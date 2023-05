GATINEAU, QC, le 17 mai 2023 /CNW/ - Tout le monde a un important rôle à jouer dans la conservation de la biodiversité, dans la préservation et la restauration des habitats et dans la protection et le rétablissement des espèces en péril. C'est pourquoi le gouvernement du Canada mise sur de nouvelles façons de favoriser la mobilisation dans l'ensemble des secteurs et des gouvernements pour contribuer à la conservation de la nature.

Aujourd'hui, l'honorable Steven Guilbeault, ministre de l'Environnement et du Changement climatique, a lancé le projet pilote de la bourse de la conservation, une initiative scientifique novatrice qui vise la réalisation d'un plus grand nombre de travaux de conservation au Canada.

Des entreprises de partout au Canada songent à des façons de réduire leur empreinte carbone et d'améliorer les pratiques de durabilité environnementale, et le projet pilote de la bourse de la conservation leur offre l'occasion de contribuer volontairement à la conservation de la nature. Pour la première fois, la bourse de la conservation met en œuvre un processus de certification scientifique qui comporte une mesure normalisée des avantages pour la biodiversité découlant de projets de conservation. Les partenaires financiers recevront un certificat d'Environnement et Changement climatique Canada pour reconnaître leurs investissements dans la nature.

Voici les trois premiers projets financés dans le cadre de ce projet pilote :

Restauration du marais salé de la pointe Amherst , en Nouvelle -Écosse. Ce projet vise à transformer le paysage d'habitats non naturels et fortement modifiés en des zones humides côtières plus riches, respectant la dynamique naturelle du milieu. Ce projet est réalisé par Canards Illimités Canada et financé en partie par Irving Oil Ltd.

, en -Écosse. Ce projet vise à transformer le paysage d'habitats non naturels et fortement modifiés en des zones humides côtières plus riches, respectant la dynamique naturelle du milieu. Ce projet est réalisé par Canards Illimités et financé en partie par Irving Oil Ltd. Restauration du ruisseau MacKenzie , en Alberta . Ce projet de restauration à l'échelle du bassin versant, qui sera réalisé par Truite Illimitée Canada grâce au financement de Teck Resources Limited, vise à remédier à la dégradation de la santé du ruisseau dans des sites hautement prioritaires ainsi qu'à améliorer et à protéger les habitats de frai et de croissance de l'omble à tête plate et des populations de truites arc-en-ciel de la rivière Athabasca (en voie de disparition).

, en . Ce projet de restauration à l'échelle du bassin versant, qui sera réalisé par Truite Illimitée grâce au financement de Teck Resources Limited, vise à remédier à la dégradation de la santé du ruisseau dans des sites hautement prioritaires ainsi qu'à améliorer et à protéger les habitats de frai et de croissance de l'omble à tête plate et des populations de truites arc-en-ciel de la rivière (en voie de disparition). Agriculture de conservation de précision, au Manitoba et en Saskatchewan . Ce projet aidera les agriculteurs à œuvrer avantageusement pour la biodiversité, en favorisant notamment une pollinisation accrue, par la conversion de terres peu productives en zone de couverture végétale permanente. Il est réalisé par Canards Illimités Canada et financé par Nutrien et Aliments Maple Leaf.

Les organisations intéressées à participer à la bourse de la conservation sont invitées à visiter le site Canada.ca pour en savoir plus sur le processus de candidature.

Citations

« La nature profite à tous et nous pouvons tous contribuer à protéger la beauté naturelle du Canada. Le projet pilote de la bourse de la conservation est un mécanisme de financement novateur et mutuellement avantageux qui vise à accroître les efforts de conservation au Canada. Nous savons que les entreprises tentent de trouver des moyens significatifs de redonner à l'environnement, et les gouvernements doivent trouver des façons de partager la responsabilité de financer tous les projets nécessaires à l'atteinte de nos objectifs de conservation nationaux et internationaux. Ce projet pilote réunit des partenaires pour financer et mettre en œuvre des projets de conservation efficaces qui s'attaquent au problème fondamental de l'appauvrissement de la biodiversité. »

- L'honorable Steven Guilbeault, ministre de l'Environnement et du Changement climatique

« Canards Illimités Canada est fier de participer aux premiers projets réalisés dans le cadre du projet pilote de la bourse de la conservation, avec ses précieux partenaires Irving Oil, Nutrien et Aliments Maple Leaf. Ces partenariats, qui mettent à profit des investissements publics et privés, témoignent du leadership commun et des mesures nécessaires pour intensifier les efforts de conservation dans l'ensemble du pays. La restauration du marais salé de la pointe Amherst profitera considérablement aux espèces en péril en permettant à diverses espèces sauvages de prospérer dans ce riche habitat côtier. Parallèlement, le travail mené avec des agriculteurs canadiens pour mettre en œuvre des pratiques agricoles régénératrices augmentera la rentabilité et accroîtra l'habitat des pollinisateurs et la biodiversité dans l'ensemble des Prairies. La bourse de la conservation est un exemple d'approche pansociétale dont nous avons besoin pour parvenir à restaurer la nature dans l'ensemble du pays. »

- Michael Nadler, chef de la direction, Canards Illimités Canada

« Irving Oil travaille en partenariat avec Canards Illimités Canada depuis plus de 60 ans, et nous sommes fiers du travail que nous avons accompli ensemble pour contribuer à la conservation des zones humides du Canada atlantique et de la faune qui y vit. Nous sommes tout aussi fiers de voir cet important travail reconnu alors que nous collaborons pour atteindre des résultats qui favorisent la durabilité et qui se traduisent par des avantages mesurables pour l'environnement, contribuent à la richesse de la biodiversité dans nos régions et aident à réduire les émissions de gaz à effet de serre au Canada. »

- Ian Whitcomb, président, Irving Oil

« Aliments Maple Leaf est fière de participer à l'un des premiers projets retenus dans le cadre du projet pilote de la bourse de la conservation. Grâce à notre soutien financier, Canards Illimités Canada et Nutrien travailleront avec des agriculteurs de notre réseau de fournisseurs en Saskatchewan et au Manitoba afin de mesurer et de quantifier les avantages pour la biodiversité découlant de la mise en œuvre de pratiques agricoles régénératrices sur des terres peu productives avoisinant leurs fermes. Il s'agit d'une étape importante et novatrice qui permettra de décupler les efforts de conservation au Canada et qui est clairement en harmonie avec les objectifs d'Aliments Maple Leaf en matière de durabilité. »

- Randy Huffman, chef de la salubrité des aliments et de la durabilité, Aliments Maple Leaf

« La biodiversité et les ressources en eau sont essentielles à l'agriculture durable. C'est pourquoi Nutrien est fière de participer à des efforts de conservation menés directement avec des producteurs ainsi qu'avec des partenaires de l'industrie de l'alimentation et de l'agriculture afin de soutenir des activités agricoles productives et de restaurer des cultures fourragères sur des terres peu productives pour générer des résultats positifs à l'échelle locale. »

- Tim Faveri, vice-président de la durabilité et des relations avec les partenaires, Nutrien

« Truite Illimitée Canada travaille depuis longtemps avec des partenaires à la conservation, à la protection et à la restauration d'écosystèmes d'eau douce au Canada. Le soutien de Teck Resources Limited nous permettra de réaliser d'importants travaux de remise en valeur du ruisseau MacKenzie pour protéger l'omble à tête plate et les populations de truites arc-en-ciel de la rivière Athabasca, ainsi que leurs habitats. Le projet pilote de la bourse de la conservation est un mécanisme novateur qui permet l'établissement de partenariats efficaces entre l'industrie, le gouvernement et des organismes sans but lucratif afin de relever les défis liés aux habitats et à la biodiversité dans l'ensemble du Canada. »

- Lesley Peterson, directrice de la conservation, Truite Illimitée Canada

« Soutenir la conservation et la restauration de la nature au Canada est un élément clé de notre travail visant à accroître l'approvisionnement de minéraux critiques canadiens dont le monde a besoin pour la décarbonation, tout en aidant à résoudre le problème mondial de la perte de milieux naturels. »

- Jonathan Price, président-directeur général, Teck Resources Limited

Faits en bref

Le projet pilote de la bourse de la conservation est d'une durée de trois ans et est financé par l'entremise de l'initiative du Patrimoine naturel bonifié du budget de 2021.

Le projet pilote de la bourse de la conservation est la toute première application d'un processus de certification scientifique appuyé par le gouvernement qui utilise une mesure normalisée des avantages sur le plan de la biodiversité des projets de conservation.

Le projet pilote est élaboré et mis en œuvre en collaboration avec des associations industrielles, des organismes de conservation, les provinces et territoires intéressés, des experts, des dirigeants autochtones et d'autres ministères et organismes fédéraux. Un groupe de travail externe se réunit tous les trimestres pour fournir des commentaires et des conseils.

Environnement et Changement climatique Canada a l'intention d'évaluer jusqu'à cinq projets dans le cadre du projet pilote de la bourse de la conservation et, avec l'appui d'un groupe de travail externe, continue de chercher des projets potentiels et des partenaires financiers pour participer à l'initiative.

a l'intention d'évaluer jusqu'à cinq projets dans le cadre du projet pilote de la bourse de la conservation et, avec l'appui d'un groupe de travail externe, continue de chercher des projets potentiels et des partenaires financiers pour participer à l'initiative. Les projets entrepris dans le cadre du projet pilote de la bourse de la conservation aideront le Canada à progresser dans la réalisation de ses engagements visant à freiner la perte de milieux naturels et à renverser la tendance d'ici 2030, au pays, dans une perspective de rétablissement complet de la nature d'ici 2050.

Liens connexes

Page Twitter d'Environnement et Changement climatique Canada

Page Facebook d'Environnement et Changement climatique Canada

SOURCE Environnement et Changement climatique Canada

Renseignements: Kaitlin Power, Attachée de presse, Cabinet du ministre de l'Environnement et du Changement climatique, 819-230-1557, [email protected] ; Relations avec les médias, Environnement et Changement climatique Canada, 819-938-3338 ou 1-844-836-7799 (sans frais), [email protected]