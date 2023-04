OTTAWA, ON, le 27 avril 2023 /CNW/ - Aujourd'hui, l'honorable Ahmed Hussen, ministre du Logement et de la Diversité et de l'Inclusion, l'honorable Lawrence MacAulay, ministre des Anciens Combattants et ministre associé de la Défense nationale, et Yasir Naqvi, député d'Ottawa-Centre, ont annoncé l'octroi d'une aide financière de 79,1 millions de dollars au nouveau Programme de lutte contre l'itinérance chez les vétérans.

Ce programme fournira du soutien en matière de logement et des services aux vétérans qui sont sans-abri ou qui risquent de l'être. Le gouvernement du Canada s'est engagé à mettre fin à l'itinérance chronique chez les vétérans, et ce nouveau programme constitue une étape importante pour atteindre cet objectif.

Le Programme de lutte contre l'itinérance chez les vétérans fait partie de la Stratégie nationale sur le logement, un ensemble d'initiatives fédérales en matière de logement visant à améliorer l'accès à des logements abordables et sûrs pour tous les Canadiens. Dans le cadre de son volet Services et soutien, le programme fournira 72,9 millions de dollars pour des suppléments au loyer et des services complets, entre autre du counseling et le traitement de la toxicomanie. Le volet Renforcement des capacités fournira 6,2 millions de dollars additionnels pour soutenir la recherche sur l'itinérance chez les anciens combattants et le renforcement des capacités.

Les bénéficiaires admissibles, y compris les organismes au service des vétérans, peuvent présenter une demande pour l'un ou l'autre des volets de financement, ou pour les deux, par l'entremise d'un portail en ligne sur le site Web d'Infrastructure Canada. Le portail sera ouvert pendant 8 semaines, à partir du 28 avril 2023; il devrait fermer le 23 juin 2023.

Citations

« Les vétérans canadiens ont servi et se sont sacrifiés au nom de notre pays, et nous leur devons notre soutien. Dans de nombreux cas, il peut être difficile pour eux d'obtenir et de conserver un logement, en raison de handicaps de longue date liés au service ou de problèmes de santé mentale et de toxicomanie. Le Programme de lutte contre l'itinérance chez les vétérans fournira un soutien exhaustif - sous la forme de suppléments au loyer et de services d'aide complets, aux vétérans qui sont sans-abri ou qui risquent de l'être - afin de répondre à leurs besoins spécifiques. Tout en continuant de travailler avec nos partenaires pour mettre fin à l'itinérance chronique, nous restons fermement déterminés à faire en sorte qu'aucun vétéran ne se retrouve à nouveau sans-abri. »

L'honorable Ahmed Hussen , ministre du Logement et de la Diversité et de l'Inclusion

« Les vétérans et leurs familles méritent d'avoir un logement sûr et abordable où ils peuvent se sentir chez eux. La collaboration avec des groupes locaux comme Ottawa Inner City Ministries et Homes for Heroes a permis de faire beaucoup pour soutenir les vétérans, mais un vétéran sans-abri, c'est déjà trop. Le nouveau Programme de lutte contre l'itinérance chez les vétérans contribuera grandement à poursuivre ce travail et à mettre fin à l'itinérance chronique chez les vétérans. »

L'honorable Lawrence MacAulay , ministre des Anciens Combattants et ministre associé de la Défense nationale

« L'annonce faite aujourd'hui par le gouvernement du Canada au sujet du nouveau Programme de lutte contre l'itinérance chez les vétérans est très bien accueillie par le programme Innercity Veterans Outreach and Support. En tant que l'une des nombreuses organisations d'aide aux vétérans au Canada qui offrent du soutien aux vétérans sans-abri, nous savons, de par notre travail, que les vétérans sans-abri ont besoin de notre soutien continu pour trouver un logement stable. Grâce à ce nouveau programme, les vétérans et les organisations qui aident les vétérans pourront désormais obtenir l'aide financière nécessaire pour trouver les logements dont ils ont besoin. »

Lieutenant-général Walter Semianiw (à la retraite)

Programme Innercity Veterans Outreach and Support

Faits en bref

Le gouvernement du Canada a annoncé dans le budget de 2021 un montant de 45 millions de dollars pour un programme pilote visant à réduire l'itinérance chez les vétérans. Pour garantir la mise en place d'un soutien à plus long terme, on a prévu dans le budget de 2022 un financement de 62,2 millions de dollars (y compris pour le fonctionnement et l'entretien du programme) sur trois ans pour qu'Infrastructure Canada, avec le soutien d'Anciens Combattants Canada, lance un nouveau programme pour les vétérans sans-abri. Dans l'ensemble, ces deux décisions budgétaires se traduisent par un total d'environ 107 millions de dollars sur cinq ans à partir de 2022-2023.

a annoncé dans le budget de 2021 un montant de 45 millions de dollars pour un programme pilote visant à réduire l'itinérance chez les vétérans. Pour garantir la mise en place d'un soutien à plus long terme, on a prévu dans le budget de 2022 un financement de 62,2 millions de dollars (y compris pour le fonctionnement et l'entretien du programme) sur trois ans pour qu'Infrastructure Canada, avec le soutien d'Anciens Combattants Canada, lance un nouveau programme pour les vétérans sans-abri. Dans l'ensemble, ces deux décisions budgétaires se traduisent par un total d'environ 107 millions de dollars sur cinq ans à partir de 2022-2023. Renseignements au sujet des deux volets de financement :

volet Services et soutien - 72,9 millions de dollars (suppléments pour le loyer et services complets, entre autres counseling et traitement de la toxicomanie);



volet Renforcement des capacités - 6,2 millions de dollars (recherche et amélioration de la collecte de données; renforcement des capacités des organisations pour ce qui est d'offrir des programmes adaptés).

Le Programme de lutte contre l'itinérance chez les vétérans vise à aider les vétérans qui risquent de devenir sans-abri ou qui le sont déjà à obtenir et à conserver un logement, ainsi qu'à régler des problèmes sous-jacents. Bien que certains clients puissent avoir besoin d'un accès continu à des suppléments au loyer et à des services complémentaires, on s'attend à ce que, grâce à un soutien adéquat, bon nombre d'entre eux deviennent autonomes au fil du temps.

Selon le recensement de 2021, on estime à 461 240 le nombre de vétérans canadiens. On estime à plus de 2 600 le nombre de vétérans sans-abri.

Infrastructure Canada et Anciens Combattants Canada travailleront en partenariat pour mettre en œuvre le programme, dont les premiers projets seront annoncés à l'automne 2023.

et Anciens Combattants Canada travailleront en partenariat pour mettre en œuvre le programme, dont les premiers projets seront annoncés à l'automne 2023. La Stratégie nationale sur le logement (SNL) du Canada est un plan de plus de 82 milliards de dollars sur 10 ans qui permettra d'offrir un chez-soi à davantage de Canadiens.

du est un plan de plus de 82 milliards de dollars sur 10 ans qui permettra d'offrir un chez-soi à davantage de Canadiens. La SNL repose sur de solides partenariats entre les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux, ainsi que sur la collaboration continue avec d'autres intervenants, y compris les municipalités, les administrations et les organisations autochtones, ainsi que les secteurs du logement social et privé. Cela comprend des consultations avec des Canadiens de tous horizons et avec des personnes ayant une expérience vécue des besoins en matière de logement.

Produits connexes

Document d'information : Le gouvernement du Canada lance le Programme de lutte contre l'itinérance chez les vétérans

Liens connexes

Suivez-nous sur Twitter, Facebook, Instagram et LinkedIn

Site Web : Infrastructure Canada

SOURCE Infrastructure Canada

Renseignements: (médias uniquement), veuillez vous adresser à : Mahreen Dasoo, Directrice des Communications, Cabinet du ministre du Logement et de la Diversité et de l'Inclusion, [email protected] ; Erika Lashbrook Knutson, Attachée de presse, Cabinet du ministre des Anciens Combattants, [email protected] ; Relations avec les médias : Infrastructure Canada, 613-960-9251, Sans frais : 1-877-250-7154, Courriel : [email protected]