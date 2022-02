Le gouvernement du Canada lance aux innovateurs le défi de créer un logiciel pour évaluer et atténuer les risques de feux de végétation

Ressources naturelles Canada invite les petites entreprises à proposer une solution cartographique à haute résolution sur les forêts

OTTAWA, ON, le 21 févr. 2022 /CNW/ - Comme les Canadiens en ont été témoins au cours des dernières années, les feux de végétation ont eu des conséquences importantes sur leur vie, leurs communautés et l'économie du pays. Cela est particulièrement vrai en ce qui concerne 2021, alors que la saison des incendies a été parmi les plus dévastatrices au Canada, compte tenu des 6 224 feux de végétation qui s'y sont produits. Ce sont 4,18 millions d'hectares qui ont brûlé, soit plus de sept fois la superficie de l'Île-du-Prince-Édouard.

Dans le cadre du programme Solutions innovatrices Canada, le gouvernement du Canada se tourne vers les petites et moyennes entreprises du pays en leur lançant le défi de proposer des solutions inédites pour aider les communautés où le risque de feux de végétation est élevé. Ressources naturelles Canada souhaite donc voir ces entreprises mettre au point un logiciel novateur capable de produire des données cartographiques à haute résolution sur la végétation en milieu périurbain et dans les zones non défrichées se trouvant près de communautés.

Des données cartographiques fiables et opportunes sur les caractéristiques des combustibles pourraient permettre d'améliorer grandement la prévision du comportement des incendies ainsi que l'évaluation et l'atténuation des risques. De telles données sont essentielles pour décider de la façon d'intervenir dans des situations d'urgence, comme les feux de végétation ou autres catastrophes naturelles. Bien que le secteur forestier recueille déjà des renseignements sur la structure et la composition de la végétation, nous n'avons pas à l'heure actuelle assez d'outils à notre disposition pour connaître rapidement et efficacement à partir de ces données les caractéristiques des combustibles présents dans la zone touchée par les feux.

Les entreprises retenues pourraient recevoir jusqu'à 150 000 $ pour perfectionner leurs activités de recherche-développement d'un nouveau logiciel, et jusqu'à 1 million de dollars pour mettre au point un prototype fonctionnel si elles passent à la phase 2 du programme. Le gouvernement pourra alors servir de premier client et ainsi aider ces entreprises à commercialiser leurs innovations, à étendre leurs activités et à créer de bons emplois pour la classe moyenne dans l'ensemble du Canada.

« Alors que les risques de feux de végétation sont à la hausse, notre gouvernement reconnaît l'urgence d'adopter des stratégies proactives qui permettront d'atténuer les risques de catastrophe. Dans le cadre de ce défi, nous faisons appel aux innovateurs canadiens afin qu'ils mettent au point des technologies qui amélioreront notre capacité à prévoir les feux de végétation et à y réagir, et qui contribueront à prévenir les conséquences désastreuses que ces incendies pourraient avoir sur nos communautés. »

- Le ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie, l'honorable François-Philippe Champagne

« Renforcer la résilience de nos collectivités et de nos espaces naturels grâce à la recherche et au développement d'outils scientifiques est une priorité pour le Canada. Par ce défi, nous nous employons à atténuer le risque que présentent les feux de végétation et à endiguer la perte de biodiversité dans nos forêts, tout en ouvrant des possibilités économiques pour les petites et moyennes entreprises au pays. »

- Le ministre des Ressources naturelles, l'honorable Jonathan Wilkinson

Les petites et moyennes entreprises ont jusqu'au 21 mars 2022 pour présenter une solution à ce défi.

Solutions innovatrices Canada est un programme d'approvisionnement axé sur les défis et sur la recherche et le développement, qui s'adresse aux innovateurs canadiens désireux de démarrer ou de faire croître leur entreprise, et de commercialiser leurs innovations.

est un programme d'approvisionnement axé sur les défis et sur la recherche et le développement, qui s'adresse aux innovateurs canadiens désireux de démarrer ou de faire croître leur entreprise, et de commercialiser leurs innovations. Depuis la création du programme en décembre 2017, plus de 100 défis ont été lancés en vue de trouver des solutions innovantes à des problèmes complexes, y compris 13 défis en réponse à la pandémie de COVID-19.

