OTTAWA, ON, le 8 oct. 2024 /CNW/ - Pêches et Océans Canada (MPO) reconnaît que les pêches, les océans, l'habitat aquatique, et les voies navigables marines revêtent une grande importance sociale, culturelle, spirituelle, et économique pour de nombreux peuples autochtones. Il est essentiel de travailler avec les peuples autochtones alors qu'ils augmentent leur capacité à surveiller les pêches pour fournir des renseignements fiables, opportuns, et accessibles pour une gestion durable des pêches.

Aujourd'hui, l'honorable Diane Lebouthillier, ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne, a annoncé le lancement du Fonds de surveillance des pêches autochtones de 5 millions de dollars. Ce financement soutient les groupes autochtones qui souhaitent accroître leurs activités de surveillance des pêches et de déclaration des prises, ce qui est essentiel au maintien de pêches durables. La surveillance des pêches fournit des renseignements exacts sur les activités de pêche, comme le nombre de poissons pêchés dans chaque stock, et le nombre d'espèces capturées accidentellement au cours d'une pêche.

Les groupes autochtones admissibles peuvent maintenant soumettre leur proposition écrite au MPO. Des renseignements sur l'admissibilité, la façon de présenter une demande, et un formulaire de demande se trouvent sur la page Web du Fonds de surveillance des pêches autochtones du MPO. Le Fonds est ouvert aux demandes jusqu'au 31 décembre 2028.

Ce financement favorisera l'échange de pratiques exemplaires et de données de surveillance des pêches, pour mieux éclairer la prise de décisions en matière de pêches durables, et démontrer une gestion collaborative des stocks et des populations de poissons réglementés par le gouvernement fédéral partout au Canada.

Citation

« Les pêcheurs autochtones ont toujours contribué de manière importante à la surveillance et à l'intendance des pêches au Canada. Ce financement aidera les groupes autochtones à poursuivre l'important travail de surveillance des pêches, essentiel à une gestion efficace des stocks de poissons au Canada. »

L'honorable Diane Lebouthillier, ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne

Faits en bref

La Politique de surveillance des pêches définit l'orientation de la surveillance de toutes les pêches de capture sauvage et de toutes les captures de mammifères marins gérées par le gouvernement fédéral, pour fournir des données fiables, opportunes, et accessibles essentielles à la gestion durable des pêches.

Les outils et les méthodes de surveillance des pêches comprennent la collecte de données en mer et à quai par les pêcheurs et des sources externes, ainsi que l'utilisation de la technologie. Par exemple, les journaux de bord et les relevés des filets sont consignés par les pêcheurs, tandis que les systèmes de surveillance des navires, le dénombrement des engins aériens, et l'échantillonnage portuaire sont effectués par d'autres personnes.

Produits connexes

Liens associés

Restez branchés

Suivez Pêches et Océans Canada sur X, Facebook, Instagram, YouTube et LinkedIn

sur X, Facebook, Instagram, YouTube et LinkedIn Suivez la Garde côtière canadienne sur X, Facebook, Instagram, YouTube et LinkedIn

SOURCE Pêches et Oceans Canada

Pour plus d'information : Jean-Christophe Armstrong, Attaché de presse, Cabinet de la ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne, [email protected]; Relations avec les médias, Pêches et Océans Canada, 613-990-7537, [email protected]