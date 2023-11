VICTORIA, BC, le 17 nov. 2023 /CNW/ - Les Canadiens réclament des mesures de lutte contre les changements climatiques qui contribueront à bâtir une économie forte, à garder le coût de la vie abordable et à assurer un air pur à nos communautés. Le Défi pour une économie à faibles émissions de carbone n'est qu'un des nombreux moyens employés par le gouvernement du Canada pour travailler avec des partenaires dans l'ensemble du pays afin de tirer parti de l'ingéniosité canadienne pour lutter contre les changements climatiques, produire une croissance propre, bâtir des collectivités résilientes et créer de bons emplois pour les Canadiens.

Aujourd'hui, Julie Dabrusin, secrétaire parlementaire du ministre de l'Environnement et du Changement climatique, a annoncé, au nom de l'honorable Steven Guilbeault, ministre de l'Environnement et du Changement climatique, le lancement d'une nouvelle période de demandes du Défi pour une économie à faibles émissions de carbone, connu sous le nom du Fonds du Défi. Le Fonds du Défi investira jusqu'à 170 millions de dollars pour soutenir des projets qui utilisent des technologies éprouvées à faibles émissions de carbone. Ces projets sont axés notamment sur des rénovations écoénergétiques, le réacheminement des déchets et la transition énergétique (production d'énergie renouvelable ou installation de thermopompes). Ces investissements permettront de réduire les émissions de gaz à effet de serre dans divers secteurs de l'économie et de contribuer à l'atteinte de l'objectif de réduction des émissions de 2030 du Canada, en créant un environnement sain et des collectivités fortes qui profitent de l'énergie propre et de solutions écoénergétiques.

La secrétaire parlementaire Dabrusin était accompagnée de Kristi Simpson, vice-présidente des Finances et des Opérations de l'Université de Victoria, en Colombie-Britannique, afin de présenter les progrès accomplis dans le projet d'électrification d'une partie du système d'énergie du district qui alimente 32 édifices sur son campus principal. Grâce au financement de 2,4 millions de dollars octroyés par le Fonds du Défi en 2022, l'Université remplacera une chaudière au gaz naturel par des chaudières électriques. Ainsi, elle réduira sa consommation de gaz naturel et ses émissions globales de gaz à effet de serre, ce qui lui permettra de réduire ses coûts et de créer un environnement plus sain pour tout le campus.

Des projets comme celui-ci aident les secteurs à se tourner vers des solutions novatrices qui leur permettent de réduire les émissions, d'atténuer les frais d'énergie et de créer des emplois. Le Ministère accepte actuellement les demandes de financement dans le cadre du Fonds du Défi, et ce jusqu'au 8 février 2024. Les demandeurs qui souhaitent obtenir de plus amples renseignements sur le programme, les critères d'admissibilité des projets et le processus de demande sont priés de visiter le site Web du Défi pour une économie à faibles émissions de carbone.

Citations

« Le Fonds du Défi soutient des initiatives locales qui réduisent grandement les émissions de gaz à effet de serre et nous rapprochent chaque jour de notre objectif national de réduction des émissions. Dans le cadre du Fonds pour une économie à faibles émissions de carbone, le gouvernement du Canada collabore avec des chefs de file du climat de partout au pays pour réduire les émissions, atténuer les coûts et créer des emplois, et il continuera d'agir en ce sens tout au long de cette période de financement renouvelé. »

- Julie Dabrusin, secrétaire parlementaire du ministre de l'Environnement et du Changement climatique

« L'Université de Victoria est reconnaissante pour l'aide octroyée par le gouvernement fédéral afin d'accélérer ses efforts visant à réduire grandement ses émissions de carbone à court terme et de lui donner les moyens d'atteindre, à long terme, son objectif de devenir un campus carboneutre. La communauté de notre campus nous a mis au défi d'en faire plus pour créer un campus durable. Cette aide nous permettra de réduire les émissions de 50 p. 100 par rapport aux niveaux de 2010. L'Université de Victoria se classe maintenant au troisième rang des meilleures universités au monde dans le domaine de l'action climatique. Cette prochaine étape nous permettra de continuer de faire des progrès pour concrétiser la vision réaliste de l'Université de Victoria en matière d'action pour le climat. »

- Kristi Simpson, vice-présidente des Finances et des Opérations de l'Université de Victoria

Faits en bref

Le Défi pour une économie à faibles émissions de carbone soutient des projets dans l'ensemble du pays qui investissent dans des technologies éprouvées à faibles émissions de carbone pour réduire les émissions de gaz à effet de serre.

En 2022, le Canada a publié le Plan de réduction des émissions, qui présente les mesures à prendre pour réduire les émissions de gaz à effet de serre de 40 p. 100 par rapport aux niveaux de 2005 d'ici 2030 et atteindre la carboneutralité d'ici 2050.

a publié le Plan de réduction des émissions, qui présente les mesures à prendre pour réduire les émissions de gaz à effet de serre de 40 p. 100 par rapport aux niveaux de 2005 d'ici atteindre la carboneutralité d'ici 2050. Le 14 novembre 2023, le gouvernement du Canada a lancé le Fonds de leadership autochtone du Fonds pour une économie à faibles émissions de carbone, dans le cadre duquel il investira jusqu'à 180 millions de dollars dans des projets d'énergie propre et d'efficacité énergétique dirigés par des communautés et des organisations des Premières Nations, des Inuits et des Métis.

Liens connexes

