GATINEAU, QC, le 29 sept. 2023 /CNW/ - Lorsque des aliments et d'autres déchets organiques sont éliminés dans des sites d'enfouissement, ils produisent du méthane, un puissant gaz à effet de serre. Les sites d'enfouissement de déchets solides municipaux sont à l'origine de près du quart des émissions de méthane du Canada, en raison de la décomposition des déchets biodégradables. La réduction des émissions de méthane, toutes sources confondues, y compris les sites d'enfouissement, est l'un des moyens les plus rapides et les plus rentables de lutter contre les changements climatiques.

Aujourd'hui, l'honorable Steven Guilbeault, ministre de l'Environnement et du Changement climatique, a annoncé le lancement du fonds de recherche et de renforcement des capacités pour la prévention et le détournement des déchets alimentaires. Ce fonds de 570 000 $ soutiendra les initiatives de recherche et de renforcement de la capacité menées par les administrations locales afin de prévenir les déchets alimentaires et de les détourner des sites d'enfouissement. La réduction des pertes et du gaspillage alimentaires permet également d'éviter que l'énergie, l'eau et les sols utilisés pour la production alimentaire soient gaspillés.

Les administrations municipales et locales et les gouvernements autochtones sont les mieux placés pour prévenir les déchets alimentaires et les détourner des sites d'enfouissement au sein de leurs collectivités. Ce fonds vise à favoriser les partenariats de collaboration, à faire connaître les pratiques exemplaires et à renforcer les initiatives liées aux politiques et aux programmes de gestion des déchets alimentaires partout au Canada. Les personnes qui souhaitent demander du financement peuvent présenter leur proposition de projet d'ici le lundi 30 octobre 2023, à 15 h 59 (HAE). Les projets admissibles doivent être terminés avant le 31 mars 2024.

Ces projets devraient contribuer à réduire la quantité de matières organiques envoyées dans les sites d'enfouissement. Ils contribueront également à l'atteinte des objectifs nationaux globaux de réduction des déchets de 30 p. 100 d'ici 2030 et de 50 p. 100 d'ici 2040 et aideront à réduire les émissions de gaz à effet de serre des sites d'enfouissement à long terme.

« Le méthane produit dans les sites d'enfouissement aujourd'hui provient des déchets organiques qui y ont été éliminés pendant des décennies. Conformément à l'esprit de la Journée internationale de sensibilisation aux pertes et gaspillages de nourriture que nous célébrons aujourd'hui, nous prenons des mesures pour aider à prévenir et à réacheminer les déchets organiques, puisqu'il s'agit du moyen le plus efficace de réduire les émissions de méthane des sites d'enfouissement. Le fait de garder les déchets organiques hors des sites d'enfouissement appuiera les objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre du Canada à l'échelle mondiale et nationale. »

- L'honorable Steven Guilbeault, ministre de l'Environnement et du Changement climatique

« La réduction des pertes et du gaspillage alimentaires rendra nos systèmes alimentaires plus résistants, aidera les gens à étirer leur budget alimentaire des ménages et réduira les émissions de méthane. Le volet Prévention et détournement des déchets alimentaires : Fonds pour la recherche et le renforcement des capacités permettra de continuer à réduire et à détourner les déchets alimentaires des sites d'enfouissement, tout en renforçant les systèmes alimentaires afin qu'ils restent durables pour les générations à venir. »

- L'honorable Lawrence MacAulay, ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire

Le méthane est un puissant gaz à effet de serre et un polluant climatique qui est responsable de 30 p. 100 du réchauffement mondial observé jusqu'à présent, et les taux mondiaux de méthane atmosphérique continuent d'augmenter.

Le Canada appuie une hausse de l'ambition mondiale à l'égard de la lutte contre les changements climatiques dans le cadre de l'engagement mondial sur le méthane. L'élan mondial visant à réduire les émissions de méthane prend de l'ampleur, alors que l'engagement a été signé par plus de 150 pays. Les pays signataires s'engagent à atteindre un objectif collectif de réduction des émissions de méthane provenant des activités humaines d'au moins 30 p. 100 par rapport aux niveaux de 2020 d'ici 2030.

L'ambitieux plan du Canada pour réduire les émissions de méthane est présenté dans la stratégie nationale sur le méthane. Ce document concrétise la promesse faite par le Canada au titre de l'engagement mondial sur le méthane de publier sa stratégie de réduction des émissions de méthane à l'échelle de l'économie.

Grâce aux mesures décrites dans la stratégie sur le méthane, les émissions nationales de méthane seront réduites de plus de 35 p. 100 d'ici 2030 par rapport aux niveaux de 2020.

Pour aider le Canada à atteindre ses objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre et de méthane, il faut détourner davantage de déchets biodégradables des sites d'enfouissement, car ils sont à l'origine des émissions de méthane.

Au Canada, les principales sources d'émission de méthane sont le pétrole et le gaz (38 p. 100 des émissions totales de méthane), l'agriculture (30 p. 100) et les sites d'enfouissement municipaux (23 p. 100).

Le gouvernement du Canada travaille à l'élaboration d'une nouvelle réglementation fédérale en vue d'augmenter le nombre de sites d'enfouissement qui recueillent et traitent le méthane, et afin de s'assurer que les systèmes existants captent autant d'émissions de méthane que possible.

