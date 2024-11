OTTAWA, ON, le 14 nov. 2024 /CNW/ - L'honorable Mark Holland, ministre de la Santé, a nommé aujourd'hui un nouveau président des Instituts de recherche en santé du Canada (IRSC).

Le Dr Paul C. Hébert occupera le poste de président des IRSC pour un mandat de cinq ans, à compter du 2 janvier 2025. Fier Acadien et parfaitement bilingue, le Dr Hébert est actuellement clinicien-chercheur à l'Institut de recherche Santé Bruyère, praticien en soins palliatifs et ancien médecin en soins intensifs. Il est professeur titulaire à la Faculté de médecine de l'Université d'Ottawa et, auparavant, à l'Université de Montréal. Le Dr Hébert a été rédacteur en chef du Journal de l'Association médicale canadienne, médecin en chef de la Croix-Rouge canadienne et a présidé le Groupe canadien de recherche en soins intensifs, un réseau de recherche en soins intensifs de renommée internationale. Il est reconnu à l'échelle internationale pour ses recherches sur les soins intensifs chez les adultes et les enfants et, plus récemment, sur les soins palliatifs, le vieillissement chez soi et les soins de longue durée.

Le Dr Hébert est membre de l'Académie canadienne des sciences de la santé et a reçu plusieurs prix, notamment le prix Landsteiner-Alter pour ses travaux novateurs en médecine transfusionnelle. Tout au long de sa carrière, le Dr Hébert a occupé plusieurs fonctions aux IRSC.

Le ministre remercie Catherine MacLeod et la Dre Tammy Clifford pour leur leadership à la suite du départ à la retraite du Dr Michael J. Strong en septembre 2023.

« Je suis heureux d'annoncer la nomination du Dr Hébert comme nouveau président des Instituts de recherche en santé du Canada. Ses connaissances et son expérience professionnelle dans le domaine de la recherche en santé et des soins intensifs seront un incroyable atout pour l'organisation. Je tiens également à remercier chaleureusement les nombreuses personnes qui ont occupé ce poste pour leur soutien et leur contribution. »

L'honorable Mark Holland

Ministre de la Santé

Créés en 2000, les IRSC sont une agence indépendante qui rend compte au Parlement par l'intermédiaire du ministre de la Santé. Les IRSC collaborent avec des partenaires et des chercheurs pour soutenir les nouvelles connaissances scientifiques et permettre leur application en vue d'améliorer la santé, d'offrir des services et des produits de santé plus efficaces et de renforcer le système de santé canadien.

Les IRSC font partie du portefeuille de la Santé, qui aide le ministre de la Santé à maintenir et à améliorer la santé de la population canadienne.

Composés de 13 instituts, les IRSC offrent leadership et soutien aux chercheurs et aux stagiaires en santé dans tout le Canada .

. Le gouvernement du Canada s'engage à nommer des candidats hautement qualifiés pour servir au mieux les intérêts des Canadiennes et des Canadiens et s'engage à appliquer des processus ouverts, transparents et fondés sur le mérite pour sélectionner les personnes nommées par le gouverneur en conseil. Les personnes nommées jouent un rôle fondamental dans la démocratie canadienne en siégeant dans des commissions, des conseils, des sociétés de la Couronne, des agences et des tribunaux dans tout le pays.

