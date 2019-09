Le gouvernement du Canada invite les petites entreprises à mettre au point de nouvelles solutions pour l'administration de médicaments et la fabrication de carbone

Le Conseil national de recherches Canada invite les petites entreprises à résoudre deux nouveaux défis

OTTAWA, le 3 sept. 2019 /CNW/ - Le gouvernement fédéral est le plus important acquéreur de biens et de services au Canada et, à ce titre, il utilise ses activités d'approvisionnement pour aider les petites entreprises canadiennes à réussir.

Dans le cadre du programme Solutions innovatrices Canada, les ministères fédéraux invitent les petites entreprises à proposer des solutions novatrices en réponse à des défis particuliers auxquels ils font face. Les petites entreprises retenues peuvent recevoir jusqu'à 150 000 $ pour perfectionner leurs activités de recherche-développement. Celles qui atteignent la phase 2 peuvent recevoir jusqu'à un million de dollars pour mettre au point un prototype fonctionnel. Le gouvernement peut alors servir de premier client, ce qui aide ces petites entreprises à commercialiser leurs innovations, à étendre leurs activités et à créer de bons emplois pour la classe moyenne dans l'ensemble du Canada.

Le ministre de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique, l'honorable Navdeep Bains, et la ministre de la Petite Entreprise et de la Promotion des exportations, l'honorable Mary Ng, ont annoncé aujourd'hui le lancement de deux nouveaux défis sous la direction du Conseil national de recherches Canada (CNRC).

Premièrement, le CNRC lance un défi aux petites entreprises pour qu'elles mettent au point un vecteur de distribution stable de médicaments, nommément les liposomes, qui pourraient être utilisés en toute sécurité pour l'administration d'un certain nombre de médicaments dans le système du patient. Les liposomes agissent comme des vecteurs de transmission des médicaments et peuvent être utilisés dans certaines situations, comme pour traiter le cancer, prendre en charge la douleur et administrer les vaccins. Un produit efficace en ce sens respecterait toutes les normes en matière de qualité et de réglementation et permettrait d'améliorer la fabricabilité des formules servant à administrer les médicaments.

Deuxièmement, le CNRC cherche à acquérir un procédé de traitement des poudres de céramique qui permettrait la fabrication de matériaux composites plus robustes et plus légers que ceux qui sont produits par l'entremise des méthodes de fabrication actuelles. Ces poudres de céramique seront utilisées dans divers produits, comme les armures des militaires et des corps policiers, et rendront possible la fabrication de produits plus légers qui assureront tout de même un niveau élevé de protection. La solution proposée éliminerait certaines étapes longues et onéreuses de production, tout en permettant d'obtenir des plaques en composite de céramique de haute qualité.

Solutions innovatrices Canada est une composante clé du Plan pour l'innovation et les compétences du gouvernement, un plan pluriannuel visant à faire du Canada un leader mondial en matière d'innovation et à préparer les Canadiens à prospérer dans l'économie de demain.

« Notre gouvernement utilise son pouvoir d'achat pour aider les petites entreprises à innover et à devenir plus concurrentielles. Grâce à Solutions innovatrices Canada, le gouvernement obtient des produits innovateurs de qualité en réponse à certains de ses défis les plus urgents, tout en permettant aux entreprises de croître et de créer de bons emplois pour la classe moyenne. »

- Le ministre de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique, l'honorable Navdeep Bains

« Notre gouvernement est au service des petites entreprises. Nous redoublons d'efforts pour éliminer les tracasseries administratives et pour aider les entrepreneurs à se lancer en affaires, à faire prendre de l'expansion à leur entreprise et à atteindre de nouveaux marchés. Solutions innovatrices Canada est un programme exceptionnel qui utilise les projets d'approvisionnement du gouvernement pour aider les petites entreprises à innover, puis à commercialiser leurs innovations. Il est question ici de nouveaux défis importants à relever, et je suis impatiente de voir les solutions que proposeront nos petites entreprises. La prospérité des petites entreprises aux quatre coins du pays est synonyme de croissance économique et de création d'emplois pour la classe moyenne. »

- La ministre de la Petite Entreprise et de la Promotion des exportations, l'honorable Mary Ng

Il n'existe pas à l'heure actuelle de normes matérielles certifiées publiquement pour les liposomes. La communauté scientifique ne dispose donc d'aucun moyen pour déterminer et confirmer rapidement les caractéristiques d'un liposome, ce qui ralentit le processus d'approbation réglementaire.

Les nanotubes de carbone et les formations de céramique sont souvent employés par la Défense nationale pour créer des outils de protection physique, comme des armures légères. Le Conseil national de recherches Canada travaille de concert avec Recherche et développement pour la défense Canada afin d'optimiser et de renforcer ces mécanismes.

Le financement du programme Solutions innovatrices Canada est fourni par les 20 ministères et organismes qui y participent.

Chaque ministère et organisme met de côté des fonds équivalant à 1 % de ses dépenses combinées d'approvisionnement et de recherche-développement interne faites au cours de l'exercice 2015-2016. Pris ensemble, ces fonds représentent un investissement annuel de plus de 100 millions de dollars sur cinq ans.

Dans le budget de 2018, le gouvernement du Canada a annoncé la consolidation des programmes d'innovation. Dans le cadre de cet exercice, le Programme d'innovation Construire au Canada , géré par Services publics et Approvisionnement Canada, a été intégré au programme Solutions innovatrices Canada . Pour obtenir des mises à jour sur le programme Solutions innovatrices Canada , les innovateurs peuvent s'inscrire à la liste d'envoi.

Dans le budget de 2018, le gouvernement du Canada a annoncé la consolidation des programmes d'innovation. Dans le cadre de cet exercice, le Programme d'innovation Construire au Canada, géré par Services publics et Approvisionnement Canada, a été intégré au programme Solutions innovatrices Canada. Pour obtenir des mises à jour sur le programme Solutions innovatrices Canada, les innovateurs peuvent s'inscrire à la liste d'envoi. Il existe des centaines de programmes et services qui permettent aux entreprises d'obtenir notamment du financement et des conseils d'experts pour innover, créer des emplois et favoriser la croissance de l'économie canadienne. Grâce à son interface utilisateur simple, la plateforme Innovation Canada permet aux entreprises de dresser leur profil et d'accéder, en deux minutes environ, à l'information sur les programmes et les services qui leur conviennent le mieux.

