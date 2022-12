OTTAWA, ON, le 5 déc. 2022 /CNW/ - Le gouvernement du Canada s'engage à maintenir les zones maritimes et côtières canadiennes propres et sécuritaires pour les générations à venir. Le Plan de protection des océans permettra au gouvernement du Canada de s'assurer que les meilleurs conseils, connaissances et outils scientifiques sont utilisés pour protéger les eaux canadiennes.

Le ministre des Ressources naturelles, l'honorable Jonathan Wilkinson, a lancé aujourd'hui un appel de propositions ouvert dans le cadre de l'Initiative de recherche multipartenaire (IRMP) renouvelée pour faire avancer les connaissances scientifiques et les projets de recherche sur les interventions en cas de déversement d'hydrocarbures au Canada et à l'étranger. Au cours des cinq prochaines années, l'initiative versera 20,3 millions de dollars en financement aux propositions retenues.

L'IRMP renouvelée fait partie de la prochaine phase du Plan de protection des océans. Les investissements annoncés aujourd'hui favoriseront la collaboration entre des experts de premier plan pour approfondir nos connaissances sur les interventions en cas de déversement d'hydrocarbures en milieux extracôtiers, côtiers et terrestres. Les activités réalisées dans le cadre de l'initiative visent également à perfectionner les technologies d'intervention en cas de déversement et à en accroître l'efficacité pour permettre au Canada de prendre des décisions éclairées qui réduisent au minimum les impacts des déversements d'hydrocarbures sur l'environnement et favorisent la restauration de l'habitat.

Pour de plus amples renseignements sur les critères d'admissibilité et sur la procédure à suivre pour soumettre une demande, visitez la page Web de l'appel de propositions de l'IRMP.

Les demandes de financement pour ce premier appel de propositions ouvert doivent nous parvenir au plus tard le 20 janvier 2023, à 23 h 59 HP.

Le Plan de protection des océans est une réussite canadienne. Lorsque les peuples autochtones, le secteur industriel, les communautés, les scientifiques et le gouvernement travaillent ensemble pour protéger notre environnement, faire croître notre économie et soutenir de bons emplois dans tout le pays, nous obtenons des résultats concrets. Un Plan de protection des océans renouvelé et élargi permettra d'assurer la santé de nos océans et de nos côtes, de faire progresser la réconciliation et de bâtir un avenir propre pour nos enfants et nos petits-enfants.

Citations

« Il est essentiel d'assurer la protection de nos océans et de nos cours d'eau. Par le biais de l'Initiative de recherche multipartenaire, le gouvernement du Canada aide donc les scientifiques et les collectivités à préserver la santé et le bien-être de la population de tout le Canada, particulièrement dans les régions côtières. À l'approche de la COP15, le Canada s'emploie à protéger la nature, y compris dans les écosystèmes marins, tout en faisant progresser ses objectifs climatiques et économiques. »

L'honorable Jonathan Wilkinson

Ministre des Ressources naturelles

« L'Initiative de recherche multipartenaire a permis d'établir un réseau intégré de recherche national et international pour faire progresser la science des interventions en cas de déversement d'hydrocarbures. Ces recherches sur la mise au point de nouvelles technologies d'atténuation et de nettoyage des déversements d'hydrocarbures, ainsi que la formation et le développement de la prochaine génération de scientifiques et de chercheurs, ont permis au Canada de demeurer un chef de file mondial dans le domaine des interventions en cas de déversement d'hydrocarbures. Je suis heureuse que cette collaboration et ce travail importants se poursuivent. »

L'honorable Joyce Murray

Ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne

« En travaillant ensemble, nous nous assurons que la sécurité maritime et les mesures de protection environnementale du Canada sont de calibre mondial et répondent aux attentes de la population. Grâce au Plan de protection des océans, nous sommes prêts à intervenir dans tous les types de situations pour réduire les impacts environnementaux d'un déversement au moyen d'un large éventail d'outils, de données scientifiques, d'intervenants, de procédés et de techniques. »

L'honorable Omar Alghabra

Ministre des Transports

« En continuant à investir dans la science, nous renforçons notre compréhension et notre niveau de protection de l'environnement en cas de déversement d'hydrocarbures. Grâce à des programmes comme l'Initiative de recherche multipartenaire, les moyens que nous prenons pour prévenir les urgences environnementales, nous y préparer et y réagir reposent sur de solides bases scientifiques. »

L'honorable Steven Guilbeault

Ministre de l'Environnement et du Changement climatique

Faits saillants

Le financement annoncé aujourd'hui s'inscrit dans l'engagement pris par le gouvernement du Canada , dans le cadre du budget de 2022, à fournir 2 milliards de dollars sur 9 ans afin de renouveler le Plan de protection des océans du Canada et d'étendre son travail à de nouveaux domaines.





, dans le cadre du budget de 2022, à fournir 2 milliards de dollars sur 9 ans afin de renouveler le Plan de protection des océans du et d'étendre son travail à de nouveaux domaines. Depuis 2016, le gouvernement du Canada a consacré 3,5 milliards de dollars au Plan de protection des océans, ce qui en fait le plus gros investissement jamais réalisé pour protéger les côtes et les voies navigables du Canada .





a consacré 3,5 milliards de dollars au Plan de protection des océans, ce qui en fait le plus gros investissement jamais réalisé pour protéger les côtes et les voies navigables du . Jusqu'à maintenant, l'IRMP a financé plus de 50 projets au Canada et à l'étranger, qui se sont partagé un investissement total de plus de 40 millions de dollars du gouvernement du Canada .





et à l'étranger, qui se sont partagé un investissement total de plus de 40 millions de dollars du gouvernement du . Cette initiative a également joué un rôle essentiel dans la formation de la prochaine génération d'experts canadiens des déversements d'hydrocarbures, puisqu'elle a fourni du financement à plus de 115 étudiants de cycle supérieur, dont 33 boursiers de recherches postdoctorales.

Liens connexes

Multimédia

