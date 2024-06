OTTAWA, ON, le 24 juin 2024 /CNW/ - Un accès rapide à des soins de santé mentale appropriés est un élément fondamental pour permettre à chaque jeune au Canada de réaliser son plein potentiel. Le stress et l'anxiété ont des conséquences néfastes sur la santé mentale des jeunes. Il est indispensable de leur offrir un accès facile et équitable aux services de santé mentale, à l'endroit et au moment où ils en ont besoin, pour les aider à tenir le coup.

Dans le budget de 2024, le gouvernement a annoncé une enveloppe de 500 millions de dollars sur cinq ans pour la création du Fonds pour la santé mentale des jeunes (FSMJ), lequel fournira des ressources et une aide financière aux communautés, aux organisations et aux parties prenantes de partout au pays qui offrent aux jeunes du soutien et des services en santé mentale. Ainsi, les organismes de santé communautaire pourront étoffer leur offre de soins de santé mentale pour les jeunes vivant au Canada et seront mieux à même de les orienter vers des réseaux plus vastes de soutien en santé mentale, lorsqu'ils en ont besoin.

Le FSMJ est un investissement qui présente une chance unique pour nos jeunes, au moment où ils en ont le plus besoin. Il est essentiel que le Fonds reflète fidèlement la voix des jeunes et qu'il soit conçu pour avoir la plus grande incidence possible. À cette fin, l'honorable Ya'ara Saks, ministre de la Santé mentale et des Dépendances et ministre associée de la Santé, a lancé aujourd'hui une consultation publique visant à aider l'orientation de l'élaboration du FSMJ.

Cette consultation en ligne, qui se déroulera du 24 juin au 31 juillet 2024, sollicitera la participation de personnes qui exprimeront leur point de vue et qui mettront à profit leur expertise concernant la mise en place du Fonds. La consultation s'adresse à toutes les Canadiennes et tous les Canadiens, notamment aux jeunes et à leurs familles, aux universitaires, ainsi qu'aux représentants des autres ordres de gouvernement, des organisations autochtones et des organisations communautaires qui proposent des services de santé mentale aux jeunes.

Les renseignements recueillis pendant cette consultation, combinés à ceux obtenus lors d'autres occasions de mobilisation avec les provinces et les territoires, les communautés autochtones, les organisations communautaires, les universitaires et les jeunes eux-mêmes, permettront de veiller à ce que cette nouvelle initiative réponde aux besoins complexes des jeunes en matière de santé mentale dans l'ensemble du pays.

« Il est primordial de soutenir la santé mentale et le mieux-être de nos générations futures. Lorsque les jeunes réussissent, le Canada prospère. C'est pourquoi nous voulons entendre directement les jeunes de tout le pays et ceux qui travaillent en première ligne en santé mentale. Par le biais de cette consultation publique en ligne, nous voulons savoir où se situent les besoins les plus importants en matière de santé mentale et comment le nouveau Fonds pour la santé mentale des jeunes peut être utilisé pour avoir une incidence maximale. »

L'honorable Ya'ara Saks

Ministre de la Santé mentale et des Dépendances et ministre associée de la Santé

La consultation en ligne pour orienter la conception du Fonds pour la santé mentale des jeunes se déroulera du 24 juin au 31 juillet 2024.

Par l'intermédiaire du Fonds d'innovation pour la promotion de la santé mentale, le gouvernement du Canada investira 46,3 millions de dollars de 2019 à 2029 pour promouvoir la santé mentale des enfants, des adolescents et des personnes qui s'occupent d'eux.

investira 46,3 millions de dollars de 2019 à 2029 pour promouvoir la santé mentale des enfants, des adolescents et des personnes qui s'occupent d'eux. Le gouvernement du Canada , dans le cadre de son plan Travailler ensemble pour améliorer les soins de santé pour les Canadiens, investira également près de 200 milliards de dollars sur 10 ans pour améliorer les services de santé offerts dans l'ensemble du pays. Par conséquent, les provinces et les territoires bénéficieront notamment d'un nouveau financement de 46,2 milliards de dollars. De cette somme, 25 milliards sont destinés à des accords bilatéraux sur mesure avec les provinces et les territoires pour soutenir les travaux dans des domaines prioritaires communs, notamment accroître l'accès aux services de soutien en matière de santé mentale et de consommation de substances.

, dans le cadre de son plan Travailler ensemble pour améliorer les soins de santé pour les Canadiens, investira également près de 200 milliards de dollars sur 10 ans pour améliorer les services de santé offerts dans l'ensemble du pays. Par conséquent, les provinces et les territoires bénéficieront notamment d'un nouveau financement de 46,2 milliards de dollars. De cette somme, 25 milliards sont destinés à des accords bilatéraux sur mesure avec les provinces et les territoires pour soutenir les travaux dans des domaines prioritaires communs, notamment accroître l'accès aux services de soutien en matière de santé mentale et de consommation de substances. Par l'entremise du Fonds pour la santé mentale des communautés noires, le gouvernement du Canada a investi 10 millions de dollars pour soutenir la santé mentale des personnes et des communautés noires, avec pour objectif de renforcer les connaissances, les capacités et les programmes adaptés à la culture qui traitent de la santé mentale et de ses déterminants pour les personnes de race noire du Canada .

a investi 10 millions de dollars pour soutenir la santé mentale des personnes et des communautés noires, avec pour objectif de renforcer les connaissances, les capacités et les programmes adaptés à la culture qui traitent de la santé mentale et de ses déterminants pour les personnes de race noire du . Par l'intermédiaire des Instituts de recherche en santé du Canada , le gouvernement du Canada a engagé 59 millions de dollars pour faire progresser l'initiative Réseau de réseaux - Services intégrés pour les jeunes (RR-SIJ) afin de renforcer et d'étendre les réseaux de services intégrés pour les jeunes dans l'ensemble du Canada . Cette initiative créera un système de santé apprenant relié par un réseau de réseaux provinciaux, territoriaux et autochtones, où les données de la recherche et les expériences vécues par les jeunes sont utilisées pour éclairer les processus, les politiques et les pratiques afin d'améliorer les services de santé mentale et de lutte contre les dépendances dans l'ensemble du pays.

