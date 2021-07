L'investissement de 80 millions de dollars aidera les élèves et les enseignants à acquérir des compétences numériques et en codage

OTTAWA, ON, le 29 juill. 2021 /CNW/ - Le Canada doit se doter d'une main-d'œuvre chevronnée en sciences, en technologie, en ingénierie et en mathématiques (STIM), et capable de soutenir la concurrence dans l'économie numérique. Afin de préparer la génération montante de travailleurs, le gouvernement du Canada aide des millions de jeunes Canadiens à améliorer leurs compétences numériques.

Aujourd'hui, le ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie, l'honorable François-Philippe Champagne, a lancé la troisième phase de CodeCan et a mis en lumière l'investissement fédéral de 80 millions de dollars destiné au programme. Dans le cadre de cette phase du programme, on invite les organismes intéressés à présenter une demande pour la tenue de projets qui prépareront les élèves de la maternelle à la fin du secondaire aux emplois de l'avenir par l'entremise d'activités d'apprentissage des compétences numériques recherchées. Le programme a également pour objectif d'offrir à 120 000 enseignants des occasions de formation pour leur permettre d'intégrer de nouvelles technologies et l'enseignement de nouvelles compétences numériques dans leurs classes.



La troisième phase de CodeCan s'appuie sur la réussite et l'élan des deux premières phases, qui ont été lancées respectivement en 2017 et en 2019. CodeCan s'inscrit dans le Plan pour l'innovation et les compétences, une stratégie pluriannuelle lancée en 2017 en vue de créer des emplois bien rémunérés pour la classe moyenne. Il a également pour objet de renforcer le pays et de le rendre plus résilient en favorisant l'intégration des jeunes dans le marché de l'emploi. Ainsi, il tient particulièrement compte des groupes sous-représentés, dont les filles, les jeunes Autochtones, les jeunes Noirs, les jeunes handicapés et les jeunes qui vivent dans des régions rurales, éloignées ou du Nord.

En offrant aux jeunes à l'intérieur et à l'extérieur du milieu scolaire des occasions de formation en codage et en compétences numériques dans un environnement communautaire, CodeCan s'adapte à différents styles d'apprentissage, stimule et maintient l'intérêt envers les domaines des STIM et attire par divers moyens des jeunes d'une grande variété de communautés. En adoptant une démarche élargie et inclusive pour offrir aux jeunes et aux enseignants une formation en compétences numériques, CodeCan contribuera à diversifier le secteur des technologies numériques. Dans le cadre de cette troisième phase, on encouragera les jeunes, surtout ceux des groupes sous-représentés, à suivre une formation plus intensive.



CodeCan cadre bien avec la Charte canadienne du numérique, une approche tout à fait canadienne fondée sur des principes visant à renforcer la confiance de la population à l'égard du monde numérique. Le premier principe de la Charte consiste à donner à tous les Canadiens des chances égales de participer au monde numérique et à faire en sorte qu'ils disposent des outils nécessaires pour ce faire, c'est-à-dire l'accès, la connectivité, la littératie et les compétences.

« En investissant dans des programmes visant à aider les jeunes à acquérir les compétences numériques et en codage nécessaires pour réussir au sein de l'économie du 21e siècle, nous les préparons aux emplois de demain. Ces solutions stratégiques à court terme aideront les jeunes non seulement à passer des salles de classe aux laboratoires de recherche, mais aussi à stimuler notre prospérité économique pour de nombreuses années à venir. »

- Le ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie, l'honorable François-Philippe Champagne





Tel qu'il l'a annoncé dans le budget de 2021, le gouvernement du Canada investit 80 millions de dollars dans le programme CodeCan. Cet investissement s'ajoute à ceux de 60 millions de dollars et de 50 millions de dollars annoncés dans les budgets de 2019 et de 2017, respectivement.

investit 80 millions de dollars dans le programme CodeCan. Cet investissement s'ajoute à ceux de 60 millions de dollars et de 50 millions de dollars annoncés dans les budgets de de 2017, respectivement. Dans le cadre de sa première phase, le programme CodeCan a contribué à fournir de la formation en codage et en compétences numériques à 1,9 million d'élèves canadiens ainsi qu'à 96 000 enseignants. Dans le cadre de la deuxième phase du programme, plus de 2 millions d'occasions de formation supplémentaires avaient été offertes en date du mois de mars 2021. La troisième phase vise à offrir 3 millions d'expériences de formation additionnelles.

CodeCan possède deux volets. Le premier s'adresse aux élèves, et le second, aux enseignants. Les organismes qui reçoivent du financement du programme CodeCan fournissent des activités d'apprentissage de compétences numériques aux élèves de la maternelle à la fin du secondaire, ou offrent des programmes et des ateliers de formation aux enseignants.

CodeCan est un complément au programme scolaire. Son objectif est de promouvoir le codage, d'inciter les jeunes à s'y intéresser et de favoriser l'acquisition de compétences numériques. À long terme, le but est de faire du Canada une économie innovante de pointe, dotée d'une main-d'œuvre diversifiée et inclusive.

une économie innovante de pointe, dotée d'une main-d'œuvre diversifiée et inclusive. En 2019, 27 projets menés un peu partout au Canada ont fait l'objet d'un financement du programme CodeCan.

ont fait l'objet d'un financement du programme CodeCan. Les demandeurs doivent être des organismes sans but lucratif constitués en société au Canada . Ils doivent posséder au moins trois ans d'expérience dans l'administration de programmes d'éducation offerts à de jeunes Canadiens.

. Ils doivent posséder au moins trois ans d'expérience dans l'administration de programmes d'éducation offerts à de jeunes Canadiens. Les demandes de financement sont acceptées jusqu'au lundi 30 août 2021.

