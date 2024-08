L'investissement de 39,2 millions de dollars aidera les élèves et les enseignants à se familiariser avec l'intelligence artificielle et à acquérir des compétences en codage

OTTAWA, ON, le 13 août 2024 /CNW/ - Comme l'intelligence artificielle (IA) continue de transformer notre société, le marché de l'emploi et nos méthodes de travail, le besoin pour l'ensemble de la population canadienne d'avoir accès à de la formation en compétences numériques s'accentue. Ainsi, le gouvernement du Canada investit dans l'enseignement des compétences numériques aux jeunes Canadiens et à leurs enseignants, ce qui permet d'outiller notre jeunesse pour les emplois de l'avenir.

Aujourd'hui, le ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie, l'honorable François-Philippe Champagne, a lancé la prochaine phase de CodeCan et souligné un nouvel investissement de 39,2 millions de dollars dans le programme. CodeCan, qui en est maintenant à sa quatrième phase, est à la recherche de candidatures d'organismes à but non lucratif capables d'aider des élèves de la maternelle à la douzième année à acquérir des compétences numériques, notamment en codage, ainsi que des connaissances en IA. Cette phase du programme vise à offrir des possibilités de formation à 1,5 million d'élèves et aussi à 100 000 enseignants, pour que ces derniers puissent intégrer leurs nouvelles compétences numériques et de nouvelles technologies dans leurs salles de classe.

CodeCan cadre bien avec la Charte canadienne du numérique, une approche tout à fait canadienne fondée sur des principes qui visent à renforcer la confiance de la population à l'égard du monde numérique. Le premier principe de la Charte consiste à faire en sorte que tous les Canadiens aient des chances égales de participer au monde numérique et disposent des outils nécessaires pour le faire, c'est-à-dire l'accès, la connectivité, la littératie et les compétences.

Les programmes comme CodeCan, qui ont pour objet de soutenir les groupes sous-représentés, montrent bien l'engagement du gouvernement du Canada à devenir un pays chef de file qui se démarque par son innovation et sa main-d'œuvre diversifiée et inclusive.

Citations

« Nous investissons dans le potentiel des jeunes qui suivent de la formation en codage et en intelligence artificielle et qui acquièrent des compétences numériques, afin de favoriser leur réussite dans l'économie du 21e siècle. Les programmes comme CodeCan facilitent leur transition des salles de classe aux laboratoires de recherche et contribueront à la croissance économique soutenue du Canada pendant de nombreuses années. »

- Le ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie, l'honorable François-Philippe Champagne

Produits connexes

Depuis son lancement en 2017, CodeCan a investi plus de 229,2 millions de dollars dans des organismes qui ont aidé plus de 9 millions d'élèves en les préparant à réussir en sciences, en technologie, en ingénierie et en mathématiques. Le programme a aussi outillé plus de 450 000 enseignants pour qu'ils puissent aider leurs élèves à acquérir des compétences numériques.

CodeCan est un complément au programme scolaire. Son objectif est de sensibiliser à l'importance du codage, de promouvoir l'intérêt et les connaissances en codage et de favoriser l'acquisition de compétences numériques. À long terme, le but est de faire du Canada une économie innovante de pointe, dotée d'une main-d'œuvre diversifiée et inclusive.

une économie innovante de pointe, dotée d'une main-d'œuvre diversifiée et inclusive. CodeCan accepte de nouveau de recevoir les candidatures d'organismes à but non lucratif constitués en société au Canada dont la mission est d'aider les jeunes et les enseignants à acquérir des compétences numériques essentielles, notamment en codage, et des connaissances en intelligence artificielle.

Liens connexes

SOURCE Innovation, Sciences et Développement économique Canada

Personnes-ressources : Audrey Milette, Attachée de presse, Cabinet du ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie, [email protected]; Relations avec les médias, Innovation, Sciences et Développement économique Canada, [email protected]