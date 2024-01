EDMONTON, AB, le 31 janv. 2024 /CNW/ - Les collectivités de tout le pays élaborent des stratégies visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre, notamment en diminuant les émissions de carbone provenant du transport en commun.

Aujourd'hui, le ministre Randy Boissonnault, Curtis Eck, vice-président, Ingénierie, FortisAlberta, et Josipa Petrunic, présidente-directrice générale du Consortium de recherche et d'innovation en transport urbain au Canada (CRITUC), ont annoncé un investissement combiné de 550 092 $ pour le projet de constellation de municipalités de l'Alberta.

Le projet de constellation de municipalités de l'Alberta est une étude complète visant à orienter l'acquisition et le déploiement d'autobus à zéro émission pour neuf sociétés de transport en commun - Airdrie, Banff/Bow Valley, Fort Saskatchewan, Hinton, Leduc, Rocky View, Spruce Grove, comté de Strathcona et Whitecourt - en Alberta, grâce à l'évaluation des éléments économiques, techniques et environnementaux associés à cette transition. L'étude, dirigée par le CRITUC et FortisAlberta, est menée en collaboration avec les municipalités locales et l'Ontario Society of Professional Engineers (OSPE). Le projet guidera les sociétés de transport locales dans la planification de l'intégration des autobus à zéro émission dans les années à venir et fournira une étude de modélisation des besoins énergétiques régionaux afin de s'assurer que l'on pourra répondre aux besoins. Une fois le projet terminé, les résultats seront communiqués à toutes les collectivités participantes, ce qui permettra de diffuser les avantages de cet important projet.

En investissant dans l'électrification des réseaux de transport en commun du Canada, le gouvernement du Canada permet aux collectivités de tout le pays d'avoir accès à des moyens de transport propres et abordables, ce qui favorise la croissance de l'économie de notre pays et l'amélioration de la vie des Canadiens.

« Lorsque nous investissons en Alberta, nous devons tenir compte des générations actuelles et futures de notre province. Notre gouvernement reste déterminé à atteindre l'objectif de zéro émission nette d'ici 2050, et nous atteindrons cet objectif en finançant des projets de transport en commun propres, comme cette collaboration avec FortisAlberta, l'OSPE, le CRITUC et les sociétés de transport en commun locales. Ce projet offrira aux gens de l'Alberta des déplacements plus propres, plus silencieux et plus efficaces, tout en contribuant à nos efforts collectifs de lutte contre les changements climatiques. »

L'honorable Randy Boissonnault, ministre de l'Emploi, du Développement de la main-d'œuvre et des Langues officielles, au nom de l'honorable Sean Fraser, ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités

« Nous nous sommes engagés à aider les municipalités de notre zone de service dans leurs efforts en vue de décarboniser leurs parcs de véhicules de transport en commun. Notre collaboration est conçue pour offrir un cadre analytique complet qui évalue les impacts économiques et conçoit des stratégies de gestion de l'énergie pour une intégration transparente dans le réseau électrique de l'Alberta. En s'appuyant sur ses compétences en matière de planification des réseaux de distribution, FortisAlberta évaluera et atténuera les défis liés aux contraintes de capacité et de tension du réseau associées à la décarbonisation des parcs de véhicules municipaux. Cette initiative facilitera l'utilisation efficace et efficiente des infrastructures de distribution actuelles, assurant ainsi une transition durable vers des solutions de transport en commun plus écologiques. »

Curtis Eck, vice-président, Ingénierie, FortisAlberta

« Ce projet, le premier du genre, symbolise le pouvoir de la collaboration, en réunissant les municipalités et FortisAlberta pour ouvrir la voie aux véhicules à zéro émission dans les années à venir. Grâce à ce projet, nous souhaitons non seulement répondre aux besoins énergétiques en constante évolution de ces régions, mais aussi servir de catalyseur pour entraîner des changements positifs dans le domaine du transport durable. Nous sommes convaincus que les résultats de cette étude guideront nos organismes partenaires dans leur planification stratégique et leur prise de décisions, favorisant ainsi un avenir plus propre et plus vert pour les collectivités de l'Alberta. Le CRITUC se réjouit d'ouvrir la voie à des transports en commun innovants et respectueux de l'environnement. »

Josipa Petrunić, présidente et directrice générale du Consortium de recherche et d'innovation en transport urbain au Canada (CRITUC)

« La Bow Valley Regional Transit Services Commission s'est engagée à favoriser l'introduction de véhicules à faibles émissions et des infrastructures connexes dans notre région. Dans le cadre de nos activités dans le parc national de Banff et ses environs, il est essentiel que nous respections l'environnement et que nous soyons à la fine pointe de la réduction des émissions dans le cadre de l'exploitation de nos services de transport en commun. La participation au projet de Fortis et du CRITUC est une étape cruciale pour la poursuite de notre transition et nous sommes ravis de prendre part à cette initiative! »

Martin Bean, PDG, Roam Transit

« Notre partenariat avec FortisAlberta et avec d'autres municipalités concernant l'étude de faisabilité pour des autobus électriques reflète notre engagement en faveur d'un avenir plus durable. Nous sommes reconnaissants du soutien qu'Infrastructure Canada nous apporte dans le cadre du Fonds pour le transport en commun à zéro émission. Airdrie est sur la voie d'un transport en commun durable et efficace. »

Peter Brown, maire de la Ville d'Airdrie

Faits en bref

Le gouvernement du Canada accorde une contribution de 440 074 $ à ce projet par l'intermédiaire du Fonds pour le transport en commun à zéro émission (FTCZE). FortisAlberta fait une contribution de 110 018 $.

accorde une contribution de 440 074 $ à ce projet par l'intermédiaire du Fonds pour le transport en commun à zéro émission (FTCZE). FortisAlberta fait une contribution de 110 018 $. Les neuf collectivités de l' Alberta concernées par cette étude sont : Airdrie, Banff /Bow Valley, Fort Saskatchewan , Hinton , Leduc , Rocky View , Spruce Grove , Strathcona County et Whitecourt . L'étude aidera ces collectivités à planifier leur transition vers des bus à zéro émission.

concernées par cette étude sont : Airdrie, /Bow Valley, , , , , , Strathcona County et . L'étude aidera ces collectivités à planifier leur transition vers des bus à zéro émission. Le FTCZE aide les collectivités à faire la transition vers des autobus scolaires et de transport en commun à zéro émission afin de réduire les émissions de gaz à effet de serre et de contribuer à l'atteinte des objectifs de carboneutralité du Canada . En électrifiant leurs parcs d'autobus, les collectivités travaillent pour que nos enfants bénéficient d'un environnement plus propre, tout en soutenant le secteur manufacturier au Canada .

. En électrifiant leurs parcs d'autobus, les collectivités travaillent pour que nos enfants bénéficient d'un environnement plus propre, tout en soutenant le secteur manufacturier au . Ce Fonds est étroitement coordonné avec l'Initiative d'autobus à zéro émission, dans le cadre de laquelle la BIC s'est engagée à investir plus de 1,5 milliard de dollars pour soutenir l'acquisition d'autobus à zéro émission.

Le gouvernement du Canada investit des milliards de dollars pour fournir un financement fédéral prévisible dédié au transport en commun. Ce financement sera disponible à compter de 2026-2027 pour soutenir des solutions visant un transport en commun fiable, rapide, abordable et propre. Le FTCZE complète le Plan climatique renforcé du Canada : Un environnement sain et une économie saine. Dans le cadre de ce plan, le gouvernement fédéral s'engage à fournir un financement fédéral permanent pour le transport en commun afin de permettre à chaque collectivité de disposer d'options de transport propres et abordables.

investit des milliards de dollars pour fournir un financement fédéral prévisible dédié au transport en commun. Ce financement sera disponible à compter de 2026-2027 pour soutenir des solutions visant un transport en commun fiable, rapide, abordable et propre. Le FTCZE complète le Plan climatique renforcé du : Un environnement sain et une économie saine. Dans le cadre de ce plan, le gouvernement fédéral s'engage à fournir un financement fédéral permanent pour le transport en commun afin de permettre à chaque collectivité de disposer d'options de transport propres et abordables. Aux termes d'une entente avec le CRITUC, le gouvernement du Canada investit 10 millions de dollars sur cinq ans dans le cadre du FTCZE pour aider les exploitants d'autobus de transport en commun à réaliser des travaux de planification et à améliorer leur niveau de préparation en vue d'une transition vers des parcs d'autobus à zéro émission.

investit 10 millions de dollars sur cinq ans dans le cadre du FTCZE pour aider les exploitants d'autobus de transport en commun à réaliser des travaux de planification et à améliorer leur niveau de préparation en vue d'une transition vers des parcs d'autobus à zéro émission. La mission du CRITUC est de soutenir la commercialisation de technologies par le biais de projets de recherche, de développement, de démonstration et d'intégration menés par l'industrie et qui apportent une conception innovante à l'écosystème de mobilité intelligente à faible émission de carbone du Canada .

