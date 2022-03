GATINEAU, QC, le 25 mars 2022 /CNW/ - La réduction hâtive des émissions de méthane du secteur pétrolier et gazier est l'un des moyens les plus rapides et les plus rentables pour lutter contre les changements climatiques, protéger notre environnement et garder notre air pur. Il s'agit également d'un élément essentiel du plan du Canada visant à réduire les émissions de 40 à 45 p. 100 sous les niveaux de 2005 d'ici 2030 et à atteindre la carboneutralité d'ici 2050.

Le Canada est un chef de file international de la réduction des émissions de méthane du secteur pétrolier et gazier, en plus d'avoir été le premier pays au monde à s'engager à réduire d'au moins 75 p. 100 les émissions de méthane de ce secteur d'ici 2030, ce qui correspond à la cible recommandée dans la feuille de route de l'Agence internationale de l'énergie intitulée Net Zero by 2050.

L'honorable Steven Guilbeault, ministre de l'Environnement et du Changement climatique, a aujourd'hui donné le coup d'envoi des consultations du gouvernement du Canada visant à recueillir les commentaires des provinces et territoires, des peuples autochtones, de l'industrie et des intervenants intéressés afin d'éclairer la conception d'une réglementation plus stricte pour réduire d'au moins 75 p. 100 les émissions de méthane du secteur pétrolier et gazier d'ici 2030.

Misant sur les progrès réalisés jusqu'ici par le Canada pour réduire les émissions de méthane, Environnement et Changement climatique Canada veut obtenir de la rétroaction sur un certain nombre de domaines clés permettant de réduire encore plus les émissions, notamment les domaines suivants :

technologies de réduction des émissions, qui continuent d'évoluer et d'offrir des possibilités d'accroître les réductions de GES;

approches de conception pour de futurs règlements;

options de mesure et de surveillance du méthane, de production de rapports sur le méthane, etc.;

lien entre cet engagement et d'autres politiques, comme la tarification du carbone, ou encore le plafonnement et la réduction des émissions du secteur pétrolier et gazier.

Les parties intéressées à fournir des commentaires sur le Document de travail - Réduction des émissions de méthane provenant du secteur pétrolier et gazier au Canada sont invitées à le faire d'ici le 25 mai 2022. La rétroaction reçue par le gouvernement du Canada éclairera l'élaboration du projet de règlement qui sera publié au début de 2023.

« La réduction des émissions de méthane du secteur pétrolier et gazier est l'une des étapes les plus rapides et les moins dispendieuses que nous pouvons franchir pour atteindre nos objectifs climatiques, ici au Canada et à l'échelle internationale, au titre de l'engagement mondial sur le méthane. La prise de mesures plus ambitieuses à l'égard des émissions de méthane peut aider à stimuler les innovations dans les technologies propres et à améliorer la qualité de l'air pour réduire le smog, et donne l'occasion au secteur pétrolier et gazier du Canada de montrer qu'il est un chef de file dans la production responsable d'énergie. »

- L'honorable Steven Guilbeault, ministre de l'Environnement et du Changement climatique

« Il est essentiel de réduire le méthane - un gaz à effet de serre beaucoup plus puissant que le dioxyde de carbone - pour atteindre nos objectifs de réduction des émissions. Notre gouvernement est déterminé à abaisser les émissions du secteur pétrolier et gazier en développant et déployant des technologies propres et des pratiques exemplaires au pays et à l'étranger. »

- L'honorable Jonathan Wilkinson, ministre des Ressources naturelles

Le méthane est un gaz à effet de serre puissant et un polluant climatique de courte durée de vie dont le potentiel de réchauffement planétaire est plus de 86 fois supérieur à celui du dioxyde de carbone.

Le secteur pétrolier et gazier est le principal émetteur industriel de méthane au Canada. À l'heure actuelle, le méthane représente environ 21 p. 100 des émissions du secteur pétrolier et gazier et 13 p. 100 des émissions totales de gaz à effet de serre du pays.

L'Agence internationale de l'énergie a clairement indiqué que la réduction des émissions de méthane provenant des activités du secteur pétrolier et gazier représente l'une des meilleures occasions, à court terme, de limiter les pires effets des changements climatiques. Elle a en outre appelé les pays et les entreprises à réduire d'ici 2030 les émissions de méthane de ce secteur de plus de 70 p. 100 par rapport aux niveaux de 2020.

La réduction des émissions de méthane suscite un intérêt croissant partout sur la planète. Les États-Unis ont publié des projets de règles plus strictes, et l'industrie pétrolière et gazière apporte elle aussi sa contribution. Les membres mondiaux de la Aiming for Zero Methane Emissions Initiative se sont tous engagés à viser la quasi-élimination des émissions de méthane de leurs actifs pétroliers et gaziers d'ici 2030.

Le Canada est particulièrement bien placé pour se fixer un tel objectif. En décembre 2021, Environnement et Changement climatique Canada a fait une mise à jour selon laquelle le Canada est en voie d'atteindre son objectif visant à réduire les émissions de méthane de 40 à 45 p. 100 sous les niveaux de 2012 d'ici 2025.

Le Fonds de réduction des émissions de 750 millions de dollars du gouvernement du Canada encourage les investissements en immobilisations, le déploiement de technologies propres et les activités de recherche afin de réduire les émissions de méthane et d'autres GES du secteur pétrolier et gazier.

La diminution des émissions de méthane réduira la formation d'ozone et peut permettre d'éviter plus de 200 000 décès prématurés, des centaines de milliers de visites aux urgences pour un problème d'asthme et plus de 20 millions de tonnes de récoltes perdues par an d'ici 2030.

Selon les estimations, le précédent règlement sur le méthane publié par le Canada en 2018 permettrait de réduire les émissions de méthane à un coût moyen de 17 dollars la tonne de GES, sans compter les avantages liés à l'impulsion donnée au développement de technologies propres et aux innovations, qui peuvent être exportées vers d'autres pays.

Document de travail - Réduction des émissions de méthane provenant du secteur pétrolier et gazier au Canada

