi de 5,3 millions de dollars du gouvernement fédéral à Student Energy pour un projet de renforcement des capacités qui favorisera la participation des jeunes dans le secteur de l'énergie propre au Canada.

Cet investissement comprend 5 millions de dollars du Programme des énergies renouvelables intelligentes et de trajectoires d'électrification de Ressources naturelles Canada et 300 000 $ annoncés précédemment dans le cadre du programme Écosystèmes d'innovation régionaux de PrairiesCan.

Le projet Enabling Youth and Indigenous Energy Solutions in Canada favorisera l'élaboration de solutions par les jeunes et les Autochtones et la participation de ces groupes à la croissance du secteur de l'énergie propre en permettant à plus de 15 000 jeunes âgés de 18 à 30 ans de prendre part à des programmes de développement des compétences et de formation en entrepreneuriat. Le projet appuiera le développement et l'adoption de l'énergie propre dans diverses régions partout au pays et mettra l'accent sur les groupes sous-représentés, dont les communautés autochtones et les jeunes femmes.

Student Energy, la Fondation McConnell, Suncor Énergie, Rodan + Fields, North Family Foundation, Ressources humaines - industrie électrique du Canada, la Fondation familiale Trottier et le gouvernement du Danemark contribuent également à ce projet, ce qui porte l'investissement total à plus de 7,5 millions de dollars.

Ressources naturelles Canada s'attache à ouvrir des possibilités pour que les peuples, communautés, travailleurs et entreprises autochtones soient parties prenantes de la transition vers l'énergie propre. En nous associant à Student Energy, nous continuerons de faire progresser la réconciliation économique tout en veillant à ce que les peuples autochtones soient partenaires dans l'avenir carboneutre du Canada.

Le gouvernement du Canada s'est engagé à soutenir la participation des jeunes dans le secteur canadien de l'énergie propre et à collaborer avec eux pour trouver des solutions concrètes afin de stimuler l'action individuelle et collective pour lutter contre les changements climatiques et aider le Canada à atteindre son objectif de carboneutralité d'ici 2050.

« Dans toutes les régions du pays et dans tous les secteurs de notre économie, les jeunes Canadiens sont le moteur de l'action climatique. Le gouvernement du Canada est heureux d'appuyer Student Energy, une organisation de premier plan dirigée par des jeunes, dans ses efforts pour faire progresser la transition vers l'énergie propre en incitant les jeunes Canadiens à agir et en leur donnant les moyens de le faire. Le financement annoncé aujourd'hui servira à l'acquisition de compétences essentielles et à la formation dans le domaine de l'énergie propre, ce qui permettra de créer des débouchés pour les jeunes partout au pays. »

L'honorable Jonathan Wilkinson

Ministre des Ressources naturelles

« Les jeunes Autochtones ont l'ingéniosité, les idées, le talent et le savoir-faire qui permettront au Canada d'honorer ses engagements en matière de consommation énergétique nette zéro et d'assurer la pérennité de notre secteur énergétique. Ils ouvrent la voie à une énergie plus propre pour leur avenir et celui des générations futures. Notre gouvernement est fier de s'associer à Student Energy pour permettre à de jeunes Canadiens venant de différents milieux et ayant des expériences diverses de participer pleinement à la transformation énergétique du Canada, de manière à faire progresser de nouvelles technologies qui auront des retombées avantageuses à la fois pour l'environnement et pour l'économie. »

L'honorable Daniel Vandal

Ministre de PrairiesCan

« Novateurs et motivés, les jeunes, notamment les jeunes femmes et les jeunes autochtones, sont une ressource sous-exploitée qui ne saurait être écartée de la reprise de notre économie au sortir de la pandémie. Les jeunes enrichissent de leurs perspectives notre main-d'œuvre en pleine croissance et peuvent apporter une précieuse contribution dans une foule de secteurs, dont celui de l'énergie propre. Je suis enchantée de savoir que plus de 15 000 jeunes auront la possibilité de développer leurs compétences et de tracer leur chemin en vue d'une future carrière. »

L'honorable Marci Ien

Ministre des Femmes, de l'Égalité des genres et de la Jeunesse

« Si nous prenons la transition énergétique au sérieux, nous devons aussi faire preuve de sérieux lorsqu'il s'agit de donner aux jeunes les moyens d'agir en les dotant du savoir-faire, des outils et des ressources dont ils ont besoin pour œuvrer dans le secteur de l'énergie propre. Bien que l'on s'attende à une importante pénurie de main-d'œuvre dans les secteurs de l'énergie propre et de l'électrification pendant la marche du Canada vers la carboneutralité, ces secteurs présentent d'importants obstacles d'embauche pour les jeunes. L'organisation Student Energy est donc ravie de faire équipe avec Ressources naturelles Canada pour mettre en valeur le potentiel inexploité des jeunes au Canada et ainsi permettre, dans le domaine de l'énergie propre, l'éclosion de solutions et de carrières qui accéléreront la transition vers un avenir carboneutre, en donnant priorité à l'élaboration de programmes inclusifs et aux groupes sous-représentés dans le secteur. »

Meredith Adler

Directrice générale de Student Energy

Le programme Énergies renouvelables intelligentes et trajectoires d'électrification de Ressources naturelles Canada , qui dispose d'une enveloppe de 1,56 milliard de dollars, permettra de réduire considérablement les émissions de gaz à effet de serre en augmentant la capacité de production d'énergie renouvelable. Cela permettra de fournir des services de réseau essentiels, de contribuer aux objectifs de carboneutralité que s'est fixés le Canada pour 2050 et ainsi d'améliorer la santé publique grâce à une meilleure qualité de l'air.

de Ressources naturelles , qui dispose d'une enveloppe de 1,56 milliard de dollars, permettra de réduire considérablement les émissions de gaz à effet de serre en augmentant la capacité de production d'énergie renouvelable. Cela permettra de fournir des services de réseau essentiels, de contribuer aux objectifs de carboneutralité que s'est fixés le pour ainsi d'améliorer la santé publique grâce à une meilleure qualité de l'air. Ressources naturelles Canada accepte maintenant les candidatures pour son Conseil jeunesse, un espace où des jeunes et des décisionnaires peuvent discuter d'action climatique et de gestion des ressources.

accepte maintenant les candidatures pour son Conseil jeunesse, un espace où des jeunes et des décisionnaires peuvent discuter d'action climatique et de gestion des ressources. Le volet du programme Écosystèmes d'innovation régionaux pour la région des Prairies vise à créer, à développer et à favoriser des écosystèmes régionaux inclusifs qui répondent aux besoins des entreprises tout au long du processus d'innovation et à favoriser un milieu entrepreneurial propice à l'innovation, à la croissance et à la concurrence.

pour la région des Prairies vise à créer, à développer et à favoriser des écosystèmes régionaux inclusifs qui répondent aux besoins des entreprises tout au long du processus d'innovation et à favoriser un milieu entrepreneurial propice à l'innovation, à la croissance et à la concurrence. Le Plan de réduction des émissions du Canada pour 2030 : un air pur et une économie forte veille à ce que le Canada demeure un chef de file mondial de l'énergie propre. Le gouvernement du Canada est déterminé à appuyer les solutions locales et les projets dirigés par les collectivités pour créer un avenir énergétique propre pour tous. Ensemble, nous bâtissons des collectivités plus saines, plus écologiques et plus résilientes sur le plan énergétique pour les générations futures.

