Aujourd'hui, le ministre de l'Environnement et du Changement climatique, l'honorable Jonathan Wilkinson, et la ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire, l'honorable Marie-Claude Bibeau, ont annoncé le lancement de consultations publiques pour aider à mettre en place la nouvelle agence canadienne de l'eau et à améliorer la gestion de l'eau douce dans tout le Canada.

Les défis qui ont un lien avec l'eau, tels que les sécheresses, les inondations et la détérioration de la qualité de l'eau, s'intensifient, en grande partie en raison des changements climatiques. Partout au pays, les Canadiens constatent de leurs propres yeux ces conséquences coûteuses dans leurs collectivités. C'est pourquoi le gouvernement du Canada travaille à la mise en place de l'agence canadienne de l'eau et à trouver ainsi les meilleurs moyens de préserver une eau sûre et propre, et d'assurer la bonne gestion de cette ressource. L'agence canadienne de l'eau sera établie en étroite collaboration avec les provinces, les territoires, les peuples autochtones et d'autres partenaires.

Le document de travail lancé aujourd'hui sollicite la contribution des Canadiens pour aider à définir les priorités du gouvernement fédéral en matière d'eau douce et pour bâtir sur les activités existantes du gouvernement fédéral afin d'améliorer la gestion de l'eau douce, tout en évitant les chevauchements et en respectant les domaines de compétence des provinces et des territoires. Le gouvernement du Canada organisera un forum national virtuel sur la politique de l'eau douce en janvier, et une série de forums régionaux en février, afin de donner aux Canadiens d'autres occasions de participer aux consultations sur le document de travail.

« Les Canadiens veulent un avenir qui leur apporte un air plus pur et une eau plus propre pour leurs enfants et petits-enfants. La mise en place de l'agence canadienne de l'eau permettra de définir, de mieux coordonner et d'aborder divers enjeux relatifs à l'eau douce au Canada. Il s'agit d'un élément important du plan du Canada visant à bâtir une économie plus propre, plus forte et plus résiliente, avec de bons emplois stables aujourd'hui et dans l'avenir. J'encourage tous les Canadiens à prendre part aux consultations pour aider à façonner l'agence canadienne de l'eau. »

- L'honorable Jonathan Wilkinson, ministre de l'Environnement et du Changement climatique

« Les Canadiens savent à quel point il est important de protéger les richesses naturelles abondantes de nos lacs, rivières et autres systèmes d'eau douce. Les agriculteurs ont besoin d'un approvisionnement fiable en eau douce de qualité pour produire des aliments de qualité supérieure pour notre pays et pour les marchés d'exportation dans le monde entier. Cette agence sera conçue pour effectuer un travail en collaboration qui viendra compléter les initiatives déjà en cours dans les provinces, les territoires et à l'échelle locale. Nous encourageons les Canadiens et les intervenants du secteur agricole à donner leurs points de vue dans le cadre de cet important processus de consultation. »

- L'honorable Marie-Claude Bibeau, ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire

« Par l'intermédiaire de l'agence canadienne de l'eau, notre gouvernement cherche à renforcer la collaboration entre le gouvernement fédéral, les provinces, les territoires, les peuples autochtones et d'autres partenaires pour trouver les meilleurs moyens de préserver nos ressources en eau douce pour les générations à venir. De solides consultations constituent un important volet de ce processus, et j'attends avec impatience la contribution des Canadiens. »

- Terry Duguid, secrétaire parlementaire du ministre de l'Environnement et du Changement climatique (agence canadienne de l'eau)

Faits en bref

Le Canada abrite un cinquième des ressources mondiales en eau douce et les Canadiens considèrent l'eau comme la ressource la plus importante du pays.

abrite un cinquième des ressources mondiales en eau douce et les Canadiens considèrent l'eau comme la ressource la plus importante du pays. À elle seule, la région des Grands Lacs soutient 51 millions d'emplois, soit près de 30 p. 100 de la main-d'œuvre américaine et canadienne combinée, et un Canadien sur quatre puise son eau potable directement des Grands Lacs.

Les problèmes liés à l'eau douce touchent les collectivités des Inuits, des Métis et des Premières Nations, et l'eau joue un rôle central dans leur bien-être et leurs pratiques culturelles.

Le gouvernement du Canada a réitéré sa détermination à mettre en place une agence canadienne de l'eau dans le discours du Trône et il tient maintenant cette importante promesse.

