Ce financement spécial permettra aux étudiants admissibles de poursuivre leurs importants travaux de recherche au Canada

OTTAWA, ON, le 28 mars 2022 /CNW/ - Les scientifiques, les universitaires et les chercheurs jouent un rôle essentiel dans notre compréhension du monde, non seulement en générant de nouvelles idées, mais aussi en s'exprimant pour défendre la liberté et lutter contre la tyrannie. Le gouvernement du Canada reconnaît la valeur de la liberté scientifique et il travaille avec ses partenaires pour offrir du soutien aux chercheurs et aux étudiants touchés par l'invasion injustifiable de l'Ukraine par Vladimir Poutine.

Le ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie, l'honorable François-Philippe Champagne, et le ministre de la Santé, l'honorable Jean-Yves Duclos, ont annoncé aujourd'hui le lancement du Fonds spécial d'aide aux stagiaires (Ukraine), qui fournira un appui, sous forme de suppléments aux subventions existantes, aux stagiaires de recherche provenant de l'Ukraine.

Ce fonds spécial viendra offrir soutien et aide aux étudiants des cycles supérieurs et aux chercheurs postdoctoraux directement touchés par l'invasion de l'Ukraine. Il sera administré par les trois organismes fédéraux de financement de la recherche : les Instituts de recherche en santé du Canada (IRSC), le Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie du Canada (CRSNG) et le Conseil de recherches en sciences humaines du Canada (CRSH).

Plus précisément, ce financement temporaire aidera les stagiaires actuellement au Canada qui devaient retourner en Ukraine en 2022, mais qui ne peuvent le faire en raison de l'invasion, ainsi que les stagiaires présentement en Ukraine qui souhaitent poursuivre au Canada les études et les travaux de recherche qu'ils avaient prévus. Tous les titulaires de subvention actifs et admissibles des trois organismes de financement de la recherche peuvent présenter une demande pour recevoir ce supplément spécial par l'entremise de leur organisme subventionnaire respectif.

« Notre gouvernement continuera de multiplier les efforts pour aider le peuple ukrainien devant les gestes atroces et injustifiés de Vladimir Poutine. Par l'entremise de ce fonds, nous allons soutenir les chercheurs et les stagiaires ukrainiens pour qu'ils puissent poursuivre leurs importants travaux ici, au Canada. La liberté scientifique est vitale dans une démocratie, et nous serons présents pour ceux qui s'emploient à créer un monde meilleur. »

- Le ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie, l'honorable François-Philippe Champagne

« Le Canada sera toujours un endroit où la science est valorisée, indépendante et encouragée. Nous établissons cette mesure comme une autre preuve de soutien à l'Ukraine, pour aider les chercheurs et les étudiants ukrainiens travaillant au Canada à poursuivre leur important travail. Elle contribuera également à protéger la croissance future de la communauté scientifique ukrainienne. »

- Le ministre de la Santé, l'honorable Jean-Yves Duclos

« Les trois organismes de financement de la recherche du Canada sont heureux d'offrir ce soutien particulier aux stagiaires de recherche directement touchés par la situation en Ukraine. Nous sommes solidaires du peuple ukrainien durant cette période excessivement difficile. »

- Le président du Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie du Canada et président du Comité de coordination de la recherche au Canada, Alejandro Adem

Le Fonds offrira un supplément pouvant aller jusqu'à 20 000 $ pour les stagiaires à la maîtrise, jusqu'à 25 000 $ pour les stagiaires au doctorat, et jusqu'à 45 000 $ pour les stagiaires postdoctoraux.

Les titulaires de subvention admissibles devront soumettre une courte demande à leur organisme de financement de la recherche respectif.

Le supplément pour les salaires et les bourses pourrait être offert pour une période allant jusqu'à un an.

Les demandes pourront être présentées dans le cadre d'un processus continu se terminant le 22 décembre 2022.

