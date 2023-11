OTTAWA, ON, le 20 nov. 2023 /CNW/ - Les minéraux critiques sont d'importants moteurs des technologies propres (p. ex. les batteries) et des sources d'énergies propres, notamment les éoliennes et les panneaux solaires, qui sont essentiels à l'édification d'un avenir carboneutre et à la lutte contre les changements climatiques. Le Canada est déjà un important fournisseur de matériaux et minéraux de sources durables et est déterminé à effectuer des investissements stratégiques pour renforcer son statut et favoriser la création d'emplois et la croissance économique dans toutes les régions du pays.

C'est pourquoi le ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles, l'honorable Jonathan Wilkinson, a annoncé aujourd'hui le lancement de l'appel de propositions du Fonds pour l'infrastructure des minéraux critiques (FIMC). Le FIMC visera à remédier aux principales lacunes en matière d'infrastructures pour assurer une production durable de minéraux critiques et pour acheminer les ressources jusqu'aux marchés. Grâce à une enveloppe de 1,5 milliard de dollars sur sept ans, le Fonds soutiendra des initiatives d'énergie propre et d'électrification ainsi que des projets de transport et d'infrastructures qui favoriseront une exploitation durable des minéraux critiques du Canada.

Premier d'une série prévue dans le cadre du FIMC, cet appel de propositions donne accès à 300 millions de dollars en financement sous forme de contributions réparties dans deux volets : le volet pour la préconstruction et l'élaboration de projets ainsi que le volet pour le déploiement des infrastructures. Dans ces deux volets, on pourrait accorder jusqu'à 50 millions de dollars par projet aux candidats non gouvernementaux retenus et jusqu'à 100 millions de dollars par projet aux gouvernements provinciaux et territoriaux qui investissent dans des projets publics.

Le guide du demandeur et des renseignements sur les possibilités de financement sont maintenant disponibles en ligne. Les personnes qui souhaitent participer à ce premier appel de propositions doivent soumettre leurs demandes de financement en ligne d'ici le 29 février 2024 à 23 h 59 (heure du Pacifique).

Élément clé de la Stratégie canadienne sur les minéraux critiques, le FIMC viendra compléter d'autres mesures de soutien pour le transport et les énergies propres dont profite déjà le secteur des minéraux critiques. Près de la moitié des projets miniers recensés dans l'inventaire des grands projets du Canada comportent des activités de traitement ou d'extraction d'une forme ou d'une autre de minéraux critiques, pour un total de 60,9 milliards de dollars d'investissements potentiels. En investissant dans des infrastructures structurantes et dynamisantes qui sont nécessaires au développement de projets de mise en valeur des minéraux critiques, le Canada aide différents acteurs à saisir d'immenses possibilités économiques tout le long de la chaîne de valeur - de l'exploration au recyclage en passant par l'extraction durable, la transformation et la fabrication de pointe -, et ce, tout en soutenant le développement de technologies propres essentielles à l'édification d'une économie mondiale carboneutre.

« Les minéraux critiques représentent l'occasion économique d'une génération pour le Canada. Les minéraux critiques étant d'importants moteurs des technologies et des sources d'énergies propres, on s'attend à ce que la demande pour ces produits augmente de façon exponentielle dans la foulée du virage de l'économie mondiale vers des solutions à faible émission de carbone. Grâce à ce Fonds pour l'infrastructure des minéraux critiques de 1,5 milliard de dollars, le Canada fera des investissements stratégiques dans des projets visant à favoriser le développement durable de ces minéraux et renforcera du même coup la position du Canada à titre de fournisseur mondial de choix en matière de technologies propres, d'énergie propre et de ressources dont la planète a besoin pour bâtir une économie prospère et carboneutre. »

L'honorable Jonathan Wilkinson

Ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles

« En plus de stimuler la compétitivité du secteur des minéraux et des métaux, le développement des chaînes de valeur des minéraux critiques au pays favorisera la croissance de notre économie, contribuera à notre transition vers une économie carboneutre et créera des emplois bien rémunérés pour les Canadiens et les Canadiennes. En investissant par le biais du Fonds pour l'infrastructure des minéraux critiques et du Fonds stratégique pour l'innovation, notre gouvernement renforcera la chaîne de valeur des véhicules électriques que nous bâtissons d'un bout à l'autre du pays en donnant une valeur ajoutée aux ressources en minéraux critiques, de la transformation au recyclage en passant par la fabrication. »

L'honorable François-Philippe Champagne

Ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie

« Investir dans les infrastructures de transport du Canada est une priorité pour notre gouvernement. Grâce au Fonds pour l'infrastructure des minéraux critiques et au Fonds national des corridors commerciaux, nous nous employons à renforcer les chaînes d'approvisionnement canadiennes et favorisons la résilience économique et une croissance durable au pays. »

L'honorable Pablo Rodriguez

Ministre des Transports

« Le Fonds pour l'infrastructure des minéraux critiques de 1,5 milliard de dollars et le Fonds stratégique pour l'innovation nous aideront à libérer le potentiel du secteur des minéraux critiques, d'une si grande importance pour le développement des technologies propres. La Banque de l'infrastructure du Canada jouera un rôle complémentaire de taille en soutenant des projets à grande échelle pendant que nous poursuivons notre marche vers la carboneutralité. Grâce à ces investissements, nous créerons des emplois spécialisés et soutiendrons les collectivités nordiques pendant des années. »

L'honorable Sean Fraser

Ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités

« Nos investissements aideront l'industrie minière à bâtir d'importantes infrastructures structurantes et dynamisantes, comme des routes et des installations énergétiques, qu'il faut mettre en place avant de construire des mines. Le Canada a la possibilité de devenir un important producteur mondial de minéraux critiques. Nous sommes ravis d'aider à libérer le potentiel des gisements de minéraux critiques, qui sont essentiels à la transition du Canada vers la carboneutralité et au développement économique des collectivités nordiques. »

Ehren Cory

Président-directeur général, Banque de l'infrastructure du Canada

Le FIMC est un programme phare qui s'inscrit dans le cadre de la Stratégie canadienne sur les minéraux critiques. Il soutiendra des projets d'infrastructures de transport et d'énergie propre qui permettront d'augmenter l'offre du Canada en minéraux critiques de source responsable.

Le FIMC viendra appuyer diverses priorités stratégiques, dont les suivantes : décarboner les activités de l'industrie minière; renforcer les chaînes d'approvisionnement par le déploiement d'infrastructures de transport; et faire progresser la réconciliation économique en soutenant la participation des peuples autochtones aux projets d'infrastructures et de minéraux critiques.

Les demandes soumises dans le volet Préconstruction et élaboration de projets du FIMC seront toutes évaluées et classées après la clôture de l'appel de propositions, comme un groupe. Les demandes soumises dans le volet Déploiement d'infrastructures seront toutefois acceptées et examinées selon le principe du premier arrivé, premier servi.

En 2022, le gouvernement du Canada a lancé les tables de consultation régionales - une initiative de collaboration avec les provinces et les territoires visant à définir, prioriser et saisir les possibilités de création d'emplois durables et de croissance économique. Dans le cadre des tables régionales, les gouvernements provinciaux et territoriaux ont déterminé que les minéraux critiques étaient un domaine d'action prioritaire. Ces tables constitueront une excellente vitrine pour mettre en évidence, dans le secteur des minéraux critiques, les projets d'infrastructures prioritaires qui pourraient bénéficier d'une aide financière dans le cadre du FIMC.

