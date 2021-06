De nouveaux investissements dans les espaces publics partagés stimuleront la revitalisation des collectivités et créeront les conditions nécessaires à la prospérité des économies locales

OTTAWA, ON, le 23 juin 2021 /CNW/ - Les espaces publics partagés dans les villes et villages sont au cœur des collectivités partout au pays. Les rues principales, les centres-villes, les centres communautaires et culturels, les marchés publics, les bibliothèques, les espaces extérieurs et les autres espaces publics attirent tant résidants que visiteurs, appuyant ainsi les entreprises et les emplois locaux. Dans de nombreuses collectivités, ces espaces sont restés vides alors que la population canadienne prenait toutes les précautions pour se protéger contre la COVID-19.

Le gouvernement du Canada reconnaît que nos villes prospèrent lorsqu'elles ont l'infrastructure communautaire nécessaire pour favoriser les interactions sociales, l'activité physique et offrent des installations et des programmes récréatifs. Ces éléments sont essentiels au bien-être des individus, des familles et des collectivités.

Notre reprise économique est étroitement liée à la vitalité de nos collectivités locales et de leurs espaces partagés. Le nouveau Fonds canadien de revitalisation des communautés (FCRC), annoncé dans le budget de 2021, verse 500 millions de dollars sur deux ans aux agences de développement régional (ADR) du Canada afin qu'elles investissent dans les espaces publics partagés et inclusifs, en vue d'aider à créer les conditions et l'accessibilité requises pour stimuler les économies locales. Cela permettra à la population canadienne de se rassembler lorsque cela sera sécuritaire.

Les ADR acceptent maintenant les demandes

Aujourd'hui, l'honorable Mélanie Joly, ministre du Développement économique et des Langues officielles, a annoncé que les demandeurs admissibles peuvent maintenant présenter une demande. Les demandeurs dont les projets sont prêts à mettre en œuvre sont fortement encouragés à soumettre leur demande d'ici au 23 juillet 2021.

Depuis le début de la COVID-19, les ADR du Canada sont sur le terrain pour fournir des fonds d'aide et de relance aux entreprises et aux organismes de soutien aux entreprises afin de les aider à surmonter les effets de la pandémie grâce au Fonds d'aide et de relance régionale, d'une valeur de 2 milliards de dollars, préservant ainsi plus de 143 700 emplois.

Avec l'assouplissement des restrictions en matière de la santé publique, le Fonds canadien de revitalisation des communautés visera à stimuler davantage les économies locales, à créer des emplois et à améliorer la qualité de vie de la population canadienne en investissant dans les espaces partagés pour les rendre plus sécuritaires, plus verts et plus accessibles.

« L'annonce d'aujourd'hui démontre que notre gouvernement s'engage à soutenir le développement économique dans les collectivités de toutes tailles dans toutes les régions. Nous avons aidé les petites et moyennes entreprises à accéder à du financement et à du soutien pour les mettre sur la voie de la reprise. Maintenant, c'est le temps d'investir dans les espaces publics partagés qui rassembleront les gens en toute sécurité et aideront les collectivités à se développer et à prospérer dans l'avenir. »

- L'honorable Mélanie Joly, ministre du Développement économique et des Langues officielles

Le financement du FCRF soutiendra deux grands volets d'activités :

adapter les espaces et biens communautaires afin qu'ils soient utilisés en toute sécurité conformément aux lignes directrices locales de la santé publique;



bâtir ou améliorer les espaces communautaires pour encourager la population canadienne à reprendre contact avec ses collectivités et ses régions, et à les explorer.

Parmi les bénéficiaires admissibles figurent les organismes sans but lucratif, les administrations rurales, municipales ou régionales, les groupes et communautés autochtones ainsi que les organismes du secteur public qui fournissent des services d'infrastructure municipaux.

La priorité pourrait être accordée aux projets qui encouragent la participation des groupes

sous-représentés et qui tiennent compte des défis uniques des collectivités rurales et éloignées.

Une acceptation planifiée, ponctuelle et spéciale mettra l'accent sur les projets admissibles qui sont prêts à aller de l'avant. La présélection débutera durant la période de quatre semaines. L'évaluation des demandes s'amorcera le 23 juillet 2021 à 23 h 59 (HAP). Les demandeurs sont fortement encouragés à soumettre leur demande d'ici cette date. S'il reste du financement après la période d'acceptation planifiée, les demandes continueront d'être acceptées et financées sur une base continue au cours des deux prochaines années, ou jusqu'à ce que le financement accordé soit entièrement distribué.

Pour en savoir plus sur le processus de demande, les critères d'admissibilité et les dépenses admissibles, ou pour présenter une demande au titre du FCRC, consultez votre agence de développement régional.

Au Québec, des discussions auront cours avec les instances gouvernementales appropriées afin de faciliter la mise en œuvre de cette initiative.

