Le programme Lytton Homeowner Resilient Rebuild de six millions de dollars fournit des subventions complémentaires pour la conception et la construction de maisons résistantes au feu et de maisons à consommation énergétique nette zéro.

LYTTON, BC, le 31 mai 2023 /CNW/ - Le 30 juin 2021, l'incendie de Lytton Creek a détruit le village de Lytton et ses environs, causant des pertes tragiques en vies humaines et forçant les habitants à fuir leur chère collectivité. Dans les premiers jours des interventions d'urgence, le gouvernement du Canada était présent pour aider à faire sortir les gens et à faire parvenir l'équipement nécessaire pour sauver des vies. Aujourd'hui, alors que le Village commence à évaluer les demandes de permis de construire, le gouvernement du Canada est à nouveau prêt à apporter son aide.

Le gouvernement du Canada lance un programme pour aider les propriétaires de Lytton à reconstruire des maisons solides (Groupe CNW/Pacific Economic Development Canada)

L'honorable Harjit S. Sajjan, ministre du Développement international et ministre responsable de l'Agence de développement économique du Pacifique Canada (PacifiCan), a annoncé aujourd'hui l'ouverture du processus de réception des demandes du programme Lytton Homeowner Resilient Rebuild. Dans le cadre de ce programme de 6 millions de dollars, PacifiCan accordera des subventions complémentaires aux propriétaires éligibles de Lytton qui souhaitent reconstruire leur maison en respectant les normes de résistance au feu ou de résistance au feu et de consommation nette zéro.

Cet investissement aidera la collectivité de Lytton à se reconstruire plus forte et plus résiliente. Les constructions résistantes au feu empêchent d'endommager les maisons et les biens, et font gagner un temps précieux pour l'évacuation en cas d'incendie. Les maisons à consommation nette zéro sont très efficaces sur le plan énergétique et produisent autant d'énergie qu'elles en consomment. Elles réduisent également de manière significative les coûts de chauffage et de climatisation pour les propriétaires et améliorent la qualité de l'air intérieur.

Tous les propriétaires éligibles au programme peuvent recevoir une subvention de 10 000 dollars pour la reconstruction de leur maison afin qu'elle soit résistante aux incendies. Les subventions pour la reconstruction selon les normes nettes zéro varieront en fonction de la taille de la maison, mais une maison de 1 100 pieds carrés résistante au feu et aux normes nettes zéro pourrait recevoir une subvention d'environ 84 000 dollars de PacifiCan.

Pour répondre aux besoins de la population locale, le ministre Sajjan a annoncé que le programme serait ouvert aux propriétaires qui détenaient une assurance habitation au moment de l'incendie, ainsi qu'à ceux qui n'en avaient pas. Le programme est ouvert aux personnes qui ont perdu leur maison dans le Village de Lytton et dans un rayon de 15 kilomètres autour des limites du Village.

PacifiCan est l'un des partenaires qui soutiennent le rétablissement de Lytton, aux côtés des ministères provinciaux, d'autres ministères fédéraux, du Village de Lytton, des communautés autochtones et des dirigeants de la région. PacifiCan travaille également en partenariat avec le programme de labellisation « Net Zero Home » de the Canadian Home Builders' Association (l'Association canadienne des constructeurs d'habitations). La Canadian Home Builders' Association aidera à mettre en relation les demandeurs potentiels avec des constructeurs locaux certifiés « Net Zero » afin de les guider dans le processus de construction.

En mettant l'accent sur une meilleure reconstruction, le gouvernement du Canada contribue à protéger les collectivités contre les catastrophes climatiques, aujourd'hui et demain.

Les demandes pour le programme Lytton Homeowner Resilient Rebuild sont maintenant acceptées. Pour de plus amples renseignements visitez le site Web de PacifiCan à Programmes de Lytton-PacifiCan. Les demandeurs potentiels sont invités à communiquer avec l'équipe de PacifiCan à l'adresse [email protected] pour une consultation individuelle afin de discuter de leurs plans de reconstruction et de recevoir un formulaire de demande.

« Le gouvernement du Canada admet que la voie du rétablissement de Lytton a été semée d'embûches et que la dévastation causée par l'incendie de forêt de 2021 se fait encore sentir quotidiennement. Les habitants de Lytton se préparent à reconstruire, et PacifiCan est là pour les aider. Nous travaillons en étroite collaboration avec de nombreux partenaires pour faire en sorte que le programme Homeowner (programme des propriétaires d'habitations) soit aussi accessible que possible et qu'il joue un rôle significatif dans la reconstruction de Lytton. Ce programme aidera Lytton à créer une collectivité plus forte et plus résiliente, aujourd'hui et pour les générations futures. »

- L'honorable Harjit S. Sajjan, ministre du Développement international et ministre responsable de l'Agence de développement économique du Pacifique Canada

En juin 2022, le ministre Sajjan a annoncé un financement de 13,2 millions de dollars de PacifiCan pour la mise en œuvre de deux programmes de rétablissement de Lytton : 6 millions de dollars pour le programme Lytton Homeowner Resilient Rebuild et 7,2 millions de dollars pour le programme Lytton Business Restart Program.

: 6 millions de dollars pour le programme Lytton Homeowner Resilient Rebuild et 7,2 millions de dollars pour le programme Lytton Business Restart Program. Les candidats admissibles au programme Homeowner sont les propriétaires d'une résidence située dans le Village de Lytton ou dans un rayon de 15 km du Village, qui a été entièrement détruite par l'incendie de forêt de Lytton Creek le 30 juin 2021, et qui prévoient de construire une maison résiliente au feu ou une maison à consommation nette zéro ou en préparation pour la consommation nette zéro et qui deviendra leur résidence principale.

ou dans un rayon de 15 km du Village, qui a été entièrement détruite par l'incendie de forêt de Lytton Creek le 30 juin qui prévoient de construire une maison résiliente au feu ou une maison à consommation nette zéro ou en préparation pour la consommation nette zéro et qui deviendra leur résidence principale. Construire une maison résistante au feu signifie prendre des mesures de protection et de préparation contre les incendies de forêt, notamment en utilisant des matériaux de construction résistants au feu, tels que des toits et des revêtements métalliques ainsi que des caractéristiques de conception tels que des gouttières fermées et des avant-toits.

Les maisons résistantes au feu et les maisons à consommation nette zéro présentent de nombreux avantages : elles sont plus sûres, plus confortables, elles permettent d'économiser de l'énergie et des frais de chauffage, et elles augmentent la valeur de la maison. Les maisons qui répondent aux normes nettes zéro sont jusqu'à 80 % plus économes en énergie que les maisons ordinaires.

Des renseignements supplémentaires sur les normes nettes zéro et leurs avantages sont disponibles sur le site Web de la Canadian Home Builders' Association (CHBA), (l'Association canadienne des constructeurs d'habitations), à l'adresse suivante : https://www.chba.ca/CHBA/BuyingNew/Net-Zero-Homes.aspx (en anglais seulement).

PacifiCan a collaboré avec le laboratoire CanmetÉNERGIE d' Ottawa de Ressources naturelles Canada et avec des constructeurs locaux pour réaliser une modélisation détaillée des coûts de construction selon les normes de résistance au feu et les normes nettes zéro à Lytton , afin de déterminer les montants des subventions.

de Ressources naturelles Canada et avec des constructeurs locaux pour réaliser une modélisation détaillée des coûts de construction selon les normes de résistance au feu et les normes nettes zéro à , afin de déterminer les montants des subventions. Le programme Lytton Business Restart aidera les petites et moyennes entreprises à se réinstaller dans la collectivité. Ce financement comprendra un soutien aux entreprises autochtones et à celles exploitées par des femmes, des jeunes et d'autres groupes sous-représentés. Ce programme sera lancé à l'été 2023.

PacifiCan est l'agence fédérale de développement économique dédiée aux Britanno-Colombiens.

