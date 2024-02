GATINEAU, QC, le 2 févr. 2024 /CNW/ - Pour que le Canada de demain puisse jouir d'un environnement sain et d'une économie forte, le gouvernement travaille de concert avec la population canadienne pour réduire drastiquement les émissions de gaz à effet de serre (GES) et lutter contre les changements climatiques. Chaque geste individuel compte pour atteindre la carboneutralité d'ici 2050, l'objectif à long terme du Canada que partagent de plus en plus de provinces, de territoires, d'entreprises et d'autres acteurs.

Aujourd'hui, Environnement et Changement climatique Canada lance un processus de consultation publique pour connaître l'opinion des Canadiens et des peuples autochtones, qui seront prises en compte afin de fixer la cible nationale de réduction des émissions de GES pour 2035. Cet exercice découle d'une exigence de la Loi canadienne sur la responsabilité en matière de carboneutralité et des obligations internationales du Canada en vertu de l'Accord de Paris.

Le Canada ne cesse de progresser dans la réduction de ses émissions et dans l'édification d'une économie plus forte. En 2015, le pays suivait une tendance l'amenant à dépasser les niveaux d'émissions de gaz à effet de serre de 2005. Aujourd'hui, grâce au Plan de réduction des émissions pour 2030 : Un air pur, et une économie forte et à tous les plans l'ayant précédé, nous devrions dépasser l'objectif intermédiaire de 20 p. 100 de réduction par rapport aux niveaux de 2005 d'ici 2026. Nous sommes également en bonne voie d'atteindre nos objectifs pour 2030, puisque bon nombre des piliers indispensables à la carboneutralité ont déjà été mis en place dans tous les secteurs de l'économie.

Publié en décembre 2023, le Rapport d'étape 2023 sur le plan de réduction des émissions pour 2030 illustre que notre plan de lutte contre les changements climatiques fonctionne et que la courbe des émissions s'aplanit. En plus du gouvernement fédéral, d'autres partenaires, acteurs, provinces, territoires et municipalités partout au Canada contribuent également à réduire les émissions. Fixer la cible pour 2035 permettra d'appuyer les possibilités économiques qui mènent le Canada vers la carboneutralité d'ici 2050, par exemple l'électrification, l'efficacité énergétique et la réduction des déchets.

Pour éclairer le travail que devra mener le gouvernement afin de fixer la cible pour 2035, l'honorable Steven Guilbeault, ministre de l'Environnement et du Changement climatique, invite l'ensemble des Canadiens intéressés à partager leurs points de vue sur la plateforme virtuelle de participation citoyenne Parlons cibles : L'avenir climatique du Canada, qui est accessible jusqu'au 28 mars 2024, à 11 h 59 (HAP). Les commentaires recueillis dans le cadre de cette consultation font partie des nombreux aspects que nous devons considérer pour déterminer la cible de 2035.

Le Canada fera en sorte que la prochaine décennie de lutte contre les changements climatiques nous mène vers un avenir plus durable, mais il ne peut y arriver seul. Nous avons besoin que tout un chacun s'investisse dans cette lutte avec nous.

Citations

« Les Canadiens veulent que leurs enfants et leurs petits-enfants puissent respirer de l'air pur et avoir un emploi bien rémunéré à l'avenir. Grâce aux efforts de millions de Canadiens d'un océan à l'autre, nous avons réussi à réduire la pollution et à bien nous positionner pour atteindre nos objectifs en matière de lutte contre les changements climatiques. Nous avons réalisé des progrès colossaux, mais nous sommes aussi conscients que nous devrons mettre les bouchées doubles. Comme nous le rappelle l'intensification des feux de forêt, des sécheresses et des vagues de chaleur, notre avenir dépend des mesures que nous prenons aujourd'hui. J'ai bien hâte de travailler à vos côtés et de recevoir votre rétroaction afin d'établir notre objectif canadien de réduction des émissions pour 2035, et de bâtir ensemble un avenir durable pour l'ensemble du Canada. »

- L'honorable Steven Guilbeault, ministre de l'Environnement et du Changement climatique

Faits en bref

Au titre de l'Accord de Paris , qui découle de la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques (CCNUCC), les pays ont convenu de renforcer collectivement la réponse mondiale aux changements climatiques, de sorte que le réchauffement planétaire moyen soit bien en-dessous de 2 °C, et de tout mettre en œuvre pour limiter la hausse à 1,5 °C.

, qui découle de la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques (CCNUCC), les pays ont convenu de renforcer collectivement la réponse mondiale aux changements climatiques, de sorte que le réchauffement planétaire moyen soit bien en-dessous de 2 °C, et de tout mettre en œuvre pour limiter la hausse à 1,5 °C. Tous les pays signataires de l'Accord de Paris doivent présenter, dans le cadre de la CCNUCC, leurs objectifs en matière de réduction des émissions de GES (c'est-à-dire leurs contributions déterminées à l'échelle nationale).

doivent présenter, dans le cadre de la CCNUCC, leurs objectifs en matière de réduction des émissions de GES (c'est-à-dire leurs contributions déterminées à l'échelle nationale). La contribution déterminée à l'échelle nationale du Canada pour 2030, établie dans le cadre de l'Accord de Paris , a été mise à jour en 2021 pour refléter notre cible revue à la hausse, à savoir 40 à 45 p. 100 sous les niveaux de 2005.

, a été mise à jour en 2021 pour refléter notre cible revue à la hausse, à savoir 40 à 45 p. 100 sous les niveaux de 2005. La cible de réduction des émissions de 2035 est en fait la prochaine contribution déterminée à l'échelle nationale du Canada.

La Loi canadienne sur la responsabilité en matière de carboneutralité vient consacrer les cibles canadiennes de lutte contre les changements climatiques. Elle fait en sorte que le gouvernement doive déterminer, à différentes étapes de son cheminement vers la carboneutralité d'ici 2050, des cibles et des plans pour les atteindre.

vient consacrer les cibles canadiennes de lutte contre les changements climatiques. Elle fait en sorte que le gouvernement doive déterminer, à différentes étapes de son cheminement vers la carboneutralité d'ici 2050, des cibles et des plans pour les atteindre. Ainsi, au titre de la Loi, le gouvernement doit fixer une cible de réduction des émissions pour 2035 d'ici le 1 er décembre 2024.

décembre 2024. L'objectif de 2035 n'est nulle autre que l'un des jalons de l'approche transparente et responsable adoptée par le Canada pour tracer la voie vers la carboneutralité d'ici 2050. La Loi prévoit que tous les cinq ans entre 2030 et 2050, le pays doit se doter de cibles de plus en plus ambitieuses pour garder le cap sur l'objectif de carboneutralité.

