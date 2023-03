Ce pôle de recherche renforcera davantage les secteurs de la biofabrication et des sciences de la vie au Canada tout en protégeant la population canadienne contre de futures menaces pour la santé

OTTAWA, ON, le 6 mars 2023 /CNW/ - La priorité absolue du gouvernement du Canada demeure la protection de la santé et de la sécurité de la population canadienne. Tout au long de la pandémie, les mesures rapides et décisives prises par le gouvernement ont permis au Canada d'accroître sa capacité de biofabrication, laquelle était en déclin depuis plus de 40 ans. Depuis, le gouvernement reconstruit étape par étape un secteur de la biofabrication et des sciences de la vie fort et compétitif. Pour ce faire, il renforce les fondements de l'écosystème des sciences de la vie grâce à la recherche et au talent des établissements d'enseignement postsecondaire et des hôpitaux de recherche de calibre mondial du Canada, ainsi qu'en favorisant une collaboration accrue avec des entreprises innovantes.

La présidente du Conseil du Trésor, l'honorable Mona Fortier, a souligné aujourd'hui un investissement de 2 millions de dollars pour la création du Pôle canadien de préparation à la pandémie. Ce soutien s'inscrit dans un investissement total de 10 millions de dollars annoncé le 2 mars par le ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie, l'honorable François-Philippe Champagne, et le ministre de la Santé, l'honorable Jean-Yves Duclos. Cet investissement servira à la création de cinq pôles de recherche dans le cadre de l'étape 1 du concours intégré du Fonds de recherche biomédicale du Canada et du Fonds d'infrastructure de recherche en sciences biologiques.

Le Pôle canadien de préparation à la pandémie est dirigé par l'Université d'Ottawa et l'Université McMaster. Il stimulera la recherche et les innovations en biofabrication pour aider le Canada à produire des vaccins, des thérapeutiques et des diagnostics en prévision des pandémies à venir. Ce pôle de recherche multidisciplinaire accélérera la recherche et le développement de la nouvelle génération de vaccins, et de produits thérapeutiques et diagnostiques, tout en appuyant la formation et le perfectionnement afin d'élargir le bassin de travailleurs qualifiés. Il accélérera également la conversion de recherches prometteuses en produits et processus commercialement viables.

Cet investissement contribue à renforcer la résilience du secteur canadien des sciences de la vie en soutenant la recherche canadienne de pointe axée sur les technologies novatrices qui assurent la sécurité de la population et stimulent l'économie.

Citations

« Pour continuer à protéger la population canadienne et à bâtir un écosystème de biofabrication résilient, le gouvernement prend toutes les mesures possibles pour se doter des meilleurs outils. Nous sommes fiers de favoriser la recherche qui est nécessaire pour produire des découvertes et des produits de pointe dans nos laboratoires, ce qui nous aidera à bâtir un secteur des sciences de la vie plus fort et plus robuste, afin de répondre aux besoins de la population canadienne pour les décennies à venir. »

- Le ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie, l'honorable François-Philippe Champagne

« La santé et la sécurité de tous les Canadiens et les Canadiennes constituent une priorité absolue pour notre gouvernement. Pour moderniser et faire progresser les travaux dans les domaines des vaccins et des produits thérapeutiques, nous devons continuer d'investir dans la recherche en santé, et c'est ce que ces centres nous aideront à réaliser. Ensemble, avec les experts, les provinces et les territoires, ainsi que d'autres partenaires, nous continuerons de renforcer notre préparation à d'éventuelles pandémies futures. »

- Le ministre de la Santé, l'honorable Jean-Yves Duclos

« Dans le but d'accélérer les découvertes prometteuses en sciences de la vie et de veiller à ce que la santé de la population soit bien protégée, nous devons collaborer et mettre à profit l'expertise des différents secteurs. Les pôles de recherche multidisciplinaire comme celui dans la capitale nationale, qui est codirigé par l'Université d'Ottawa et l'Université McMaster, favoriseront la collaboration entre le milieu universitaire, l'industrie et la communauté, ce qui renforcera le bassin de talents du Canada et permettra d'assurer le bien-être individuel et collectif. »

- La présidente du Conseil du Trésor, l'honorable Mona Fortier

« Nous sommes très enthousiastes à l'idée de contribuer activement à cet effort national sans précédent pour favoriser la vitalité et la compétitivité du secteur de la biofabrication et des sciences de la vie. L'objectif ultime, c'est de faire du Canada un chef de file mondial de la vaccination, des traitements et des diagnostics émergents, et ainsi de renforcer notre capacité nationale de prévention et d'intervention en situation de pandémie. »

-Le vice-recteur à la recherche et à l'innovation de l'Université d'Ottawa, Sylvain Charbonneau

Faits en bref

Renseignements au sujet des cinq pôles de recherche financés :

The CBRF PRAIRIE Hub: Protecting Canada by Building on Excellence in Pandemic Preparedness (mené par l'Université de l' Alberta ). Accélérer le développement et la commercialisation de vaccins, d'antiviraux et de contre-mesures diagnostiques pour les pathogènes pandémiques potentiels.

Canada's Immuno-Engineering and Biomanufacturing Hub: Engineering Immunity for Pandemic Response (mené par l'Université de la Colombie-Britannique). Contribuer au développement de thérapies immunitaires de nouvelle génération pouvant être fabriquées au pays grâce aux dernières innovations en matière de biofabrication afin de mieux faire face aux pandémies.

Pôle de préparation aux pandémies de l'Est du Canada (PPPeC) (mené par l'Université de Montréal). Accroître l'agilité, la connectivité et la croissance du secteur de la biofabrication et des sciences de la vie, afin que le Canada soit prêt à faire face aux futures pandémies et crises de santé publique.

Pôle canadien de préparation à la pandémie (mené par l'Université d' Ottawa et l'Université McMaster). Catalyser la recherche et les innovations en matière de biofabrication pour aider le Canada à produire des vaccins, des produits thérapeutiques et des diagnostics en prévision des pandémies futures.

Canadian Hub for Health Intelligence & Innovation in Infectious Diseases (HI3) (mené par l'Université de Toronto ). Faire progresser le concept de « médecine personnalisée et précise » pour influencer le développement de vaccins, de thérapies et d'autres interventions de santé publique.

La sélection des pôles de recherche et le financement offert par l'entremise du FRBC et du FIRSB feront progresser la Stratégie en matière de biofabrication et de sciences de la vie du gouvernement du Canada en renforçant la capacité de recherche du milieu canadien de la biofabrication et des sciences de la vie.

en renforçant la capacité de recherche du milieu canadien de la biofabrication et des sciences de la vie. Ces nouveaux pôles de recherche pancanadiens ont été sélectionnés à l'issue d'un processus d'évaluation concurrentiel en deux étapes qui a permis d'évaluer le mérite scientifique et la conformité stratégique des propositions de pôles par rapport à la stratégie.

La stratégie comprend de nombreux investissements de base pour aider à bâtir le bassin de personnes talentueuses et les systèmes de recherche du Canada , ainsi que pour favoriser la croissance des entreprises canadiennes du secteur des sciences de la vie. Ces investissements comprennent les éléments suivants :

, ainsi que pour favoriser la croissance des entreprises canadiennes du secteur des sciences de la vie. Ces investissements comprennent les éléments suivants : Fonds de recherche biomédicale du Canada (FRBC) : investissement de 250 millions de dollars pour créer un programme visant à soutenir les projets de partenariat de recherche appliquée à haut risque, de formation et d'épanouissement du talent. Ce fonds est administré par le Conseil de recherches en sciences humaines du Canada (CRSH) au nom des trois organismes fédéraux de financement de la recherche, à savoir le CRSH, les Instituts de recherche en santé du Canada (IRSC) et le Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie du Canada (CRSNG).

: investissement de 250 millions de dollars pour créer un programme visant à soutenir les projets de partenariat de recherche appliquée à haut risque, de formation et d'épanouissement du talent. Ce fonds est administré par le recherches en sciences humaines du (CRSH) au nom des trois organismes fédéraux de financement de la recherche, à savoir le CRSH, les Instituts de recherche en santé du (IRSC) et le recherches en sciences naturelles et en génie du (CRSNG).

Fonds d'infrastructure de recherche en sciences biologiques (FIRSB) : investissement de 500 millions de dollars pour répondre aux besoins d'infrastructure en biosciences des établissements et des hôpitaux de recherche affiliés. Ce fonds est administré par la Fondation canadienne pour l'innovation.

: investissement de 500 millions de dollars pour répondre aux besoins d'infrastructure en biosciences des établissements et des hôpitaux de recherche affiliés. Ce fonds est administré par la Fondation canadienne pour l'innovation. Au cours des deux dernières années, le gouvernement fédéral a accordé plus de 1,8 milliard de dollars à 33 projets dans les domaines de la biofabrication et de l'élaboration de vaccins et de produits thérapeutiques.

