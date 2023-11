HALIFAX, NS, le 8 nov. 2023 /CNW/ - Pour aider à trouver des moyens novateurs et plus rapides d'accroître l'offre de logements au Canada, le ministre Sean Fraser a annoncé un financement de 65 millions de dollars pour le cinquième cycle du Défi d'offre de logement. En outre, le ministre Fraser a annoncé un financement de 18,1 millions de dollars pour soutenir l'initiative de recherche-action sur l'itinérance chronique (RAIC). Cette initiative s'appuiera sur l'engagement du gouvernement du Canada pour mettre fin à l'itinérance chronique.

Le cinquième cycle du défi d'offre de logement, Passer au niveau supérieur, mobilisera les intervenants du secteur et leur permettra d'adopter des solutions systémiques qui contribueront à accélérer la production de logements et à rendre l'ensemble du processus plus facile et plus rentable. Ce cycle comprendra également un nouveau volet destiné à rassembler les innovateurs du secteur du logement communautaire à but non lucratif afin de permettre l'adoption et l'adaptation rapides d'innovations destinées à éliminer les obstacles particuliers auxquels ils sont confrontés et, ainsi, à transformer le secteur dans l'intérêt de tous.

Entre-temps, les projets soutenus par l'initiative de RAIC, qui fait partie du programme Vers un chez-soi : la stratégie canadienne de lutte contre l'itinérance, permettront d'identifier les obstacles persistants auxquels les collectivités sont confrontées dans la réduction et la prévention de l'itinérance chronique, de tester des approches potentielles pour surmonter ces obstacles et de partager les réussites et les défis à relever.

On a mis en œuvre huit projets conjointement avec des municipalités de tout le pays. Il s'agit de Whitehorse (Yukon), Brandon (Manitoba), Medicine Hat et Edmonton (Alberta), Sudbury, London et Hamilton (Ontario) et Fredericton (Nouveau-Brunswick).

Nous sommes aujourd'hui confrontés à une crise du logement et nous devons non seulement la résoudre, mais aussi faire en sorte qu'elle ne se reproduise plus jamais. Le gouvernement fédéral et ses partenaires reconnaissent que cela nécessite une approche générale, une recherche ciblée et des solutions innovantes pouvant être adaptées.

« Le logement et l'itinérance ont un impact direct sur la santé et le bien-être de tous les Canadiens. Compte tenu de la crise du logement à laquelle le Canada est actuellement confronté, le cinquième cycle du Défi d'offre de logement va accroître la capacité du Canada à fournir davantage de logements aux Canadiens de manière plus efficace, plus rapide et plus rentable. Parallèlement, afin de mettre fin à l'itinérance chronique, nous collaborons directement avec les collectivités pour contribuer à répondre aux besoins des Canadiens les plus vulnérables. »

L'honorable Sean Fraser, ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités

Le Défi d'offre de logement, annoncé dans le budget de 2019, prévoit 300 millions de dollars sur cinq ans pour aider les municipalités à accroître leur offre de logement. Le premier cycle du Défi a été lancé à l'automne 2020.

Actuellement, grâce au Défi d'offre de logement, des entreprises, des organisations à but non lucratif et bien d'autres explorent des moyens plus rapides et moins coûteux de construire des logements accessoires, de nouvelles techniques de construction de logements modulaires plus durables, ainsi que des moyens plus faciles et plus efficaces de soutenir de nouveaux projets de logement menés par les collectivités locales.

Le Défi s'inscrit dans le cadre de la Stratégie nationale sur le logement, une initiative sur 10 ans qui prévoit des investissements de plus de 82 milliards de dollars, lancée pour offrir à davantage de Canadiens le chez-soi qu'ils méritent.

Le Défi d'offre de logement est mis en œuvre par la Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL) et vise à : fournir de nouvelles ressources et trouver des solutions pour améliorer l'offre de logement; fournir une plateforme pour partager ces modèles avec les collectivités partout au Canada ; contribuer à lever les obstacles à l'offre et à l'accessibilité du logement, présenter de nouvelles solutions et cultiver des partenariats.

Vers un chez-soi est un programme communautaire visant à prévenir et à réduire l'itinérance au Canada . Le programme fournit du financement et du soutien aux collectivités urbaines, autochtones, territoriales, rurales et éloignées pour les aider à répondre à leurs besoins locaux.

. Le programme fournit du financement et du soutien aux collectivités urbaines, autochtones, territoriales, rurales et éloignées pour les aider à répondre à leurs besoins locaux. Grâce à Vers un chez-soi, le gouvernement fédéral s'est engagé à investir près de 4 milliards de dollars sur 9 ans pour lutter contre l'itinérance.

