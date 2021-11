Le Conseil national de recherches Canada est à la recherche d'un système d'acquisition de données interrogateur d'éléments de détection distribués de réseaux de Bragg à fibres optiques

OTTAWA, ON, le 4 nov. 2021 /CNW Telbec/ - Innovation, Sciences et Développement économique Canada

Le gouvernement du Canada cherche des moyens novateurs d'appuyer la réussite des petites entreprises canadiennes.

Aujourd'hui, Solutions innovatrices Canada a lancé un nouveau défi qui sera encadré par le Conseil national de recherches Canada (CNRC). Le Conseil souhaite bonifier sa capacité d'inscription laser ultrarapide d'avant-garde pour la technologie de réseaux de Bragg.

Les méthodes classiques d'interrogation des capteurs de réseaux de Bragg à fibres optiques étant limitées par le nombre d'éléments de détection mesurables, le CNRC cherche à faire la démonstration d'un système d'acquisition de données (interrogateur) capable de mesurer des milliers d'éléments de détection présents dans des réseaux de détection à fibres optiques distribués sur une seule fibre optique.

Cette technologie est utilisée dans de nombreux secteurs de l'industrie canadienne, notamment pour la surveillance de l'état structurel des ouvrages de génie civil (p. ex., les ponts, les barrages hydroélectriques et les éoliennes), la production d'énergie et la surveillance de l'environnement (p. ex., les oléoducs et les turbines à gaz) et les technologies vertes (p. ex., le rendement des batteries des véhicules électriques).

« Nous sommes fiers de soutenir la croissance des petites entreprises en finançant leurs idées novatrices. Le défi que lance Solutions innovatrices Canada aujourd'hui contribuera à stimuler l'innovation et à mobiliser les entrepreneurs, tout en aidant le Conseil national de recherches Canada à maximiser le potentiel offert par sa technologie d'inscription laser ultrarapide. »

- Le ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie, l'honorable François-Philippe Champagne

« Les petites entreprises canadiennes sont reconnues pour leur innovation, leur souci du travail bien fait et leur résilience, et notre gouvernement profite de toutes les occasions d'investir dans leur compétitivité et leur croissance à long terme. C'est la raison pour laquelle j'invite les petites entreprises de tout le pays à relever ce défi captivant pour aider à mettre au point cette technologie canadienne de détection de prochaine génération faisant appel à la fibre optique. »

- La ministre du Commerce international, de la Promotion des exportations, de la Petite Entreprise et du Développement économique, l'honorable Mary Ng

« Le Conseil national de recherches Canada fait progresser les connaissances et soutient les petites et moyennes entreprises novatrices dans leurs efforts pour résoudre des enjeux dans divers secteurs. Avec cette démonstration d'un système d'acquisition de données capable d'intégrer une multitude d'éléments de détection présents dans les réseaux de détection à fibres optiques et les fibres optiques, nous allons pouvoir améliorer notre capacité d'exercer un suivi des nouvelles technologies. »

- La vice-présidente, Technologies émergentes, du Conseil national de recherches Canada, Geneviève Tanguay

Faits en bref

Les petites entreprises ont jusqu'au 16 décembre pour présenter une proposition en réponse au défi.

Dans le cadre du programme Solutions innovatrices Canada , les ministères gouvernementaux invitent les petites entreprises à leur proposer un produit, un service ou encore une solution faisant appel à l'innovation, en réponse à des défis particuliers auxquels ils sont confrontés. Les petites entreprises retenues peuvent recevoir jusqu'à 150 000 $ pour perfectionner leurs activités de recherche-développement. Les entreprises qui sont retenues dans le cadre de la phase 2 peuvent recevoir jusqu'à 1 million de dollars pour mettre au point un prototype fonctionnel. Le gouvernement peut alors servir de premier client et aider ces petites entreprises à commercialiser leurs innovations, à étendre leurs activités et à créer de bons emplois pour la classe moyenne dans l'ensemble du Canada .

Solutions innovatrices Canada est une composante clé du Plan pour l'innovation et les compétences du gouvernement, un plan pluriannuel qui vise à faire du Canada un leader mondial de l'innovation et à préparer les Canadiens à prospérer dans l'économie de demain.

est une composante clé du Plan pour l'innovation et les compétences du gouvernement, un plan pluriannuel qui vise à faire du un leader mondial de l'innovation et à préparer les Canadiens à prospérer dans l'économie de demain. Il existe des centaines de programmes et services qui permettent aux entreprises d'obtenir de l'aide, allant du financement aux conseils d'experts, pour pouvoir innover, créer des emplois et favoriser la croissance de l'économie canadienne. Grâce à son interface utilisateur simple, la plateforme Innovation Canada permet aux entreprises de créer leur profil et d'accéder, en deux minutes environ, à l'information sur les programmes et les services qui leur conviennent le mieux.

