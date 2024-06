OTTAWA, ON, le 14 juin 2024 /CNW/ - Aujourd'hui, l'honorable Sean Fraser, ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités, a annoncé la nomination de Coleen Volk au poste de présidente et première dirigeante de la Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL), ainsi que la nomination de Don Iveson au poste de président du conseil d'administration.

En plus de la nomination de Mme Volk et de M. Iveson, le ministre Fraser a également le plaisir d'annoncer un certain nombre de nominations au conseil d'administration de la SCHL, soit : Laurie LeBlanc, Ray Williams, Darlene Hyde, Heather Tremain et Nick Macrae.

Le ministre Fraser a également profité de l'occasion pour remercier tous les membres sortants du conseil d'administration : Navjeet « Bob » Dhillon, Linda Morris et Derek Ballantyne, ancien président du conseil d'administration, pour leur contribution et leur soutien aux priorités en matière de logement de la SCHL et du gouvernement du Canada.

Coleen Volk prend la direction de la SCHL avec des décennies d'expérience en tant que cadre dans le secteur privé, de même que dans la fonction publique fédérale et provinciale. Sa nomination au poste de présidente et première dirigeante marque son retour à la SCHL, où elle a occupé divers postes de direction pendant neuf ans.

Don Iveson, fondateur de Civic Good, se joint au conseil d'administration de la SCHL en tant que président, fort de la vaste expérience qu'il a acquise en tant que conseiller stratégique sur les questions relatives au climat, au logement et à l'innovation civique. M. Iveson a été le 35e maire d'Edmonton de 2013 à 2021, et a récemment été coprésident du groupe de travail sur le logement et le climat.

Les personnes nouvellement nommées au conseil d'administration de la SCHL possèdent une vaste expérience de l'ensemble du secteur de l'habitation, notamment au sein d'organisations et d'associations privées, publiques et à but non lucratif, d'organismes de réglementation, ainsi que d'institutions immobilières et financières, et de coopératives de crédit. Ensemble, ces nouveaux administrateurs, ainsi que le nouveau président du conseil d'administration et la nouvelle présidente et première dirigeante permettront à la SCHL de mieux relever les défis actuels et futurs.

Mme Volk, M. Iveson et les nouveaux membres du conseil d'administration ont tous été nommés conformément au processus de sélection ouvert, transparent et fondé sur le mérite du gouvernement du Canada.

Le gouvernement du Canada, en collaboration avec ses partenaires, investit dans les infrastructures de logement afin de bâtir des collectivités résilientes et inclusives, d'offrir des options de logement abordables qui répondent aux besoins des Canadiens, ainsi que de résoudre la crise du logement au Canada. La SCHL continuera d'être un partenaire essentiel dans la mise en œuvre du Plan du Canada sur le logement, qui vise à rendre le logement plus accessible et plus abordable - parce que tout le monde mérite d'avoir un chez-soi.

« Je suis heureux d'accueillir Mme Volk à son nouveau poste de présidente et première dirigeante de la SCHL, M. Iveson dans son rôle de président du conseil d'administration, ainsi que tous les nouveaux membres du conseil d'administration. J'ai hâte de travailler en étroite collaboration avec Mme Volk et le conseil d'administration au cours des prochaines années afin de faire progresser les efforts du gouvernement et de réaliser les priorités du Canada en matière de logement. Je tiens également à remercier les membres sortants du conseil d'administration pour leur travail acharné et leur dévouement. Le Canada est meilleur grâce à vos services. »

L'honorable Sean Fraser, ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités, et ministre responsable de la Société canadienne d'hypothèques et de logement

« Je suis honoré de me joindre au conseil d'administration de la SCHL en tant que président du conseil et de travailler avec Coleen Volk, la nouvelle présidente et première dirigeante. Avec mes nouveaux collègues du conseil d'administration, j'espère mettre mon expérience et ma passion pour le logement au service de l'objectif qui consiste à faire en sorte que chaque personne vivant au Canada ait un chez-soi. »

Don Iveson, président du conseil d'administration, Société canadienne d'hypothèques et de logement

« Je suis ravie de revenir à la SCHL en tant que nouvelle présidente et première dirigeante, et je me réjouis à l'idée de diriger cette organisation composée de personnes dévouées et de l'aider à soutenir le système de logement du Canada. Ensemble, nous relèverons les défis d'aujourd'hui afin de bâtir le système de logement de demain. »

Coleen Volk, présidente et première dirigeante, Société canadienne d'hypothèques et de logement

À propos de la SCHL

La SCHL est une société d'État fédérale qui joue un rôle essentiel en tant que responsable national du système de financement du logement et qui, dans le cadre de ses activités de recherche, ses activités d'élaboration et de mise en œuvre de programmes, de même que ses opérations commerciales, contribue de façon déterminante à la viabilité et à la stabilité du système de logement au Canada. La SCHL a pour mandat : « de favoriser l'accès à une diversité de logements abordables, d'encourager l'accessibilité à des sources de financement ainsi que la concurrence et l'efficience dans ce domaine, d'assurer la disponibilité de fonds suffisants à faible coût et de contribuer à l'essor du secteur de l'habitation au sein de l'économie nationale. » L'abordabilité des logements est devenue une question de plus en plus importante pour les Canadiens, et la SCHL joue un rôle clé dans les efforts déployés par le gouvernement fédéral pour relever ce défi de plus en plus grand.

