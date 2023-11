Un nouveau volet de financement offrira un soutien direct aux entreprises touristiques autochtones

VANCOUVER, C-B, le 17 nov. 2023 /CNW/ - L'essor du tourisme autochtone est à la fois un élément important de la réconciliation et une occasion privilégiée pour les communautés des Premières Nations, des Inuits et des Métis. Les peuples autochtones ont une riche mosaïque d'histoires, de traditions et de milieux à faire découvrir aux visiteurs, qui sont de plus en plus à la recherche d'expériences touristiques authentiques, de pratiques durables et d'aventures d'écotourisme. Pour soutenir les petites entreprises qui sont au cœur de cette industrie, le gouvernement du Canada a mis sur pied le Fonds pour le tourisme autochtone, annoncé dans le budget de 2022, et l'a doté d'un financement de 20 millions de dollars.

Aujourd'hui, la ministre du Tourisme et ministre responsable de l'Agence de développement économique du Canada pour les régions du Québec, l'honorable Soraya Ferrada, a annoncé le lancement du volet micro et petites entreprises dans le cadre du Fonds pour le tourisme autochtone. Le volet, qui s'accompagne d'un budget de 10 millions de dollars, sera déployé en partenariat avec l'Association touristique autochtone du Canada (ATAC), et les organismes touristiques autochtones des provinces et des territoires, et offrira un soutien direct aux petites entreprises.

Le volet micro et petites entreprises du Fonds pour le tourisme autochtone viendra soutenir le tourisme autochtone dans divers domaines clés. D'abord et avant tout, il fournira une aide financière aux exploitants d'entreprises touristiques autochtones. L'authenticité étant au cœur du tourisme autochtone, le volet aidera également l'ATAC dans la mise en œuvre et la promotion de son programme d'accréditation L'Original Original, qui décerne un sceau d'excellence aux entreprises offrant des expériences authentiques de grande qualité. Enfin, le volet tirera profit de l'expertise des organismes touristiques autochtones des provinces et des territoires afin de multiplier les retombées pour les communautés autochtones et l'industrie touristique.

Le déploiement du volet se fera dans le cadre d'un partenariat entre l'ATAC et les organismes touristiques autochtones des provinces et des territoires, sauf en Ontario, où les détails concernant l'administration du programme seront annoncés prochainement. Grâce à cette approche dirigée par des Autochtones, les entreprises et les organismes touristiques autochtones de petite et de très petite taille admissibles auront accès à des contributions non remboursables d'un maximum de 25 000 $.

Le tourisme autochtone génère des possibilités et des emplois importants partout au pays. C'est pourquoi le gouvernement du Canada travaille avec des leaders et des communautés afin de favoriser son essor d'une manière culturellement appropriée et socialement responsable. Soutenir le tourisme autochtone fait partie intégrante des efforts globaux du gouvernement envers la croissance et la prospérité de l'industrie canadienne du tourisme et s'inscrit au nombre des priorités énoncées dans la nouvelle Stratégie fédérale pour la croissance du tourisme. Qui plus est, le tourisme autochtone joue un rôle de premier plan en accélérant l'autodétermination des communautés et en faisant progresser la réconciliation.

« Les voyageurs étant en quête d'expériences authentiques, les entreprises touristiques autochtones se trouvent dans une position idéale pour prospérer au cours des années à venir. Voilà pourquoi l'essor du tourisme autochtone est au nombre de mes priorités absolues dans mon rôle de ministre. L'initiative annoncée aujourd'hui se traduira par un nouvel appui concret pour les petites entreprises qui sont au cœur de cette industrie. Nous continuerons de collaborer avec les intervenants des Premières Nations et des peuples inuit et métis afin d'appuyer le tourisme autochtone, puisqu'il contribue à la création d'emplois, favorise l'autodétermination des communautés et nous aide à emprunter la voie de la réconciliation, les uns avec les autres. »

- La ministre du Tourisme et ministre responsable de l'Agence de développement économique du Canada pour les régions du Québec, l'honorable Soraya Ferrada

« Le gouvernement du Canada a choisi l'Association touristique autochtone du Canada pour soutenir la reprise et la croissance des microentreprises et des petites entreprises touristiques autochtones après la pandémie de COVID-19. Il s'agit d'un jalon important dans le cadre de notre collaboration visant à favoriser l'essor du tourisme autochtone au pays. Grâce au volet micro et petites entreprises du Fonds pour le tourisme autochtone, les exploitants pourront bonifier leurs services et faire croître leurs entreprises en vue d'offrir des expériences authentiques sans pareilles aux gens qui visitent le Canada. De plus, ce volet va dans le même sens que le programme d'accréditation L'Original Original en cernant les domaines dans lesquels les exploitants d'entreprises touristiques autochtones peuvent améliorer leurs offres et fournir des expériences authentiques aux visiteurs. »

- Le président-directeur général de l'Association touristique autochtone du Canada, Keith Henry

Avant la pandémie, le tourisme autochtone était le segment à la plus forte croissance sur le marché canadien du tourisme, affichant des gains importants en matière de création d'emplois et de contribution au produit intérieur brut du Canada .

. L'industrie du tourisme autochtone a été durement touchée par la pandémie de COVID-19 en plus d'être plus lente à se remettre sur pied.

Dans le budget de 2022, une somme de 20 millions de dollars a été affectée au Fonds pour le tourisme autochtone afin d'aider l'industrie à se relever de la pandémie.

De plus, au moins 15 % du financement alloué au Programme pour la croissance du tourisme dans le budget de 2023 sera investi dans des attractions touristiques autochtones.

