Les demandes peuvent maintenant être présentées pour un nouveau fonds qui appuie une reprise propre et inclusive et la croissance économique à long terme

STEVENSVILLE, ON, le 13 juill. 2021 /CNW Telbec/ - À mesure que le Canada s'emploie à sortir de la pandémie de COVID-19, la vitalité des entreprises et des collectivités est essentielle à notre relance économique. Le gouvernement du Canada s'est engagé à créer 1 million d'emplois. Les investissements annoncés aujourd'hui visent à appuyer la transition vers une économie verte, favoriser une reprise inclusive, améliorer la compétitivité et créer des emplois partout au pays.

Aujourd'hui, l'honorable Mélanie Joly, ministre du Développement économique et des Langues officielles, a annoncé que les entreprises et les organismes de partout au Canada peuvent maintenant présenter des demandes au titre du nouveau Fonds pour l'emploi et la croissance.

Les agences régionales de développement acceptent désormais les demandes

Offert par les agences de développement régional (ADR) du Canada, le nouveau fonds fournit 700 millions de dollars pour soutenir une réponse régionale et stimuler la croissance économique suivant la crise de COVID-19 en investissant dans des projets qui aideront à créer des emplois au cours des trois prochaines années et au-delà. Cela inclut jusqu'à 70 millions de dollars consacrés à des entreprises créées après janvier 2020 qui répondent aux critères d'admissibilité. En investissant dans les créateurs d'emplois, le fonds les aidera à assurer leur pérennité, à renforcer leur résilience et à se positionner pour assurer une croissance optimale des entreprises en adoptant des technologies propres, en augmentant la diversité, en mettant en œuvre de nouvelles technologies numériques et en renforçant les capacités dans les secteurs critiques.

Les entreprises et les organisations qui les appuient peuvent maintenant présenter une demande. Celles-ci seront acceptées de façon continue jusqu'au 31 mars 2024 ou jusqu'à ce que le financement soit entièrement engagé. Pour obtenir de plus amples renseignements sur les critères d'admissibilité et les dépenses admissibles, ou pour présenter une demande au Fonds pour l'emploi et la croissance, communiquez avec votre ADR locale.

Grâce à ce Fonds et au Fonds canadien de revitalisation des communautés, à l'Initiative d'appui aux grands festivals et événements et au Fonds d'aide au tourisme, récemment annoncés, les ADR du Canada continuent d'être des partenaires de confiance et de fournir un soutien ciblé à la reprise économique partout au Canada.

Citations

« En investissant dans nos créateurs d'emplois et dans les organisations qui les appuient, le Fonds pour l'emploi et la croissance contribuera à créer des emplois de qualité, à saisir des occasions de croissance inclusive et propre et à habiliter les entreprises et les collectivités d'un océan à l'autre. Notre gouvernement a un plan pour mettre un terme à la lutte contre la COVID-19 et faire en sorte que nous ayons une relance économique résiliente qui crée des bons emplois et de la croissance pour toutes les Canadiennes et les Canadiens. L'annonce d'aujourd'hui est un pas important pour nous y mener. ».

- L'honorable Mélanie Joly, ministre du Développement économique et des Langues officielles

« Pendant que nous traversons cette pandémie, le but de notre gouvernement est d'assurer une reprise économique résiliente qui crée des emplois et de la croissance. Grâce au soutien en financement de FedDev Ontario pour les entreprises et les organisations qui les appuient, nous pourrons préparer le futur en investissant dans des initiatives qui favorisent la croissance propre, l'inclusivité et l'adoption du numérique dans le Sud de l'Ontario et nous accomplirons ceci en investissant dans les créateurs d'emploi afin de les aider à assurer la pérennité de leurs entreprises, à renforcer la résilience et à catalyser la croissance. »

- Vance Badawey, député de Niagara-Centre

Faits en bref

Les bénéficiaires admissibles sont les entreprises (y compris les coopératives) et les organismes de soutien aux entreprises, comme les organismes à but non lucratif, les partenaires de développement économique communautaire et les organisations ou entreprises dirigées par des Autochtones.

Les entreprises admissibles pourraient normalement recevoir des contributions remboursables sans intérêt jusqu'à concurrence de 50 pour cent des coûts autorisés. Les organismes à but non lucratif admissibles pourraient normalement recevoir des contributions non remboursables jusqu'à concurrence de 90 pour cent des coûts autorisés. Les entreprises ou les organisations autochtones admissibles peuvent recevoir des contributions non remboursables jusqu'à concurrence de 100 pour cent des coûts autorisés.

Depuis le début de la COVID-19, les ADR du Canada ont été sur le terrain pour fournir des fonds de secours et de rétablissement aux entreprises et aux organisations afin de les aider à surmonter les effets de la pandémie grâce au Fonds d'aide et de relance régionale de deux milliards de dollars, qui a permis de préserver plus de 125 000 emplois.

