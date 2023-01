HAMILTON, ON, le 26 janv. 2023 /CNW/ - Il est essentiel de réduire la pollution attribuable au secteur des transports pour atteindre nos objectifs climatiques tout en créant de bons emplois et en faisant baisser les factures d'énergie des Canadiens. C'est pourquoi notre gouvernement fait en sorte qu'il soit plus facile pour les conducteurs canadiens d'acheter, de recharger et d'utiliser des véhicules électriques (VE) dans toutes les régions du pays.

Aujourd'hui, le ministre des Ressources naturelles, l'honorable Jonathan Wilkinson, a annoncé que dès maintenant - et jusqu'à la fin de 2024 - le gouvernement du Canada accepterait les candidatures d'organismes sans but lucratif, d'institutions publiques et d'organismes municipaux et provinciaux pour la distribution des fonds du Programme d'infrastructure pour les véhicules à émission zéro (PIVEZ). C'est un autre des gestes posés par le gouvernement pour rendre les infrastructures de recharge plus accessibles aux électromobilistes canadiens et soutenir l'installation de plus de 84 500 bornes là où les gens habitent, travaillent et se divertissent.

Par ce processus de mise en candidatures ouvert, nous cherchons à recruter des organismes sans but lucratif, des institutions publiques et des organismes municipaux et provinciaux pour redistribuer jusqu'à 5 millions de dollars du PIVEZ aux fins de l'aménagement d'infrastructures locales pour VE, y compris des bornes de recharge. Ces organisations auront pour mandat de redistribuer les fonds à des partenaires locaux en octroyant un maximum de 100 000 $ par projet pour l'installation de bornes de recharge de VE dans les lieux publics, les rues, les stationnements d'immeubles résidentiels à logements multiples, les lieux de travail ou pour les parcs de véhicules routiers.

Pour faciliter l'accès à l'information, nous avons mis en ligne une nouvelle page d'accueil du financement d'infrastructures pour VEZ qui aidera les entreprises et organisations canadiennes à repérer les programmes de financement répondant le mieux aux besoins de leurs projets d'infrastructures. Cet outil a été produit par Ressources naturelles Canada en collaboration avec Infrastructure Canada et la Banque de l'infrastructure du Canada (BIC).

La semaine dernière, le premier ministre Trudeau a souligné que le Canada montrait la voie dans toute la chaîne d'approvisionnement des VEZ, que ce soit pour la fabrication de batteries, la construction de véhicules ou le déploiement d'infrastructures de recharge. Depuis 2016, le gouvernement du Canada a investi plus d'un milliard de dollars pour rendre les VEZ plus abordables et les infrastructures de recharge plus accessibles à ses citoyens. Il a approuvé des crédits pour soutenir l'installation de plus de 34 500 bornes de recharge jusqu'à présent.

Le budget de 2022 prévoyait 400 millions de dollars supplémentaires pour RNCan et 500 millions de dollars en financement par le biais de la BIC, ce qui contribuera à faire progresser le déploiement de 50 000 nouvelles bornes de recharge pour VE d'ici 2027. Le budget de 2022 annonçait aussi un financement de 1,7 milliard de dollars pour prolonger le programme Incitatifs pour l'achat de véhicules à émission zéro (VEZ) jusqu'en mars 2025 et y rendre admissibles un plus grand nombre de types de véhicules, y compris plus de modèles de fourgonnettes, de camions et de véhicules utilitaires sport.

Et, à l'instar de tout autre investissement dans des secteurs comme les technologies propres ou la protection de la nature, les progrès accomplis aujourd'hui aident le Canada à réaliser ses objectifs ambitieux de lutte contre les changements climatiques, porteurs d'un avenir plus propre, plus sain et plus abordable pour tous les Canadiens.

« Nous rendons les véhicules électriques plus abordables et les infrastructures de recharge plus accessibles dans les lieux de résidence, de travail et de loisirs des Canadiens. Investir dans l'installation de bornes de recharge permettra à plus de Canadiens de s'engager sur la voie d'un avenir carboneutre et nous aidera à atteindre nos objectifs climatiques. Je suis ravi d'annoncer le lancement d'un appel de propositions visant l'aménagement d'autres infrastructures pour véhicules zéro émission au Canada. »

L'honorable Jonathan Wilkinson

Ministres des Ressources naturelles

Les transports comptent pour environ le quart des émissions totales de gaz à effet de serre au Canada .

. Grâce aux fonds investis jusqu'à maintenant par le PIVEZ et par l' Initiative pour le déploiement d'infrastructures pour les véhicules électriques et les carburants de remplacement, plus de 34 500 bornes seront installées d'un océan à l'autre.

plus de 34 500 bornes seront installées d'un océan à l'autre. Le budget 2022 a octroyé 400 millions de dollars additionnels au PIVEZ de Ressources naturelles Canada , et la Banque de l'infrastructure du Canada investira 500 millions de dollars dans le déploiement de 50 000 nouvelles bornes de recharge d'ici 2027.

, et la Banque de l'infrastructure du investira 500 millions de dollars dans le déploiement de 50 000 nouvelles bornes de recharge d'ici 2027. Le Canada compte actuellement près de 20 000 bornes de recharge accessibles au public dans 8 249 stations de recharge partout au pays.

À ce jour, plus de 150 000 particuliers et entreprises au Canada ont profité de la remise offerte par le gouvernement fédéral à l'achat d'un VEZ.

